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Signage Solutions Q-Line Ekran

BDL3220QL/00
Genel Derecelendirme / 5
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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    BDL3220QL/00

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    Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Signage Solutions Q-Line Ekran

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Signage Solutions Q-Line Ekran

    Reklam deneyiminizi geliştirin

    Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

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      Q-Line Ekran

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      paha biçilmez akıllı performansı ile

      • 32 inç
      • Kenar LED Arkadan Aydınlatma
      • Full HD
      HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

      HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

      Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

      3 yıl garanti

      3 yıl garanti

      Kapsamlı 3 yıl garanti ile iç rahatlığının keyfini çıkarın. Dünyanın dört bir yanındaki servis merkezleri ve hızlı teslim süresiyle, ekranınızın çalışmasına neden olan en beklenmedik arızayı bile en kısa sürede bulacağımızdan ve sizi tamamen memnun edecek şekilde gidereceğimizden emin olabilirsiniz.

      Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi

      Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

      Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA

      Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart uygulamaların kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak net görüntüler sunar.

      Smart Control Yazılım Paketi

      Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

      Ekranınızı bağlayın ve DLNA ile paylaşıma başlayın

      Tüm DLNA uyumlu ortam cihazlarıyla, mobil cihazınız veya ortam oynatıcınızdan içerikleri ekranınızla kolayca paylaşıp akış gerçekleştirin. Her ekranı bir ethernet kablosuyla bağlayın ve içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak yerel ağınız içerisinde yönetin. Ekranınızı kolayca bağlayıp paylaşıma başlayın.

      USB Ortam Oynatma

      USB portuyla kendi ortam içeriğinizi oynatın. Bir USB sürücü takın ve istediğiniz pazarlama mesajlarını istediğiniz zaman iletmek üzere kendi reklam içeriğinizi oluşturun. Bu güçlü ortam oynatıcı, desteklenen geniş ortam formatı seçenekleri sayesinde harika görüntü ve gerçek esneklik sunar.

      İstediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

      Müşterilerinizin bilgi gereksinimlerini gidermek için doğru içeriği doğru zamanda görüntülenmek üzere özgürce planlayabilirsiniz. İçeriklerinizi USB, VGA, DVI ve HDMI gibi çoklu video giriş sinyalleri üzerinden karıştırıp yönetin. İçeriklerinizin günün 24 saati ve haftanın 7 günü kontrolünüzde olması için planlama fonksiyonuna sahip bir veya daha fazla oynatma listesi oluşturmanız yeterli.

      Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

      Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

      Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

      Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        80  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        31,5  inç
        Ekran çözünürlüğü
        1920x1080p
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        350  cd/m²
        Kontrast oranı (tipik)
        3000:1
        Tepki süresi (tipik)
        6,5  ms
        En-boy oranı
        16:9
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Piksel aralığı
        0,12125 x 0,36375 mm
        Ekran renkleri
        16,7 Milyon
        Yüzey uygulaması
        Parlama önleyici kaplama
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
        • Aşamalı Tarama
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        • Dinamik kontrast geliştirme

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Bağlantı

        Video girişi
        • DVI-D
        • HDMI
        • VGA (Analog D-Sub)
        • USB
        • Komponent (RCA)
        • Kompozit (RCA)
        Ses girişi
        • 3,5 mm jak
        • Ses Sol/Sağ (RCA)
        Audio çıkışı
        • SPDIF
        • Ses Sol/Sağ (RCA)
        Harici kontrol
        • RJ45
        • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
        • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

      • Kullanılabilirlik

        Ekran koruma işlevleri
        Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
        Klavye kontrolü
        Gizli
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        RS232
        Sinyal loop through
        RS232

      • Boyutlar

        Set Genişliği
        745,0  mm
        Set Yüksekliği
        439,5  mm
        Set Derinliği
        39,8  mm
        Çerçeve genişliği
        19 mm
        Ürün ağırlığı
        6,5  kg
        VESA Montaj
        200 x 100 mm
        Kutu genişliği
        821,0  mm
        Kutu yüksekliği
        557,0  mm
        Kutu derinliği
        119,0  mm
        Ambalajla birlikte Ağırlık
        9,0  kg

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 ~ 40  °C
        Bağıl nem
        5 ~ 90  %
        MTBF
        60.000  saat

      • Güç

        Tüketim (Açık modu)
        36 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,5 W

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 10 W RMS

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

      • Multimedya Uygulamaları

        USB Video Oynatma
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        USB Görüntü Oynatma
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB Ses Oynatma
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Çeşitli

        Garanti
        3 yıl garanti
        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Lehçe
        • Türkçe
        • Rusça
        • Basitleştirilmiş Çince
        • İspanyolca
        • Geleneksel Çince
        Yasal onaylar
        • CE
        • FCC, Sınıf B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • AC Güç Kablosu
      • RS232 kablosu
      • VGA kablosu
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu

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