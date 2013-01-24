CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.