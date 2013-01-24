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Signage Solutions Video Duvarı Ekranı

55BDL3005X/00
Genel Derecelendirme / 5
  • Büyük tasarım Büyük tasarım Büyük tasarım
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    Signage Solutions Video Duvarı Ekranı

    55BDL3005X/00

    Büyük tasarım

    Philips X-Line Profesyonel Video Duvarı Ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve dar çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

    Signage Solutions Video Duvarı Ekranı

    Büyük tasarım

    Philips X-Line Profesyonel Video Duvarı Ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve dar çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

    Büyük tasarım

    Philips X-Line Profesyonel Video Duvarı Ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve dar çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

    Signage Solutions Video Duvarı Ekranı

    Büyük tasarım

    Philips X-Line Profesyonel Video Duvarı Ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve dar çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

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      Video Duvarı Ekranı

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      Büyük tasarım

      Çok yönlü video duvarı ekranı.

      • 55 inç
      • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
      • Full HD
      • 500 cd/m²
      CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

      CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

      Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

      OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

      OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

      Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

      FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

      FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

      Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

      Ultra dar (3,5 mm) çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

      Ultra dar (3,5 mm) çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

      Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

      Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

      İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

      Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        138,7  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        54,6  inç
        Ekran çözünürlüğü
        1920x1080p
        Optimum çözünürlük
        60 Hz'de 1920 x 1080
        Parlaklık
        500  cd/m²
        Kontrast oranı (tipik)
        1400:1
        Dinamik kontrast oranı
        500.000:1
        Tepki süresi (tipik)
        8  ms
        En-boy oranı
        16:9
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Piksel aralığı
        0,63 x 0,63 mm
        Ekran renkleri
        1,07 Milyar
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
        • Aşamalı Tarama
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        • Dinamik kontrast geliştirme

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        Video formatları
        • 2160p, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz

      • Bağlantı

        Video girişi
        • DVI-D
        • VGA (Analog D-Sub)
        • Komponent BNC (x3)
        • Kompozit (Paylaşım bileşeni Y)
        • DisplayPort
        • HDMI 1.4 (x 2)
        Video çıkışı
        • DisplayPort
        • DVI-I
        Ses girişi
        • 3,5 mm jak
        • Ses Sol/Sağ (RCA)
        Audio çıkışı
        3,5mm jak
        Harici kontrol
        • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
        • RJ45
        • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
        Diğer bağlantılar
        OPS

      • Kullanılabilirlik

        Sinyal loop through
        • RS232
        • DisplayPort
        • IR Loopthrough
        Kurulum kolaylığı
        Taşıma Kolları
        Enerji tasarrufu işlevleri
        • Ortam ışığı sensörü
        • Akıllı Güç
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        • RS232
        • RJ45
        Yerleştirme
        • Yatay (24/7)
        • Dikey (24/7)
        Ekran koruma işlevleri
        Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
        Döşeme Matrisi
        10 x 10'a kadar

      • Boyutlar

        Çerçeve kalınlığı
        3,5 mm
        Çerçeve genişliği
        Üst/Sol: 2,3 mm, Alt/Sağ: 1,2 mm
        Set Genişliği
        1213,4  mm
        Set Yüksekliği
        684,2  mm
        Set Derinliği
        107,65  mm
        Ürün ağırlığı
        26,5  kg
        VESA Montaj
        400 x 400 mm
        Ürün ağırlığı (lb)
        58,42  lb
        Set Derinliği (inç)
        4,23  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        26,93  inç
        Set Genişliği (inç)
        47,77  inç

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 ~ 40  °C
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20 ~ 60  °C
        Yükseklik
        0 ~ 3000 m
        Bağıl nem
        20 ~ 80  %
        MTBF
        60.000  saat

      • Güç

        Şebeke elektriği
        Evrensel (AC 100 - 240 V) Akım: 2,5 A
        Tüketim (Açık modu)
        155 W
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,5 W
        Tüketim (Maks.)
        320 W

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2 x 10W (RMS)

      • Aksesuarlar

        Birlikte Verilen Aksesuarlar
        • IR kablosu
        • IR sensör kablosu (1,8 m)
        • RS232 papatya zinciri kablosu
        • Kenar Hizalama Seti (1) - 1 adet
        • Kenar Hizalama Seti (2) - 2 adet
        • Kanatlı vida (8 adet)
        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • DVI-D kablosu
        • Kenar hizalama pimleri
        • RS232 kablosu

      • Çeşitli

        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • Arapça
        • Basitleştirilmiş Çince
        • Geleneksel Çince
        • İngilizce
        • Fransızca
        • Almanca
        • İtalyanca
        • Japonca
        • Lehçe
        • Rusça
        • İspanyolca
        • Türkçe
        Yasal onaylar
        • CE
        • FCC, Sınıf B
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • EPEAT
        Garanti
        3 yıl garanti

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • AC Güç Kablosu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • DVI-D kablosu
      • Kenar hizalama pimleri
      • RS232 kablosu

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