Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.