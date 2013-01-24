Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- AC Güç Kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- DVI-D kablosu
- Kenar hizalama pimleri
- RS232 kablosu
Büyük tasarım
Philips X-Line Profesyonel Video Duvarı Ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve dar çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük tasarım
Philips X-Line Profesyonel Video Duvarı Ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve dar çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.
Büyük tasarım
Philips X-Line Profesyonel Video Duvarı Ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve dar çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük tasarım
Philips X-Line Profesyonel Video Duvarı Ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve dar çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.
Video Duvarı Ekranı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.
Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çalışma koşulları
Güç
Ses
Aksesuarlar
Çeşitli