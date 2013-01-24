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Lumify
vascular suite masthead

Reacts destekli Philips Lumify

Canlı entegre, tele-ultrason, Gerçek zamanlı işbirliği

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Dünyanın ilk tamamen entegre tele-ultrason çözümünü keşfedin - Reacts platformlu Lumify

Lumify integrated Tele-ultrasound powered by Reacts-still video
Canlı iletişimler özellikle tam ihtiyaç duyduğunuz anda daha iyi, daha anlamlı işbirlikleri kurmanıza yardımcı olur. Entegre Reacts platformlu Lumify'in uzmanları, mekanları ve hastaları bir araya getirerek yarattığı gerçek farkı keşfedin.

Reacts'ı Lumify'a Entegre Etmek: bir innovasyon hikayesi.

Philips Lumify with Reacts: Partnership in integrated tele-ultrasound video
Philips'in dünyanın ilk entegre tele-ultrason uygulamasını hayata geçirmek için Reacts'ın kurucusu ve yaratıcısı Dr. Yanick Beaulieu ile nasıl işbirliği yaptığını dinleyin.
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Ne anlama geliyor?
Final CEE consent

Reacts'ın Lumify'da kullanılması

Reacts on device
Contacts icon
Tüm dünyadaki diğer Reacts kullanıcılarıyla bağlantı kurun.
Calling icon
Cihazlarınızın kamerasını, sesinizi ve yaptığınız ultrason muayenesini paylaşarak gerçek zamanlı işbirliği kurun.
Streaming icon
Kullanılacak cihazı seçin: yüz yüze görüşmeler için ön kamerayı, sizin gördüğünüzü meslektaşınızın da görmesi için arka kamerayı kullanın.
No streaming icon
Neyi paylaşıp paylaşmayacağınız sizin kontrolünüzde. Sesinizi kısmak için mikrofon simgesine basitçe dokunun.
Camera-flip icon
Sanal işaretleyicileri kullanarak uzaktaki meslektaşınızla sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Ultrason görüntünüzdeki ilgi noktalarını vurgulamak için işaretleyicinizi etkinleştirin ve siz de uzaktaki meslektaşınızın işaretleyicisini görün.... üstelik bunların hepsini gerçek zamanlı gerçekleştirin.
Mic icon
İstediğiniz zaman hızlı ve kolay bir şekilde bir Reacts tele-ultrason çağrısı başlatın veya alın.
Reacts pointer icon
Uzaktaki meslektaşlarınızla paylaştıklarınızı tek bir dokunuşuyla kontrol edin.
Lock icon
Reacts'ın HIPAA ve PIPEDA ile uyumlu olduğunu bilerek güvenle iletişim kurun. Reacts'ın temel özelliklerinden biri de sahip olduğu dayanıklı güvenlik mimarisidir.

Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın

 

Reacts destekli Lumify tele-ultrasonu kullanmak bundan daha kolay olamazdı: transdüseri takın, transdüserinizle verilen iki erişim kodundan birini kullanın, Reacts'ı kullanmaya başlayın. Philips tarafından size verilen erişim kodları size ücretsiz Reacts lisansları verir, detaylar ve koşullar için aşağıya bakın:

Transdüser satın aldığınızda transdüserinizi kaydettikten sonra Reacts erişim kodlarını kodların süresi sona ermeden arka arkaya 12 ay kullanabilir veya paylaşabilirsiniz. Kullanılan her erişim kodu Standart Reacts Planına 6 aylık bir deneme süresi boyunca erişim sağlar. 6 aylık deneme süresi sona erdiğinde ihtiyaçlarınıza en uygun Reacts planını kullanmak için IIT Reacts ile irtibata geçin.
Daha fazla bilgi için https://reacts.com/ adresini ziyaret edin.
Access code screen app

Güvenle iletişim kurun

 

Reacts'ın temel özelliklerinden biri de sahip olduğu dayanıklı güvenlik mimarisidir. Sağlık sistemi içinde ve dışında hastane ağlarını, evde bakımı, hastaları, özel tesisleri ve evden çalışan doktorları kapsayan oldukça güvenli bir bağlantı sağlar.

Reacts, ses ve video akışlarına kriptolamayla uçtan uca DTLS-SRTP güvenliği sağlarken eşler arası (P2P) akış yetenekleri içinse XMPP protokolünden ve jingle kitaplığından faydalanır.

 

  • HIPAA, PIPEDA ve PHIPA gizlilik ve güvenlik standartlarına uygundur.
  • Sunucular, ikinci bir güvenlik merkezinde yedeklenerek Kanada'daki güvenli bir veri merkezinde tutulur.
  • DTLS-SRTP güvenli akışlar
  • Güçlü tanımlama
  • Günlükler kullanılabilir

Lumify'daki Reacts'ı kullanmaya başlarken

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I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand