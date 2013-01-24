Reacts destekli Lumify tele-ultrasonu kullanmak bundan daha kolay olamazdı: transdüseri takın, transdüserinizle verilen iki erişim kodundan birini kullanın, Reacts'ı kullanmaya başlayın. Philips tarafından size verilen erişim kodları size ücretsiz Reacts lisansları verir, detaylar ve koşullar için aşağıya bakın:
Reacts'ın temel özelliklerinden biri de sahip olduğu dayanıklı güvenlik mimarisidir. Sağlık sistemi içinde ve dışında hastane ağlarını, evde bakımı, hastaları, özel tesisleri ve evden çalışan doktorları kapsayan oldukça güvenli bir bağlantı sağlar.
Reacts, ses ve video akışlarına kriptolamayla uçtan uca DTLS-SRTP güvenliği sağlarken eşler arası (P2P) akış yetenekleri içinse XMPP protokolünden ve jingle kitaplığından faydalanır.