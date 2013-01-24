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Lumify

Lumify ile ilgili sorular?
Emin ellerdesiniz.

Sık sorulan sorular

Kurulum ve Yapılandırma

1. Lumify uygulamasını nasıl indirebilirim?

 

Lumify uygulamasını https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify adresine giderek Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

 

2. Lumify uygulamasını nasıl kurabilirim?

 

Lumify, Google Play store'dan akıllı cihazınıza indirdiğinizde otomatik olarak kurulur. Bazı nadir durumlarda, cihazınızdaki güvenlik ayarları Lumify'in indirilmesini engelleyebilir. Böyle bir durumda lütfen cihazınızın güvenlik ayarlarını kontrol edin veya yardım almak için yerel IT departmanınızla iletişime geçin.

 

3. Lumify uygulamasını Lumify dışındaki transdüserlerle kullanabilir miyim?

 

Hayır. Lumify uygulaması yalnızca Lumify transdüserlerle çalışır. Cihazınıza Lumify dışında bir transdüser bağlarsanız Lumify uygulaması yalnızca demo modunda çalışır.

 

4. Lumify uygulamasına güncelleme geldiğini nasıl bileceğim?

 

Cihazınızı, uygulamaları ayrı ayrı güncelleyecek şekilde veya tüm uygulamalar otomatik olarak güncellenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Lumify ile uyumlu cihazınız uygulamaları otomatik olarak güncelleyecek şekilde yapılandırılırsa, bir güncelleme geldiğinde, izin değişikliği gerektirmedikçe Lumify uygulaması otomatik olarak güncellenir. Bu durumda Lumify uygulamasını güncellemeniz istenir. Cihazınız uygulamaları ayrı ayrı güncelleyecek şekilde yapılandırılırsa Google Play Store'dan en son Lumify güncellemesini alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Google Play Help'de "uygulamaları güncelle" başlığını arayın.

 

5. Lumify uygulamamı yeni bir cihaza aktarabilir miyim?

 

Evet. Lumify uygulamasını Google Play Store'dan yeni cihazınıza indirip kurun, Lumify transdüserinizi bağlayın ve ardından kolay kayıt adımlarını takip edin. Lumify hasta verilerini cihazlar arasında aktaramaz. Önceki cihazınızdaki hasta verilerini bir ağ paylaşımına, yerel depoya, DICOM sunucuya veya harici depolama birimine kaydedebilirsiniz.

 

6. Transdüseri cihazıma bağlamak için herhangi bir USB kablosu kullanabilir miyim?

 

Hayır. Lumify transdüser yüksek kaliteli ve tıbbi kullanım amaçlı bir üründür ve Lumify sisteminizden en yüksek kalite performansını elde etmeniz için özel bir kablo kullanmanızı gerektirir. Lumify sisteminin belirtilen spesifikasyonları yapacağını yalnızca transdüserinizle birlikte Philips tarafından onaylı Lumify kablo kullandığınızda garanti edebiliriz.

 

7. Uyumlu cihazlar listesinde bulunmayan bir akıllı cihaz kullanırsam ne olur?

 

Uyumlu cihazların listesini sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz www.philips.com/lumify-compatible-devices. Uyumluluk listesindeki cihazların tümü titizlikle test edilmiştir. Uyumluluğu tamamlamak için bu listede yer alan bir cihaz seçmenizi tavsiye ederiz.

 

8. Hangi akıllı cihazlar Lumify ile uyumludur?

 

Philips tarafından test edilen ve Lumify uygulaması ve transdüserle tamamen uyumlu olduğu tespit edilen akıllı cihazların listesi şurada bulunabilir: https://www.philips.com.tr/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility.

 

9. Lumify ile uyumlu cihazımda sakladığım verilerin güvende olduğundan nasıl emin olabilirim?

 

Android işletim sistemi ve her cihaz imalatçısı, cihazınızdaki verilerin güvende tutulmasını sağlamak için veri kriptolama ve erişimin parolayla sağlanması gibi yöntemler sunmaktadır. Cihazınızın özel güvenlik gerekliliklerine uygun bir şekilde teçhiz edilmesini sağlamak için yerel IT güvenlik departmanınızla iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

 

10. Lumify ürünü HIPAA ile uyumlu mu?

 

Lumify uygulaması güvenlik politikalarınızla bütünleşir ve kurumunuz tarafından oluşturulan iletişim protokollerini kullanır. Android işletim sistemi, parola koruması ve kriptolama gibi koruyucu mekanizmalar sağlar. Android İşletim Sistemi aynı zamanda, kurumsal düzeyde kimlik doğrulama ve kriptolama aracılığıyla, aktarılan verileri korumaya yönelik işletme standardında mekanizmalar sağlar.

 

11. Yeni Lumify ürünümü nasıl kaydederim?

 

Lumify'i kaydetmeniz için internet erişiminizin olması gerekir. Öncelikle cihazınızı kablosuz veya hücresel ağa bağlayın. Sonra Lumify transdüseri cihazınıza bağlayın ve ardından Lumify uygulamasında gösterilen talimatları adım adım takip edin. Bununla birlikte satın aldığınız ürün bir Lumify sistem paketiyse (kitli çözüm - yalnızca ABD) fabrikadan ön kaydı yapılmış olarak çıkar. Yeniden kaydetmenize (veya sistemi kullanmadan çevrim içi olmanıza) gerek yoktur. Yalnızca daha önce kaydettiğiniz Lumify sisteminin donanım veya yazılım yapılandırmasında bir değişiklik meydana geldiğinde yeniden kaydetmeniz gerekecektir.

 

12. Lumify transdüseri birden fazla cihaza bağlayabilir miyim?

 

Evet. Bir Lumify transdüseri istediğiniz kadar cihaz üzerinde kullanabilirsiniz. Yeni bir cihaza ilk kez bağladığınızda transdüseri kaydetmeniz gerekir. İlk kayıttan sonra, yeniden kaydetmeden transdüseri kullanabilirsiniz.

 

13. Lumify uygulamasını Google Play Store'da neden bulamıyorum?

 

Lumify uygulamasını Google Play Store'da bulamazsanız, cihazınızın ve Android İşletim Sisteminizin Lumify sistem gerekliliklerini karşıladığından ve Google Play Store'u Lumify'in mevcut olduğu bir ülkeden ziyaret ettiğinizden emin olun.

 

14. Tabletimi ağ bağlantısı için nasıl yapılandırırım?

 

Cihazınızı kablosuz veya hücresel ağ bağlantısı için nasıl yapılandıracağınızla ilgili talimatlar için cihazınızla birlikte verilen dokümantasyona bakın.

 

15. Cihazımdaki görüntüleri bir harici arşiv konumuna nasıl atarım?

 

Muayene verilerini ve görüntüleri bir DICOM PACS'ye, bir ağ paylaşımına veya bir yerel depoya aktarabilirsiniz. Ayrıca görüntüleri e-postayla da gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.philips.com/lumify-manual adresinden Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.

 

16. Tüm hasta verilerini cihazımdan nasıl silerim?

 

Lumify'dan hasta verilerini silmek için,Settings (Ayarlar) seçeneğini seçip Hasta Veritabanındaki Reset Database (Veri Tabanını Resetle) seçeneğini seçin. Tüm verileri cihazınızdan silmek için cihazınızı resetleyin. Talimatlar için cihazınızla birlikte verilen dokümantasyona bakın.

 

17. İşletim Sistemini cihazım üzerinden güncellemem uygun olur mu?

 

Evet. Philips, yeni İşletim Sistemi versiyonları sürüldükçe Lumify uygulamasıyla uyumluluğu aktif bir şekilde test eder.

 

18. Lumify uygulamasının boyutu ne kadardır?

 

Lumify uygulaması, tipik bir MP3 melodisinin boyutundan çok daha küçük boyutlu olup yaklaşık 50 MB boyutunda bir uygulamadır.

 

19. Lumify'i harici bir monitöre bağlayabilir miyim?

 

Evet. Adroid cihazınızın ekranını Chromecast güvenlik cihazı aracılığıyla bir harici monitörde "görüntüleyebilirsiniz". Daha fazla bilgi için, https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en adresini ziyaret edin.

 

20. Lumify uygulaması etkinken Android uyku ayarlarını devre dışı bırakmanın ve cihazı sürekli açık bırakmanın bir yolu var mı?

 

Yalnızca bunun için tasarlanmış "Stay Alive" adında bir android uygulama mevcut. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

21. Lumify WPA kurumsal Wi-Fi güvenliğini destekler mi?

 

Uyumlu Android cihazlar, güvenlik sertifikaları dahil olmak üzere mevcut Wi-Fi güvenlik protokollerini destekler. Uyumlu cihazların listesi https://www.philips.com.tr/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility adresinde bulunabilir.

 

22. Ekrana dokunup sürükleyerek fokal bölgeyi hareket ettirebilir miyim?

 

Hayır. Lumify, önceden ayarlanmış uygulamaya, renk kutusunun konumuna ve derinliğe göre fokal bölgelerin sayısını ve konumunu otomatik olarak ayarlar. 

 

23. Lumify Autoscan özelliğine sahip mi?

 

Evet. Kimi zaman Autogain veya Live iScan olarak da adlandırılan Autoscan her bir görüntü satırının kazancını gerçek zamanlı olarak ayarlar ve görüntünün genel parlaklığının korunmasını sağlar. Otomatik tarama TGC'yi (zaman kazanç dengelemesi) ayarlama gerekliliğini ortadan kaldırır.

 

24. Lumify'dan PC formatındaki görüntüleri dışa aktarabilir miyim?

 

Evet. PC formatındaki görüntülerle birlikte muayene verilerini e-postayla gönderebilirsiniz veya görüntüleri bilgisayarınızın bağlı olduğu bir yerel kitaplığa aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.

 

25. Lumify'dan DICOM formatındaki görüntüleri dışa aktarabilir miyim?

 

Bir DICOM hedefini yapılandırabilirsiniz ve DICOM PACS'ye aktarabilirsiniz. IT departmanınız DICOM hedefini yapılandırmak için gerekli olan ağ bilgilerini sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.

 

26. Lumify'ı ağ bağlantısı için nasıl yapılandırırım?

 

Kablosuz ağ bağlantısı kurmak için cihazınızı nasıl yapılandırabileceğiniz konusunda bilgi edinmek için, www.philips.com/lumify-manual adresinden Lumify Ultrason Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

 

27. Muayene verilerini neden bir DICOM PACS'ye aktaramıyorum?

 

Aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını deneyin:
• Cihazınızın kablosuz veya hücresel ağa sürekli bağlı olduğundan emin olun. Cihazınızın kablosuz veya hücresel ağ oluşturmak için yapılandırılmasıyla ilgili bilgi almak için, cihazınızla birlikte verilen dokümantasyona bakın.
• DICOM PACS bağlantısını test edin: Dışa aktarım hedefini seçin ve Test seçeneğine dokunun. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.
• Lumify'daki DICOM Hedef Yeri Ayarlarının doğru olması için ağ yöneticinizle birlikte çalışın. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.

 

28. M-modunda nasıl görüntü yakalarım?

 

M-modunda bir görüntü yakalamak için istenen M-modu iziyle görüntüyü dondurun ve ardından Save Image (Görüntüyü Kaydet) seçeneğine tıklayın. Görüntü, ekranda gördüğünüz gibi hasta kaydına eklenir.

 

29. Lumify Sistem paketi nedir? Lumify Ultrason çözümünden farkı nedir?

 

Lumify Ultrason Çözümü, bir veya birden fazla Philips transdüserden ve uyumlu bir akıllı cihaza (kapsama dahil değildir) kurulması gereken Philips Lumify uygulamasından oluşur. Philips, Lumify Sistem paketiyle Philips Lumify uygulamasının kurulu olduğu uyumlu bir tablet cihazı ve Philips transdüser sunar. Ek olarak, transdüser ve tablet seti ön kayıtlı olarak gelir böylece sistem kutudan çıkar çıkmaz kullanılabilir.

 

30. Bir Lumify sistem paketim var. Sistemimi kaydetmek için internete bağlanmam gerekir mi?

 

Philips, Lumify Sistem paketiyle, transdüserle birlikte uyumlu bir tablet sunar ve tablet ve transdüser setinin ön kaydını yapar böylece sistem kutudan çıkar çıkmaz kullanılabilir. Lumify Sistem Paketini kullanmaya başlamak için internet bağlantısı şart değildir. Bununla birlikte, en son yazılım güncellemelerini alabilmeniz için Philips, Lumify'ın sunduğu avantajlardan en iyi şekilde faydalanmak için düzenli olarak kablosuz veya hücresel ağa bağlanmanızı tavsiye eder.

 

31. Görüntüleri bir USB/USB Flash Sürücüye aktarabilir miyim?

 

Evet. Muayene verilerini bir DICOM PACS'ye, bir ağ paylaşımına veya USB'ye veya USB flash sürücüdeki bir yerel kitaplığa aktarabilirsiniz. Detaylar için "Dışa Aktarma Hedeflerinin Yapılandırılması" kısmına bakın.


32. Transdüserimi kaydederken neden iletişim bilgilerimi vermem gerekir?

 

Transdüseri satın aldığınızda ürünle ilgili önemli bilgileri ve güncellemeleri size iletmesi için Philips'in en güncel iletişim bilgilerinize sahip olması önemlidir.

 

33. Lumify uygulamasının dilini nasıl değiştirebilirim?

 

Transdüseri satın aldığınızda ürünle ilgili önemli bilgileri ve güncellemeleri size iletmesi için Philips'in en güncel iletişim bilgilerinize sahip olması önemlidir.

 

34. Philips'ten ürünler ve promosyonlarla ilgili haberleri nasıl alabilirim?

 

Philips'ten Lumify ile ilgili haberler almak için transdüseri kaydederken "Philips'in Haberleri, Ürünleri ve Promosyonlarından Haberdar Olmak İstiyorum" seçeneğini seçin. Lumify ile ilgili haberler almaktan vazgeçtiğinizde, herhangi bir Philips Lumify e-postasındaki Aboneliği İptal Et bağlantısına tıklayın.

 

35. Lumify sistem paketimin yazılım güncellemelerini nasıl edinebilirim?

 

Lumify yazılım güncellemeleri Google Playstore aracılığıyla uygulanır. Güncelleme mevcut olduğunda kullanıcı internete bağlandığında kendisine bir bildirim gösterilir ve kullanıcının uyumlu tabletinin ayarlarına bağlı olarak güncelleme otomatik olarak yüklenebilir.

Satın Alma Detayları ve Yönetim

1. Lumify siparişini nasıl verebilirim?

 

Bir hesap oluşturup sipariş vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

2. Lumify transdüserin teslimatı ne kadar sürer? 

 

Lumify transdüser ya da transdüserleriniz siparişinizden sonraki iki hafta içerisinde teslim edilecektir. Daha yüklü siparişlerin teslimatı uzayabilir, fiili teslimat süresi ürünün bulunurluğuna bağlıdır

 

3. Lumify'ın kesin alımına neler dahildir?

 

Lumify için kesin alım yaptığınızda Lumify transdüser(ler)i, Lumify uygulaması, yazılım yükseltmeleri ve üretici garantisini alıyor olursunuz. Satın almanız ayrıca cihazınız ve transdüser için bir taşıma çantası da içerir.
 

ÖNEMLİ: Satın aldığınız ürün, ABD'ye özel ekipman çözümlü olan Lumify Sistem Paketi istisna olmak şartıyla, uyumlu bir akıllı cihaz içermez. Eğer Lumify Sistem Paketi satın aldıysanız Philips, satın aldığınız Lumify’ın içerdiği yukarıdaki parçalara ek olarak Lumify uygulamasının son sürümü yüklü olan bir COTS tablet de sağlayacaktır.

Sorun Giderme

1. Lumify kayıt işlemi başarısız oldu, ne yapmam gerekiyor?

 

Öncelikli olarak cihazınızın uyumlu cihazlar listesinde olduğundan emin olun: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices

 

Ardından, transdüserin cihazınıza güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve cihazınızın kayıt işlemi boyunca kablosuz veya hücresel bir ağa bağlı olduğundan emin olun. Cihazınız bağlantı kaybı yaşarsa kayıt işlemi başarısız olabilir. Eğer böyle bir şey olursa transdüseri çıkarın, bağlantıyı yeniden sağlayın ve daha sonra transdüseri bağlayın.

 

2. Lumify ile tarama yapmak için kablosuz ağa bağlanmalı mıyım?

 

Hayır. Lumify'ın kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra çalışması için kablosuz veya hücresel ağ bağlantısı gerektirmez. Lumify uygulaması, abonelik durumunuzu doğrulamak ve en yeni yazılım güncellemelerine sahip olduğunuzdan emin olmak için en az 30 günde bir Lumify portalına bağlanmalıdır. Philips, Lumify servisinin sunduğu avantajları en üst düzeye çıkarmak için düzenli olarak kablosuz veya hücresel bir ağ bağlantınızın olmasını önermektedir.

 

3. DICOM kayıtlarında neden hiçbir bilgi yok?

 

Lumify veri toplamaya başlamadan önce DICOM'un günlük kaydını etkinleştirmelisiniz. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

 

4. Lumify DICOM uygunluk bildirimini nerede bulabilirim? 

 

http://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound sitesini ziyaret edin ve Lumify'a tıklayın.

 

5. Transdüserimin seri numarasını nerede bulabilirim?

 

Altı haneli seri numarasını transdüserin yan tarafında bulabilirsiniz. Alternatif olarak transdüseri cihazınıza bağlayarak Lumify'ı çalıştırabilirsiniz. Yan menüde bulunan Hakkında bölümüne dokunduğunuzda altı haneli seri numarasını göreceksiniz.

 

6. Lumify’dan Modalite İş Listesi sunucusunu silebilir miyim?

 

Evet. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

 

7. Dışa aktarım hedefimdeki kırmızı X veya yeşil onay imi neyi gösterir? 

 

Kırmızı X işareti Lumify’ın dışa aktarım hedefine bağlanamadığını gösterir. Yeşil onay imi dışa aktarım hedefine başarılı bir biçimde bağlanıldığını gösterir. bilgi için Lumify Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

 

8. Nasıl teknik destek alabilirim? 

 

Lütfen sorunuzun ele alınıp alınmadığını görmek için Lumify kullanıcı belgelerini inceleyin ya da SSS’lerde arayın.

Teknik açıdan daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa teknik destek ile iletişime geçin:

 

9. Cihazım Lumify transdüserleri artık tanımıyorsa ne yapabilirim? 

 

Sorun giderme için şu ipuçlarını deneyin:

• Transdüserin USB bağlantısının cihazınıza doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

• Cihazınızı yeniden başlatın ve Lumify Kullanım Kılavuzu’nun Sistem Bakımı bölümündeki sorun giderme ipuçlarını izleyin.

• Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, teknik destek ile iletişime geçin. 

 

10. S4-1 transdüseri taktığımda neden "Desteklenmeyen transdüser" mesajı alıyorum? 

 

S4-1 Lumify 1.6 uygulama sürümü gerektirir. Uygulama versiyonunuza bakmak için

Lumify - Ayarlar -> Hakkında menüsüne bakın. Uygulama sürümünüz 1.2 veya daha eski ise, 1.6'ya yükseltmek için Google Play Store'u ziyaret edin.

Uygulama sürümü 1.6 ise, lütfen Philips Lumify Destek temsilcileri ile iletişime geçin.

 

11. Ortam yürütücüsünde Lumify döngülerini oynatmada sorun yaşıyorum.

 

Lumify döngüleri Quicktime'da doğru şekilde oynatılamıyorsa, ücretsiz VLC ortam yürütücüsü gibi alternatif bir ortam yürütücüsü deneyin. temsilcileri ile iletişime geçin.

 

12. Reacts Tele-Ultrasound desteği ile ilgili herhangi bir soru için kiminle iletişime geçmeliyiz? 

 

Lütfen sorunuzun ele alınıp alınmadığını görmek için Lumify kullanıcı belgelerini inceleyin ya da SSS’lerde arayın. Daha fazla teknik yardıma ihtiyaç duyarsanız Philips Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin, sorun giderme işlemlerinde size yardımcı olacak ve gerekirse konuyu bir üst düzeydeki kişilere ileteceklerdir.

 

13. Erişim kodumu kullanamıyorum/paylaşamıyorum. Ne yapmalıyım? 

 

Sorun giderme için şu ipuçlarını deneyin:

• Transdüserin USB bağlantısının cihazınıza doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

• Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.

• Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, Philips Teknik destek ile iletişime geçin.

Ürün Teklifi

1. PW Doppler gibi başka görüntüleme modları ekleyecek misiniz? 

 

Lumify ekibi yeni transdüserler, özellikler ve hizmetler dahil olmak üzere Lumify'ı iyileştirmek için sürekli olarak çalışıyor.

 

2. Lumify'ın görüntüleme performansı diğer sistemlere oranla nasıldır?

 

Lumify uygulaması, derinlemesine penetrasyon veya doku çözünürlüğünden ödün vermeden daha büyük sistemlere benzer bir görüntüleme performansı sağlar.

 

3. Lumify sistemimi ne kadar bir süre kullanabilirim? 

 

Tarama süreleri cihazınıza bağlıdır, ancak genellikle iki ila dört saat boyunca sürekli tarama yapabilirsiniz. Uyumlu cihazların yaklaşık tarama sürelerini görebilmek için http://www.philips.com/lumify-compatible-devices sitesini ziyaret edin.

 

4. Lumify ne kadar bellek alanı gerektirir? 

 

Lumify uygulaması, hasta verileri için gereken ek depolama alanıyla birlikte yaklaşık 50 MB depolama alanı gerektirir.

 

5. Lumify transdüser ne kadar dayanıklıdır? 

 

Lumify transdüser ailesi, mobil ultrason pazarının güvenilirlik anlamında sıkı gereksinimlerini karşılamak ve transdüserlerinizin yüksek mobil ultrason ortamında meydana gelen aşınma ve etkilerden korunmasını sağlamak için tasarlanmış ve test edilmiştir.

 

6. Lumify aboneliğinin nasıl çalıştığı ve neleri içerdiği konusunda daha fazla bilgi verebilir misiniz? 

 

Lumify hizmetine, uzun vadeli bir sözleşme olmaksızın aylık bazda abone olabilirsiniz. Abonelik modeli; her zaman en son ultrason teknolojisini alacağınızı ve Lumify transdüserleri, Lumify uygulaması, yazılım yükseltmeleri, üretici garantisi ve Philips servis ve eğitimine erişim sağlayabileceğinizi garanti eder. Aboneliğiniz ayrıca cihazınız ve transdüser ya da transdüserleriniz için bir taşıma çantası da içerir. Aboneliğiniz bir Android cihaz içermez.

 

7. Lumify ile hangi eğitim veya kurslar sunulmaktadır? 

 

Lumify kullanımı oldukça kolaydır ve kapsamlı bir uygulamalı eğitim gerektirmez. Philips, ücretsiz seçme hasta başı eğitim imkanlarının yanı sıra ücret karşılığında daha kapsamlı eğitim ve öğretim kursları sunmaktadır. Tüm eğitim imkanlarını ve tekliflerini görmek için lütfen aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin.

www.philips.com/CCEMeducation

www.philips.com/RAPMeducation

http://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

8. Lumify'ın görüntü depolama kapasitesi nedir? 

 

Birkaç durağan görüntüye sahip tipik bir ultrason muayenesi depolama alanının yaklaşık olarak sadece 10 MB'lık bir bölümünü kullanır. Birkaç tane üç saniyelik döngü içeren muayeneler yaklaşık 50 MB kullanır. Lumify'ın uyumlu olduğu herhangi bir cihaza (www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices) yüzlerce muayeneyi kaydedebilirsiniz. Gerçek depolama kapasitesi, cihazınızda ne kadar içeriğin saklandığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

 

9. Lumify, Surface tablet gibi Windows cihazlarını destekliyor mu? 

 

Şu anda Lumify, yalnızca Android cihazlarını desteklemektedir. Tüm platformlardaki destek alanımızı genişletmek için fırsatları her zaman araştırıyoruz.

 

10. Lumify hasta bilgisi, erişim numaralarını içeriyor mu? 

 

Evet. Hasta Bilgi formu bir Erişim.

 

11. Lumify'ı pediatrik görüntüleme için kullanabilir miyim?

 

Evet. Pediatrik görüntüleme amacıyla kullanılabilir.

 

12. Lumify ile yakın alan ya da uzak alan kazanımı ayarlamaları yapabilir miyim?

 

Lumify ile genel kazanımı ayarlayabilir ve AutoScan (sürekli iScan kazanım optimizasyonu) görüntü kazanımını sığdan derine doğru aynı tutmak için her zaman açıktır.

 

13. Döngü yakalama ileriye mi yoksa geriye mi dönüktür? 

 

Lumify döngüleri ileriye dönük olarak (1-10 saniye uzunluğunda) yakalar. Lumify, Döngüyü Kaydete dokunduğunuzda yakalamaya başlar ve siz Durdur'a dokunana veya belirtilen döngü uzunluğu sona erene dek devam eder. 

 

14. Lumify Samsung telefonları ile çalışır mı (S4, S5, S6, S6 Edge)? 

 

Philips, uyumlu tabletler listesinde yer alan bir cihaz kullanmanızı önerir: http://www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

15. Lumify Xres içermekte midir? 

 

Evet. Görüntü işlemede en son jenerasyon olan XRes, görüntü çözünürlüğünü geliştirir ve yapıları görselleştirmeyi kolaylaştırır. Philips, her klinik uygulama için XRes'i en uygun hale getirir.

 

16. Lumify Doku Harmonik Görüntüleme (THI) içerir mi?

 

Evet. Lumify, klinik uygulamaya göre THI kullanır. Örneğin, C5-2 transdüserde hem safra kesesi hem de kadın hastalıkları ve doğum uygulamaları THI kullanır.

 

17. Lumify SonoCT içermekte midir? 

 

Evet. Bazen uzaysal bileşik ya da çok ışınlı olarak da adlandırılan SonoCT, akciğer dışındaki tüm uygulamalarda L12-4 ve C5-2 transdüserler üzerinde aktiftir.

 

18. Lumify kullanılarak yapılan muayeneler için geri ödeme alacak mıyım?

 

Lumify, lisanslı tıp doktorları (Doktor veya Tıp Doktoru - Osteopatik Tıp Doktoru DO - olarak tanımlanmaktadır) ve lisanslı hekimleri istihdam ederek sağlık hizmeti sağlayan kurumlar tarafından satın alınabilecek, mülkiyet hakkı olan tıbbi bir cihazdır.

 

Ultra mobil veya elle taşınan bir ultrason sistemi ile yapılan ultrason hizmetleri, her zamanki gereklilikler karşılandığı sürece, cart-based ultrason sistemleri ile yapılan çalışmalarda sunulan aynı ultrason kodları kullanılarak rapor edilir. Tüm ultrason muayeneleri, ödeme yapan kişinin belirttiği tıbbi ihtiyaçların gereksinimlerini karşılamalı, seçilen kodu tamamlayacak gereksinimleri karşılamalı ve kullanılan ultrason ekipmanının türüne bakılmaksızın hastanın kaydında belgelenmelidir.

 

19. Lumify, Modalite İş Listesi'ni (MWL) desteklemekte midir? Modalite İş Listesi sunucusunu nasıl kurarım? 

 

Evet, bir DICOM MWL sunucusunu yapılandırabilir ve arayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanıcı Kılavuzu'na bakın. hastanın kaydında belgelenmelidir.

 

20. Muayeneye başladığımda geçici bir kimlik oluşturabilir miyim? Eğer oluşturabiliyorsam daha sonra bunu hasta bilgileriyle değiştirebilir miyim? 

 

Evet. Hasta bilgisini girmeden görüntülemeye başlamak için Hasta Tara/Oluştur ekranındaki Tarama butonuna dokunun. Muayeneye son verene kadar hasta verilerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

 

21. Renkli Mod mevcut mudur?

 

Evet. İki renk modu mevcuttur: Hızlı Akış (atardamar akışı için yüksek renk skalası) ve Yavaş Akış (toplardamar akışı için düşük renk skalası)

 

22. Görüntüleri tam ekran görünümünde tarayabilir veya inceleyebilir miyim?

 

Evet. Bir görüntüyü tam ekran görünümünde görüntülemek için görüntünün sağ alt köşesindeki [[tam ekran görünümü simgesi]] düğmesine dokunun. Normal görüntülemeye geri dönmek için [[normal görünüm simgesine geri dön]] düğmesine dokunun.

 

23. Lumify hangi barkod formatlarını destekliyor?

 

Desteklenen formatların tam listesi ve barkod tarayıcının nasıl yapılandırılacağı ile ilgili talimatlar için Lumify Kullanım Kılavuzunuza bakın.

 

24. Hangi transdüserlerde M-modu mevcuttur?

 

M-modu S4-1, C5-2 ve L12-4 transdüserlerde mevcuttur.

 

25. Lumify'ı hastane dışında kullanabilir miyim?

 

Lumify; ev, hastane, klinik veya tıbbi ofis ve nakil (EMT) ortamlarını içerebilen ve sağlık çalışanları tarafından sağlık hizmetlerinin verildiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan taşınabilir bir ultrason sistemidir.

 

26. Lumify'ın kesin alımına neler dahildir?

 

Lumify için kesin alım yaptığınızda Lumify transdüser(ler)i, Lumify uygulaması, yazılım yükseltmeleri ve üretici garantisini alıyor olursunuz. Satın almanız ayrıca cihazınız ve transdüser için bir taşıma çantası da içerir.

 

ÖNEMLİ: Satın alımınız uyumlu bir akıllı cihazı içermez.

 

27. Lumify kesin alımı için hangi ödeme şekillerini kullanabilirim?

 

Philips, bir satın alma siparişine karşılık fatura kesecektir.

 

28. Satın almış olduğum Lumify transdüserin teslimatı ne kadar sürer?

 

Lumify transdüser(ler)iniz siparişinizden sonraki iki hafta içerisinde teslim edilecektir, ancak fiili teslimat süresi ürünün bulunurluğuna bağlıdır. Daha yüklü siparişlerin teslimatı uzayabilir.

 

29. Satın alınan Lumify çözümü ile ilgili ne tür bir garanti sunulmaktadır?

 

Satın aldığınız Lumify; Lumify portalımızın destek bölümüne erişim, Philips uzaktan destek uzmanlarımıza erişim ve Lumify transdüser(ler)inizin üretici hatalarına karşı teminat dahil olmak üzere 5 yıllık temel garanti kapsamındadır. www.lumify.philips.com/web/support- Kazaen oluşan hasarlara karşı koruma sağlayan Xtend Premium, ek bir ücret karşılığında ayrıcalıklı bir teminat sunmaktadır.

 

30. Satın alınan Lumify çözümü ile birlikte hangi ek hizmet kapsamı mevcuttur?

 

Philips, satın aldığınız Lumify için ek teminat sağlayan bir hizmet sözleşmesi olan Xtend Premium'u sunar. Xtend Premium hakkında daha fazla bilgi için lütfen Şartlar ve Koşullar bölümüne bakınız. https://www.philips.com.tr/a-w/kullanim-kosullari.html

 

31. Satın alınan Lumify Garantisinin şart ve koşulları nelerdir?

 

Garanti Şartları ve Koşullar 

https://www.philips.com.tr/a-w/kullanim-kosullari.html

 

32. Satın alınabilen Lumify Hizmet Sözleşmesi, Xtend Premium'un şartları ve koşulları nelerdir?

 

Xtend Premium, Müşteri tarafından satın alınan Lumify transdüserler için, teklifte belirtilen süre boyunca kazaen oluşan hasarlara karşı teminat sağlar. Müşteri, kazaen hasar görmüş olan transdüserlerin değişimine hak kazanır (yılda 1 transdüser değişimini aşmamalıdır). Xtend Premium, satın alınan Lumify transdüserinin garanti kapsamını tamamlamak üzere tasarlanmıştır; kaybolan veya çalınan transdüserlerin değişimini içermez. Philips Servis Anlaşmasının Şartlar ve Koşulları geçerlidir. Xtend Premium teklifi https://www.philips.com.tr/a-w/kullanim-kosullari.html

 

33. Lumify satın alımımı nasıl iptal edebilirim?

 

Lumify satın alma işleminizden sonra, satın alma işleminizin şartlarına ve koşullarına göre iade veya iptal işlemlerine izin verilmez.

 

34. Görüntüleme kontrollerini varsayılan olan kazanım/derinliğe sıfırlamanın bir yolu var mı? Bir "sıfırlama düğmesi" gibi?

 

Ön ayarı yeniden seçerek görüntüleme kontrollerini en uygun hale getirilmiş olan varsayılan değerlere kolayca sıfırlayabilirsiniz. Bu, derinlik/kazanımlar/ayarları en uygun hale getirilmiş varsayılan değere geri yükleyecektir.

 

35. Tek bir görüntüde kaç tane doğrusal mesafe ölçümü yapabilirim?

 

Lumify, tek bir görüntüde maksimumda dört doğrusal mesafe ölçümüne izin vermektedir. Bir mesafe ölçümü eklemek için, Ölçüm menüsünden Mesafe seçeneğini seçin.

 

36. Kardiyak görüntü oryantasyonunu tersine çevirebilir miyim?

 

Evet, ancak sadece S4-1 transdüser ile alınan kardiyak görüntüler için geçerli: Ayarlarda Kardiyak L/R Invert (Ters Çevir)'e dokunun.

 

37. Lumify’ı otomatik güncellemek bir muayeneyi kesintiye uğratır mı?

 

Cihazınızın Android ayarlarında otomatik uygulama güncellemeleri etkinleştirilirmiş ise, Lumify’ı otomatik güncellemek sistem kullanımını kesintiye uğratabilir. Bu durumdan kaçınmak için Android işletim sisteminizde otomatik güncellemeleri devre dışı bırakın. Talimatlar için Google Play Yardımı'na bakın.

 

38. Fetal Yaş Özeti nasıl işler?

 

Kadın hastalıkları & doğum ön ayarında, mevcut muayeneden fetal analiz yapabilirsiniz. Bir görüntüyü dondurduktan sonra Fetal Yaşa dokunun. Menüden sistem tanımlı fetal yaş veya büyüme ölçümüne dokunun. Mevcut dört fetal ölçüm HC, BPD, AC ve FL'dir. Aynı zamanda LMP veya EDD de girebilirsiniz. Fetal Yaş Özeti'ne ölçümler eklendiğinde, ortalama Fetal yaş Hadlock 1985 formülüne göre hesaplanır. Dört fetal ölçümün tümü yapıldıktan sonra, tahmini fetal ağırlık da hesaplanır.

 

39. Fetal Yaş Özeti'ni nasıl dışa aktarabilirim? 

 

Fetal yaş analizi yaptıysanız, Lumify fetal ölçümlerin ve hesaplamaların bir özetini içeren bir görüntü oluşturur (Fetal Yaş Özeti görüntüsü). Muayeneyi dışa aktardığınız zaman içerisinde Fetal Yaş Özeti görüntüsü de olacaktır.

 

40. Reacts destekli çalışan Lumify Tele-Ultrasound nedir?

 

Lumify Entegre Edilmiş Reacts Collaborative Platform (Reacts destekli Lumify) destekli çalışan Tele-Ultrasound aboneliğe dayalı bir seçenektir.

Reacts, Innovative Imaging Technologies, Inc. (IIT) tarafından geliştirilen, pazarlanan ve satılan interaktif bir ses-video yazılımıdır. Lumify uygulamasına entegre edilmiş olan Reacts yazılımı, canlı ultrason iş birliğini sağlamaktadır.

 

41. Başka bir Reacts kullanıcısıyla nasıl bağlantı kurabilirim? 

 

Lumify Uygulamasında Reacts'a girdiğinizde, Reacts Kişilerinizden herhangi biriyle Reacts oturumu başlatabilirsiniz. Reacts kişileri ekleme ve oturum başlatma hakkında ayrıntılar için Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

 

42. Reacts aboneliğime neler dahildir ve ne kadar süreyle geçerlidir?

 

Reacts planınızla ilgili ayrıntılar için şu adresi ziyaret edin: https://reacts.com/en/plans

 

43. Hasta Sağlık Bilgileri Reacts-Tele Ultrasound'u kullanırken nasıl yönetilir?

 

Reacts tele-ultrasound seansında uzaktan erişimli kullanıcıya hiçbir hasta verisi gönderilmez. Uzaktan erişimli kullanıcının erişimi olduğu görüntüler kimlik bilgilerinden arındırılmıştır ve hasta gizliliği korunur.

 

44. Lumify sistemimde Reacts kullanarak kime bağlanabilirim? 

 

Lumify sisteminizdeki Reacts hesabınız üzerinden herhangi bir Reacts kullanıcısıyla bağlantı kurabilirsiniz. Reacts bir PC istemcisi, iOS uygulaması, Web uygulaması veya Lumify içinde bulunmaktadır.

 

45. Lumify sistemimde Reacts'a erişim sağlamam için ne yapmam gerekiyor?

 

Lumify ile Reacts'ı ilk kez kullanabilmeniz için önce internete bağlı olmanız ve aşağıdakileri yapmanız gerekir:

1. Ücretsiz Reacts lisanslarınızı etkinleştirmek için Reacts erişim kodlarınızı kullanın veya paylaşın.

2. Bir Reacts hesabı oluşturun. Zaten bir Reacts hesabınız varsa, Reacts kimlik bilgilerinizi kullanarak Reacts'a giriş yapabilirsiniz.

3. Reacts kişilerini ekleyin.

 

46. Reacts Tele-Ultrasound erişim kodunu nasıl kullanabilir veya paylaşabilirim?

 

Her bir Lumify transdüseri ile Philips, kullanıldığında veya paylaşıldığında Reacts Standart Planı'na ücretsiz erişim sağlayan iki erişim kodu sağlar. Ayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna bakın.

 

47. Lumify sistem paketindeki tablet kılıfının bakımı için hangi temizleme solüsyonunu kullanmalıyım?

 

Lumify Sistem Paketinde bulunan tablet kılıfı, Lumify transdüserleri için onaylanmış olan aynı temizleyici ve dezenfektanlarla ile temizlenebilir.

 

48. Lumify için çoklu bağlantı profilleri ayarlayabilir miyim?

 

Bağlantı profilleri, bir dizi depolama hedefi, dışa aktarma stratejisi, muayene ayarları ve bağlantı ayarlarını tanımlamanıza olanak tanır. Birden çok bağlantı profili oluşturabilir, yapılandırabilir ve bunlar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Bağlantı profilleri arasında geçiş yapmadan önce muayeneye son vermelisiniz.

 

49.Lumify’ı muayeneleri gönderildikten sonra silmek üzere ayarlayabilir miyim? (gönderdikten sonra sil)

 

Lumify Ultrason Sistemi, hasta verilerinin uzun süreli saklanması için tasarlanmamıştır. Muayeneleri sık sık dışa aktarın ve dışa aktardıktan sonra silin.

 

50. Bir Modalite Uygulamalı Prosedür Adımı (MPPS) sunucusunu nasıl kurarım?

 

Bir bağlantı profili eklerken, "Sunucu ve Roller" altındaki bir Modalite Uygulamalı Prosedür Adımı (MPPS) sunucusu seçin. Yeni bir MPPS sunucusu eklemek için Yeni Ekle'yi seçin ve ardından MPPS Sunucularını Ayarla iletişim kutusunda Yeni Ekle'ye dokunun. Kullanıcı Kılavuzundaki "Bağlantı Profili Ekleme" bölümüne bakın.

 

51. DICOM depolama yükümlülüğü sunucusunu nasıl kurarım?

 

Bir bağlantı profili eklerken, "Sunucu ve Roller" altındaki bir DICOM depolama yükümlülüğü sunucusu seçin. Yeni bir depolama yükümlülüğü sunucusu eklemek için Seçenekleri Yönet›i seçin ve Yeni Ekle'ye dokunun. Kullanıcı Kılavuzundaki "Bağlantı Profili Ekleme" bölümüne bakın.

 

52. Duraklatılmış bir muayeneyi ne kadar bir süre bekletebilirim?

 

Bir muayeneyi yarım bırakır veya sistemi kapatırsanız, başlatılmış olan muayeneye 24 saat içinde dönebilirsiniz. Ayrıntılar için Kullanım Kılavuzundaki "Duraklatılmış Muayeneye Devam Etme" bölümüne bakınız.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

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