1. Lumify uygulamasını nasıl indirebilirim?

Lumify uygulamasını https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify adresine giderek Google Play Store'dan indirebilirsiniz .

2. Lumify uygulamasını nasıl kurabilirim?

Lumify, Google Play store'dan akıllı cihazınıza indirdiğinizde otomatik olarak kurulur. Bazı nadir durumlarda, cihazınızdaki güvenlik ayarları Lumify'in indirilmesini engelleyebilir. Böyle bir durumda lütfen cihazınızın güvenlik ayarlarını kontrol edin veya yardım almak için yerel IT departmanınızla iletişime geçin.

3. Lumify uygulamasını Lumify dışındaki transdüserlerle kullanabilir miyim?

Hayır. Lumify uygulaması yalnızca Lumify transdüserlerle çalışır. Cihazınıza Lumify dışında bir transdüser bağlarsanız Lumify uygulaması yalnızca demo modunda çalışır.

4. Lumify uygulamasına güncelleme geldiğini nasıl bileceğim?

Cihazınızı, uygulamaları ayrı ayrı güncelleyecek şekilde veya tüm uygulamalar otomatik olarak güncellenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Lumify ile uyumlu cihazınız uygulamaları otomatik olarak güncelleyecek şekilde yapılandırılırsa, bir güncelleme geldiğinde, izin değişikliği gerektirmedikçe Lumify uygulaması otomatik olarak güncellenir. Bu durumda Lumify uygulamasını güncellemeniz istenir. Cihazınız uygulamaları ayrı ayrı güncelleyecek şekilde yapılandırılırsa Google Play Store'dan en son Lumify güncellemesini alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Google Play Help'de "uygulamaları güncelle" başlığını arayın.

5. Lumify uygulamamı yeni bir cihaza aktarabilir miyim?

Evet. Lumify uygulamasını Google Play Store'dan yeni cihazınıza indirip kurun, Lumify transdüserinizi bağlayın ve ardından kolay kayıt adımlarını takip edin. Lumify hasta verilerini cihazlar arasında aktaramaz. Önceki cihazınızdaki hasta verilerini bir ağ paylaşımına, yerel depoya, DICOM sunucuya veya harici depolama birimine kaydedebilirsiniz.

6. Transdüseri cihazıma bağlamak için herhangi bir USB kablosu kullanabilir miyim?

Hayır. Lumify transdüser yüksek kaliteli ve tıbbi kullanım amaçlı bir üründür ve Lumify sisteminizden en yüksek kalite performansını elde etmeniz için özel bir kablo kullanmanızı gerektirir. Lumify sisteminin belirtilen spesifikasyonları yapacağını yalnızca transdüserinizle birlikte Philips tarafından onaylı Lumify kablo kullandığınızda garanti edebiliriz.

7. Uyumlu cihazlar listesinde bulunmayan bir akıllı cihaz kullanırsam ne olur?

Uyumlu cihazların listesini sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz www.philips.com/lumify-compatible-devices. Uyumluluk listesindeki cihazların tümü titizlikle test edilmiştir. Uyumluluğu tamamlamak için bu listede yer alan bir cihaz seçmenizi tavsiye ederiz.

8. Hangi akıllı cihazlar Lumify ile uyumludur?

Philips tarafından test edilen ve Lumify uygulaması ve transdüserle tamamen uyumlu olduğu tespit edilen akıllı cihazların listesi şurada bulunabilir: https://www.philips.com.tr/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility.

9. Lumify ile uyumlu cihazımda sakladığım verilerin güvende olduğundan nasıl emin olabilirim?

Android işletim sistemi ve her cihaz imalatçısı, cihazınızdaki verilerin güvende tutulmasını sağlamak için veri kriptolama ve erişimin parolayla sağlanması gibi yöntemler sunmaktadır. Cihazınızın özel güvenlik gerekliliklerine uygun bir şekilde teçhiz edilmesini sağlamak için yerel IT güvenlik departmanınızla iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

10. Lumify ürünü HIPAA ile uyumlu mu?

Lumify uygulaması güvenlik politikalarınızla bütünleşir ve kurumunuz tarafından oluşturulan iletişim protokollerini kullanır. Android işletim sistemi, parola koruması ve kriptolama gibi koruyucu mekanizmalar sağlar. Android İşletim Sistemi aynı zamanda, kurumsal düzeyde kimlik doğrulama ve kriptolama aracılığıyla, aktarılan verileri korumaya yönelik işletme standardında mekanizmalar sağlar.

11. Yeni Lumify ürünümü nasıl kaydederim?

Lumify'i kaydetmeniz için internet erişiminizin olması gerekir. Öncelikle cihazınızı kablosuz veya hücresel ağa bağlayın. Sonra Lumify transdüseri cihazınıza bağlayın ve ardından Lumify uygulamasında gösterilen talimatları adım adım takip edin. Bununla birlikte satın aldığınız ürün bir Lumify sistem paketiyse (kitli çözüm - yalnızca ABD) fabrikadan ön kaydı yapılmış olarak çıkar. Yeniden kaydetmenize (veya sistemi kullanmadan çevrim içi olmanıza) gerek yoktur. Yalnızca daha önce kaydettiğiniz Lumify sisteminin donanım veya yazılım yapılandırmasında bir değişiklik meydana geldiğinde yeniden kaydetmeniz gerekecektir.

12. Lumify transdüseri birden fazla cihaza bağlayabilir miyim?

Evet. Bir Lumify transdüseri istediğiniz kadar cihaz üzerinde kullanabilirsiniz. Yeni bir cihaza ilk kez bağladığınızda transdüseri kaydetmeniz gerekir. İlk kayıttan sonra, yeniden kaydetmeden transdüseri kullanabilirsiniz.

13. Lumify uygulamasını Google Play Store'da neden bulamıyorum?

Lumify uygulamasını Google Play Store'da bulamazsanız, cihazınızın ve Android İşletim Sisteminizin Lumify sistem gerekliliklerini karşıladığından ve Google Play Store'u Lumify'in mevcut olduğu bir ülkeden ziyaret ettiğinizden emin olun.

14. Tabletimi ağ bağlantısı için nasıl yapılandırırım?

Cihazınızı kablosuz veya hücresel ağ bağlantısı için nasıl yapılandıracağınızla ilgili talimatlar için cihazınızla birlikte verilen dokümantasyona bakın.

15. Cihazımdaki görüntüleri bir harici arşiv konumuna nasıl atarım?

Muayene verilerini ve görüntüleri bir DICOM PACS'ye, bir ağ paylaşımına veya bir yerel depoya aktarabilirsiniz. Ayrıca görüntüleri e-postayla da gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.philips.com/lumify-manual adresinden Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.

16. Tüm hasta verilerini cihazımdan nasıl silerim?

Lumify'dan hasta verilerini silmek için,Settings (Ayarlar) seçeneğini seçip Hasta Veritabanındaki Reset Database (Veri Tabanını Resetle) seçeneğini seçin. Tüm verileri cihazınızdan silmek için cihazınızı resetleyin. Talimatlar için cihazınızla birlikte verilen dokümantasyona bakın.

17. İşletim Sistemini cihazım üzerinden güncellemem uygun olur mu?

Evet. Philips, yeni İşletim Sistemi versiyonları sürüldükçe Lumify uygulamasıyla uyumluluğu aktif bir şekilde test eder.

18. Lumify uygulamasının boyutu ne kadardır?

Lumify uygulaması, tipik bir MP3 melodisinin boyutundan çok daha küçük boyutlu olup yaklaşık 50 MB boyutunda bir uygulamadır.

19. Lumify'i harici bir monitöre bağlayabilir miyim?

Evet. Adroid cihazınızın ekranını Chromecast güvenlik cihazı aracılığıyla bir harici monitörde "görüntüleyebilirsiniz". Daha fazla bilgi için, https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en adresini ziyaret edin.

20. Lumify uygulaması etkinken Android uyku ayarlarını devre dışı bırakmanın ve cihazı sürekli açık bırakmanın bir yolu var mı?

Yalnızca bunun için tasarlanmış "Stay Alive" adında bir android uygulama mevcut. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

21. Lumify WPA kurumsal Wi-Fi güvenliğini destekler mi?

Uyumlu Android cihazlar, güvenlik sertifikaları dahil olmak üzere mevcut Wi-Fi güvenlik protokollerini destekler. Uyumlu cihazların listesi https://www.philips.com.tr/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility adresinde bulunabilir.

22. Ekrana dokunup sürükleyerek fokal bölgeyi hareket ettirebilir miyim?

Hayır. Lumify, önceden ayarlanmış uygulamaya, renk kutusunun konumuna ve derinliğe göre fokal bölgelerin sayısını ve konumunu otomatik olarak ayarlar.

23. Lumify Autoscan özelliğine sahip mi?

Evet. Kimi zaman Autogain veya Live iScan olarak da adlandırılan Autoscan her bir görüntü satırının kazancını gerçek zamanlı olarak ayarlar ve görüntünün genel parlaklığının korunmasını sağlar. Otomatik tarama TGC'yi (zaman kazanç dengelemesi) ayarlama gerekliliğini ortadan kaldırır.

24. Lumify'dan PC formatındaki görüntüleri dışa aktarabilir miyim?

Evet. PC formatındaki görüntülerle birlikte muayene verilerini e-postayla gönderebilirsiniz veya görüntüleri bilgisayarınızın bağlı olduğu bir yerel kitaplığa aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.

25. Lumify'dan DICOM formatındaki görüntüleri dışa aktarabilir miyim?

Bir DICOM hedefini yapılandırabilirsiniz ve DICOM PACS'ye aktarabilirsiniz. IT departmanınız DICOM hedefini yapılandırmak için gerekli olan ağ bilgilerini sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.

26. Lumify'ı ağ bağlantısı için nasıl yapılandırırım?

Kablosuz ağ bağlantısı kurmak için cihazınızı nasıl yapılandırabileceğiniz konusunda bilgi edinmek için, www.philips.com/lumify-manual adresinden Lumify Ultrason Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

27. Muayene verilerini neden bir DICOM PACS'ye aktaramıyorum?

Aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını deneyin:

• Cihazınızın kablosuz veya hücresel ağa sürekli bağlı olduğundan emin olun. Cihazınızın kablosuz veya hücresel ağ oluşturmak için yapılandırılmasıyla ilgili bilgi almak için, cihazınızla birlikte verilen dokümantasyona bakın.

• DICOM PACS bağlantısını test edin: Dışa aktarım hedefini seçin ve Test seçeneğine dokunun. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.

• Lumify'daki DICOM Hedef Yeri Ayarlarının doğru olması için ağ yöneticinizle birlikte çalışın. Daha fazla bilgi için Lumify Kullanım Kılavuzuna bakın.

28. M-modunda nasıl görüntü yakalarım?

M-modunda bir görüntü yakalamak için istenen M-modu iziyle görüntüyü dondurun ve ardından Save Image (Görüntüyü Kaydet) seçeneğine tıklayın. Görüntü, ekranda gördüğünüz gibi hasta kaydına eklenir.

29. Lumify Sistem paketi nedir? Lumify Ultrason çözümünden farkı nedir?

Lumify Ultrason Çözümü, bir veya birden fazla Philips transdüserden ve uyumlu bir akıllı cihaza (kapsama dahil değildir) kurulması gereken Philips Lumify uygulamasından oluşur. Philips, Lumify Sistem paketiyle Philips Lumify uygulamasının kurulu olduğu uyumlu bir tablet cihazı ve Philips transdüser sunar. Ek olarak, transdüser ve tablet seti ön kayıtlı olarak gelir böylece sistem kutudan çıkar çıkmaz kullanılabilir.

30. Bir Lumify sistem paketim var. Sistemimi kaydetmek için internete bağlanmam gerekir mi?

Philips, Lumify Sistem paketiyle, transdüserle birlikte uyumlu bir tablet sunar ve tablet ve transdüser setinin ön kaydını yapar böylece sistem kutudan çıkar çıkmaz kullanılabilir. Lumify Sistem Paketini kullanmaya başlamak için internet bağlantısı şart değildir. Bununla birlikte, en son yazılım güncellemelerini alabilmeniz için Philips, Lumify'ın sunduğu avantajlardan en iyi şekilde faydalanmak için düzenli olarak kablosuz veya hücresel ağa bağlanmanızı tavsiye eder.

31. Görüntüleri bir USB/USB Flash Sürücüye aktarabilir miyim?

Evet. Muayene verilerini bir DICOM PACS'ye, bir ağ paylaşımına veya USB'ye veya USB flash sürücüdeki bir yerel kitaplığa aktarabilirsiniz. Detaylar için "Dışa Aktarma Hedeflerinin Yapılandırılması" kısmına bakın.



32. Transdüserimi kaydederken neden iletişim bilgilerimi vermem gerekir?

Transdüseri satın aldığınızda ürünle ilgili önemli bilgileri ve güncellemeleri size iletmesi için Philips'in en güncel iletişim bilgilerinize sahip olması önemlidir.

33. Lumify uygulamasının dilini nasıl değiştirebilirim?

Transdüseri satın aldığınızda ürünle ilgili önemli bilgileri ve güncellemeleri size iletmesi için Philips'in en güncel iletişim bilgilerinize sahip olması önemlidir.

34. Philips'ten ürünler ve promosyonlarla ilgili haberleri nasıl alabilirim?

Philips'ten Lumify ile ilgili haberler almak için transdüseri kaydederken "Philips'in Haberleri, Ürünleri ve Promosyonlarından Haberdar Olmak İstiyorum" seçeneğini seçin. Lumify ile ilgili haberler almaktan vazgeçtiğinizde, herhangi bir Philips Lumify e-postasındaki Aboneliği İptal Et bağlantısına tıklayın.

35. Lumify sistem paketimin yazılım güncellemelerini nasıl edinebilirim?

Lumify yazılım güncellemeleri Google Playstore aracılığıyla uygulanır. Güncelleme mevcut olduğunda kullanıcı internete bağlandığında kendisine bir bildirim gösterilir ve kullanıcının uyumlu tabletinin ayarlarına bağlı olarak güncelleme otomatik olarak yüklenebilir.