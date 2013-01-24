Lumify uygulaması

Lumify görüntü kalitesinin bu kadar iyi olduğuna inanmak zor olabilir. Görüntü kalitesini her muayene türüne göre titizlikle optimize ettiğimizden bunun için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yoktur böylece görüntü kalitesinden ödün vermek zorunda kalmadan uyumlu Android mobil cihazınızda ultrason çekmenin tüm avantajlarından ve esnekliğinden faydalanabilirsiniz.
Lumify, Hadlock (1985) gelişim tablosuna dayanan basit bir 4'lü ölçüm tekniğiyle tahmini gebelik süresini ve fetal ağırlığı hesaplamanıza imkan sağlar.
Mobil cihazınızı kullanırken yaptığınız hareketlerle görüntüyü ayarlayın ve görüntüyle etkileşim kurun: yakınlaştırmak için ekran üzerindeyken parmak uçlarınızı birbirinden uzaklaştırma veya iki kez dokunma, kazanç, derinlik ve ses seviyesi için aşağı veya yukarı kaydırma
M modunda bir anatomi bölgesinin hareketi hakkında bilgi edinebilir ve fetal kalp atış hızını hesaplayabilirsiniz. M modunda doku arayüz pozisyonu veya derinliği dikey eksen boyunca, zaman ise yatay eksen boyunca gösterilir.
Görüntüyü dondurma özelliği, sine döngü silindiri gibi yeni araçlar ve ultrason görüntülerini ve döngülerini kaydedip paylaşabilme imkanı sağlar.
Hızlı akış ayarı, renkli akış görüntülemenin kullanımı esnasında ölçeği manuel olarak ayarlama gerekliliğini ortadan kaldırır: Hızlı Akış, her muayene tipinde (ör. arteriyel akış) daha hızlı kan akış koşullarına göre optimize edilir.
Hasta kayıtlarınıza en uyun döngüyü bulun ve kaydedin.
Yavaş akış ayarı, renkli akış görüntülemenin kullanımı esnasında ölçeği manuel olarak ayarlama gerekliliğini ortadan kaldırır: Yavaş Akış, her muayene tipinde (ör. venöz akış) daha yavaş kan akış koşullarına göre optimize edilir.
Görüntülerinize hızlı ve kolay bir şekilde açıklayıcı notlar eklemek için Android'in gelişmiş klavye teknolojisini ve ses tanıma özelliklerini kullanın.
Çoklu 2D mesafeleri, çevre uzunluklarını ve alanları basit dokunuşlu kaliperlerle sezgisel ve hassas bir biçimde ölçün.
En son kriptolama ve veri güvenlik sistemleriyle uyumlu Lumify, incelemeniz için hasta tetkiklerinin bir kaydını tutmanıza imkan sağlar ve taşınabilir ultrason cihazınızdaki bu tetikleri paylaşmanız için HIPAA ile uyumlu seçenekler sunar.
Lumify, dünya genelindeki büyük ve küçük ölçekli kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak çok çeşitli DICOM ve iş akışı işlevselliklerini destekler.
Bir sağlık hizmeti ortamında zamandan tasarruf etmenin ne kadar önemli olduğunu bildiğimizden daima hazır menü, barkod okuyucu, modalite iş listeleri vs. gibi iş akışını geliştirici çeşitli özellikler dahil ettik.
Mevcut muayeneyi görüntülemek, hasta verilerini düzenlemek, ön ayarları değiştirmek, kaydedilen muayeneleri görüntülemek, dışa aktarım hedef yerlerini yapılandırmak, ayarlar yapmak, yazılım versiyonunu görüntülemek ve daha fazlası için daima erişilebilir menüyü kullanın.
DICOM modalite iş listesi, Lumify'ın MWL SCP'den alınan hastanın demografik verilerini ve ultrason tetkik detaylarını sorgulamasını sağlar.
Bu, DICOM modalite iş listelerini kullananların Lumify ultrason cihazındaki hasta verilerini doldurması için daha otomatik bir yol sunar.