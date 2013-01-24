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Lumify
aed masthead

Lumify uygulaması

Bize ulaşın

Tek bir dokunuşla ultrason muayenesine başlayın

Hastanızın adını girin veya tek dokunuşla doğrudan taramaya geçin - Lumify uygulamasının kullanımı kolay ve hızlıdır.

Lumify uygulaması Google Play Store aracılığıyla uyumlu Android akıllı cihazlarda kullanılabilir.
Google Play
Apple şu an Lumify'ı desteklemiyor ancak her zaman tüm platformları desteklemenin yollarını arıyoruz.
s4 1 transducer screen

Basitleştirilmiş görüntüleme

 

Lumify görüntü kalitesinin bu kadar iyi olduğuna inanmak zor olabilir. Görüntü kalitesini her muayene türüne göre titizlikle optimize ettiğimizden bunun için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yoktur böylece görüntü kalitesinden ödün vermek zorunda kalmadan uyumlu Android mobil cihazınızda ultrason çekmenin tüm avantajlarından ve esnekliğinden faydalanabilirsiniz.

Imaging tablet
OB Calcs

OB Hesapları

 

Lumify, Hadlock (1985) gelişim tablosuna dayanan basit bir 4'lü ölçüm tekniğiyle tahmini gebelik süresini ve fetal ağırlığı hesaplamanıza imkan sağlar.

Image adjustments

Görüntü ayarları

 

Mobil cihazınızı kullanırken yaptığınız hareketlerle görüntüyü ayarlayın ve görüntüyle etkileşim kurun: yakınlaştırmak için ekran üzerindeyken parmak uçlarınızı birbirinden uzaklaştırma veya iki kez dokunma, kazanç, derinlik ve ses seviyesi için aşağı veya yukarı kaydırma

M Mode

M Modu

 

M modunda bir anatomi bölgesinin hareketi hakkında bilgi edinebilir ve fetal kalp atış hızını hesaplayabilirsiniz. M modunda doku arayüz pozisyonu veya derinliği dikey eksen boyunca, zaman ise yatay eksen boyunca gösterilir.

Freeze

Dondurma

 

Görüntüyü dondurma özelliği, sine döngü silindiri gibi yeni araçlar ve ultrason görüntülerini ve döngülerini kaydedip paylaşabilme imkanı sağlar.

Fast flow

Hızlı akış

 

Hızlı akış ayarı, renkli akış görüntülemenin kullanımı esnasında ölçeği manuel olarak ayarlama gerekliliğini ortadan kaldırır: Hızlı Akış, her muayene tipinde (ör. arteriyel akış) daha hızlı kan akış koşullarına göre optimize edilir.

Film

Döngüyü kaydetme

 

Hasta kayıtlarınıza en uyun döngüyü bulun ve kaydedin.

Slow flow

Yavaş akış

 

Yavaş akış ayarı, renkli akış görüntülemenin kullanımı esnasında ölçeği manuel olarak ayarlama gerekliliğini ortadan kaldırır: Yavaş Akış, her muayene tipinde (ör. venöz akış) daha yavaş kan akış koşullarına göre optimize edilir.

Annotations

Açıklamalar

 

Görüntülerinize hızlı ve kolay bir şekilde açıklayıcı notlar eklemek için Android'in gelişmiş klavye teknolojisini ve ses tanıma özelliklerini kullanın.

Measure

Ölçüm

 

Çoklu 2D mesafeleri, çevre uzunluklarını ve alanları basit dokunuşlu kaliperlerle sezgisel ve hassas bir biçimde ölçün.

İnceleme ve paylaşım

 

En son kriptolama ve veri güvenlik sistemleriyle uyumlu Lumify, incelemeniz için hasta tetkiklerinin bir kaydını tutmanıza imkan sağlar ve taşınabilir ultrason cihazınızdaki bu tetikleri paylaşmanız için HIPAA ile uyumlu seçenekler sunar.

Review patient's tablet
Hastanızın görüntülerini inceleyin ve gönderin.
Review tablet
E-posta veya paylaşımlı ağ aracılığıyla taşınabilir ultrason cihazınızdan hasta PACS'sine kolaylıkla bağlanın veya görüntüleri, video ve notları meslektaşlarınızla paylaşın.
Robust DICOM improvements screen

Dayanıklı DICOM ve iş akışı özellikleri

 

Lumify, dünya genelindeki büyük ve küçük ölçekli kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak çok çeşitli DICOM ve iş akışı işlevselliklerini destekler.

 

  • Bağlantı Profilleri kullanıcıların çoklu ortamlar arasında kolaylıkla geçiş yapmasına imkan sağlar.
  • DICOM görüntü deposu
  • DICOM Modalite Gerçekleştirilmiş Prosedür Adımı (MPPS)
  • DICOM Depolama Taahhüdü Desteği
  • DICOM modalite iş listesi (sorgu alma)
  • DICOM başlığındaki hasta verilerini ve görüntüleri (DICOM etiketli değil) yapılandırma ve anonimleştirme seçeneği
  • DICOM PACS'ye, ağ paylaşım sürücüsüne, USB deposuna, çıkarılabilir SD Kart deposuna aktarma ve doğrudan PC'ye bağlanma imkanı
  • PC formatında (MP4 klipler, PNG görüntüler) dışa aktarım yapabilme
  • Elde edilen görüntüleri bir dışa aktarma hedefine gönderme
  • Dışa aktardıktan sonra bir muayeneyi otomatik olarak silme
  • Hasta muayenelerini e-posta ile gönderme
  • VISTA uyumlu
  • IPv6 uyumlu
  • Bir muayeneyi otomatik olarak sonlandırmadan önce yapılandırılabilir bekleme süresi

Hızlı erişim

 

Bir sağlık hizmeti ortamında zamandan tasarruf etmenin ne kadar önemli olduğunu bildiğimizden daima hazır menü, barkod okuyucu, modalite iş listeleri vs. gibi iş akışını geliştirici çeşitli özellikler dahil ettik.

Menü

 

Mevcut muayeneyi görüntülemek, hasta verilerini düzenlemek, ön ayarları değiştirmek, kaydedilen muayeneleri görüntülemek, dışa aktarım hedef yerlerini yapılandırmak, ayarlar yapmak, yazılım versiyonunu görüntülemek ve daha fazlası için daima erişilebilir menüyü kullanın.

Modalite İş Listesi

 

DICOM modalite iş listesi, Lumify'ın MWL SCP'den alınan hastanın demografik verilerini ve ultrason tetkik detaylarını sorgulamasını sağlar.

 

Bu, DICOM modalite iş listelerini kullananların Lumify ultrason cihazındaki hasta verilerini doldurması için daha otomatik bir yol sunar.

Quick access side menu tablet
philips surgery solutions masthead

Barkod Okuyucu

 

Yerleşik barkod okuyucu Android cihazınızın kamerasını kullanır ve pek çok hastanın barkodunu okuyacak şekilde yapılandırılabilir böylece hasta bilgilerinin hızlı ve doğru bir şekilde girilmesini sağlar.

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I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand