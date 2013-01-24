Lumify uygulaması

Lumify görüntü kalitesinin bu kadar iyi olduğuna inanmak zor olabilir. Görüntü kalitesini her muayene türüne göre titizlikle optimize ettiğimizden bunun için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yoktur böylece görüntü kalitesinden ödün vermek zorunda kalmadan uyumlu Android mobil cihazınızda ultrason çekmenin tüm avantajlarından ve esnekliğinden faydalanabilirsiniz.