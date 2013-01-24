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Lumify
controlroom paralax 2

Lumify

Akıllı cihazınızı olağanüstü portatif ultrason cihazına dönüştürün

 

Philips'in ultrason uygulaması uyumlu akıllı telefonunuza
veya taşınabilir cihazınıza tanılama özellikleri kazandırır

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Ne anlama geliyor?
Final CEE consent

Lumify'a övgüler:

reddot
Webby
Aunt
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Yoğun Bakım ve Acil Ultrasonografi Eğitim İçerikleri

Respiratuar distres sendromlu hastalarını değerlendirmek için acil ve yoğun bakımda kalp ve akciğer ultrason görüntüleme yüksek öneme sahiptir. Philips Yoğun Bakım ve Acil Tıp eğitim websitesi, uzmanlar tarafından hazırlanmış içerikleri ile elinizin altında.

Dr. Sara Nikravan ile Akciğer Ultrasonografi Serisi

Giriş

Pnömotoraks

Plevral efüzyon

Interstitial sendrom

Konsolidasyon

Eğitici İçerikler

Akciğer Ultrasonu ile ilgili materyaller

Hava yolu yönetimi için ultrason eğitimi

Transtorasik eko - giriş

Ekokardiyografi hızlı kullanım klavuzu

Ekokardiyografide sol ventrikül fonksiyon değerlendirmesi
Daha fazla bilgi için Philips Yoğun Bakım ve Acil Ultrasonografi Eğitim websitesini ziyaret edin..

Dünyanın ilk tamamen entegre tele-ultrason çözümünü keşfedin- Reacts platformlu Lumify

Philips Lumify integrated tele-ultrasound powered by Reacts
Canlı iletişimler özellikle tam ihtiyaç duyduğunuz anda daha iyi, daha anlamlı işbirlikleri kurmanıza yardımcı olur. Entegre Reacts özellikli Lumify'in uzmanları, mekanları ve hastaları bir araya getirerek yarattığı gerçek farkı keşfedin.
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Her an kullanıma hazır uygulama tabanlı ultrason

Philips Lumify - Ultrasound on your compatible smart device
Lumify ile neredeyse her yerde yüksek kaliteli ultrason çekimi yapılabilir. Yapmanız gereken tek şey abone olmak, Lumify uygulamasını indirmek, transdüseri takmak ve ayarlamak. Bakım merkezindeki hastalarla tanışın, daha hızlı teşhis koyun ve ihtiyaç duyulduğunda hastaların bakımını yapın.
Keşfetmek için kaydırın
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Uygulamayı indirin

 

Dayanıklı Lumify uygulaması Google Play Store aracılığıyla uyumlu Android akıllı cihazlarda kullanılabilir.

google play icon
Lumify screen
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Lumify transdüseri bağlayın

Taşınabilir ultrasonda yaptığımız bu yeniliği yalnızca basit bir USB kablosu kullanarak uyumlu telefonunuza kazandırın.
Lumify screen
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Taramayı başlatın

Artık uyumlu akıllı cihazınızdan Philips görüntüleme kalitesiyle tarama yapmaya hemen başlayabilirsiniz.
Ön ayarları inceleyin
lumify
S4-1

S4-1 taşınabilir ultrason transdüseri 5 adede kadar muayene türünü destekler

 

Sektör array Lumify S4-1 transdüser, uyumlu Adroid mobil cihazınızdan veya akıllı telefonunuzdan kardiyak fonksiyonu incelemenize veya hızlıca FAST muayeneleri yapmanıza yardımcı olur. Lumify S4-1 ile görüntü kalitesinden ödün vermeden istediğiniz yere götürebileceğiniz bir cihazda Philips kalitesinde kardiyak görüntüleme yapabilirsiniz.

Lung
Akciğer
Cardiac
Kardiyak
Abdomen
Karın
OB/Gyn
Kadın Hast./Doğum
FAST
FAST
S4-1
L12-4

L12-4 transdüser 5 adede kadar muayene türünü destekler.

 

Yaralanan bir hastayı değerlendirirken ya da bir eklem enjeksiyonu yapmanız gerektiğinde, Lumify L12-4 taşınabilir ultrason cihazı olağanüstü detaylarla kas ve dokuyu görmenize imkan sağlar. Yüksek hassasiyet, daha fazla güvenirlik, tedavi planının daha kısa sürede hazırlanması ve yüksek hasta memnuniyeti demektir.

L12-4 transdüser 5 adede kadar muayene türünü destekler.
L12-4 transdüser 5 adede kadar muayene türünü destekler.
Lung
Lung
Vascular
Vasküler
Soft-tissue
Yumuşak Doku
MSK
MSK
superficial
Süperfisyal
L12-4
C5-2

C5-2 transdüser 4 farklı alanda görüntüleme yapılmasını destekler

 

Konveks Lumify C5-2 transdüser, direkt olarak uyumlu akıllı telefonunuzdan veya cihazınızdan safra taşlarını kontrol etme veya hızlıca FAST muayenesi gerçekleştirme konusunda size yardımcı olabilir. İnanılmaz görüntü kalitesi ve çoklu tarama türleri ile Lumify, ultrasona ihtiyaç duyulan her an hızlı değerlendirmeler yapmanıza yardımcı olur.

Lung
Akciğer
Abdomen
Karın
Gallbladder
Safra Kesesi
OB/Gyn
Kadın Hast./Doğum
C5-2
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Lumify çözümü

 

Satın aldığınız Lumify taşınabilir ultrasondan çok daha fazlasıdır, inanılmaz bir hizmet sunmanıza yardımcı olacak şekilde özel olarak tasarlanmış başlı başına bir ekosistemdir.

Quality

İnanılmaz görüntü kalitesi

 

Taşınabilir ultrason transdüserlerimiz ve uygulamamız, hızlı, mantıklı kararlar almanızı kolaylaştırmak için ultrason görüntüleme alanında kazandığımız onlarca yıllık uzmanlık ve innovasyonla yoğrulmuştur.

Security

HIPAA uyumluluğu ve veri kriptolama

 

Lumify, en son kriptolama ve veri güvenlik sistemleriyle uyumludur ve kurumların veri güvenlik politikalarına uygun hale getirilebilir. Daha fazla bilgi için Lumify Sistem ve Veri Güvenliği dokümanını okuyun.

Sharing

Paylaşım kolaylığı & çoklu görev

 

E-posta veya paylaşımlı ağ aracılığıyla taşınabilir ultrason cihazınızdan hasta PACS'sine kolaylıkla bağlanın veya görüntüleri, video ve notları meslektaşlarınızla paylaşın. Uygulama tabanlı platform, uyumlu cihazınızı veya akıllı telefonunuzu internette gezinmek gibi çeşitli pek çok amaçla kullanmanıza imkan sağlar.

Updates

Tabletinize gerçek zamanlı güncellemeler

 

Yeni özelliklerin geliştirir geliştirilmez kullanıma sokulduğu otomatik uygulama güncellemeleri sayesinde güncel kalın.

Support

Sürekli destek

 

Lumify Destek sayfasında sorularınızla ilgili olabilecek SSS'ler ve ürün dokümanları bulunur. Ayrıca, Lumify müşterileri, Philips'in olağanüstü müşteri hizmetlerine doğrudan erişebilir.

Lumify klinik çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Lumify ile ilgili haberler

  • Lumify provides optimal support

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  • POC ultrasound enhances midwife patient care

    POC ultrasound enhances midwife patient care

    Philips Lumify News Midwives Point of Care Ultrasound in rural Africa

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  • Bedside Ultrasound in the ED

    Bedside Ultrasound in the ED

    Philips Lumify News Bedside ultrasound in the ED

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  • Point-of-Care ultrasound clinical education resources

    Point-of-Care ultrasound clinical education resources

    At Philips, we believe clinical education is a key part of streamlining medical management in the critical care setting.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand