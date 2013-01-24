Philips'in ultrason uygulaması uyumlu akıllı telefonunuza
veya taşınabilir cihazınıza tanılama özellikleri kazandırır
Philips'in ultrason uygulaması uyumlu akıllı telefonunuza
veya taşınabilir cihazınıza tanılama özellikleri kazandırır
Sektör array Lumify S4-1 transdüser, uyumlu Adroid mobil cihazınızdan veya akıllı telefonunuzdan kardiyak fonksiyonu incelemenize veya hızlıca FAST muayeneleri yapmanıza yardımcı olur. Lumify S4-1 ile görüntü kalitesinden ödün vermeden istediğiniz yere götürebileceğiniz bir cihazda Philips kalitesinde kardiyak görüntüleme yapabilirsiniz.
Yaralanan bir hastayı değerlendirirken ya da bir eklem enjeksiyonu yapmanız gerektiğinde, Lumify L12-4 taşınabilir ultrason cihazı olağanüstü detaylarla kas ve dokuyu görmenize imkan sağlar. Yüksek hassasiyet, daha fazla güvenirlik, tedavi planının daha kısa sürede hazırlanması ve yüksek hasta memnuniyeti demektir.
Konveks Lumify C5-2 transdüser, direkt olarak uyumlu akıllı telefonunuzdan veya cihazınızdan safra taşlarını kontrol etme veya hızlıca FAST muayenesi gerçekleştirme konusunda size yardımcı olabilir. İnanılmaz görüntü kalitesi ve çoklu tarama türleri ile Lumify, ultrasona ihtiyaç duyulan her an hızlı değerlendirmeler yapmanıza yardımcı olur.
Satın aldığınız Lumify taşınabilir ultrasondan çok daha fazlasıdır, inanılmaz bir hizmet sunmanıza yardımcı olacak şekilde özel olarak tasarlanmış başlı başına bir ekosistemdir.
Taşınabilir ultrason transdüserlerimiz ve uygulamamız, hızlı, mantıklı kararlar almanızı kolaylaştırmak için ultrason görüntüleme alanında kazandığımız onlarca yıllık uzmanlık ve innovasyonla yoğrulmuştur.
Lumify, en son kriptolama ve veri güvenlik sistemleriyle uyumludur ve kurumların veri güvenlik politikalarına uygun hale getirilebilir. Daha fazla bilgi için Lumify Sistem ve Veri Güvenliği dokümanını okuyun.
E-posta veya paylaşımlı ağ aracılığıyla taşınabilir ultrason cihazınızdan hasta PACS'sine kolaylıkla bağlanın veya görüntüleri, video ve notları meslektaşlarınızla paylaşın. Uygulama tabanlı platform, uyumlu cihazınızı veya akıllı telefonunuzu internette gezinmek gibi çeşitli pek çok amaçla kullanmanıza imkan sağlar.
Yeni özelliklerin geliştirir geliştirilmez kullanıma sokulduğu otomatik uygulama güncellemeleri sayesinde güncel kalın.
Lumify Destek sayfasında sorularınızla ilgili olabilecek SSS'ler ve ürün dokümanları bulunur. Ayrıca, Lumify müşterileri, Philips'in olağanüstü müşteri hizmetlerine doğrudan erişebilir.
Lumify provides optimal support
Philips Lumify News German Army Equipped to make ultrasound-guided diagnoses with Lumify
POC ultrasound enhances midwife patient care
Philips Lumify News Midwives Point of Care Ultrasound in rural Africa
Point-of-Care ultrasound clinical education resources
At Philips, we believe clinical education is a key part of streamlining medical management in the critical care setting.
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.I understand