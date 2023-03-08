Smart Quant MSK, a combination of AI reconstruction technology and quantitative MR, is designed to allow you to perform fast and high-quality MR imaging of MSK with a single quantification scan to increase your diagnostic confidence.
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Cartilage assessment
Cartilage assessment
Cartilage assessment
Cartilage assessment
Speed without compromise
Speed without compromise
Speed without compromise
Speed without compromise
Cartilage assessment
Cartilage assessment
Cartilage assessment
Cartilage assessment
Speed without compromise
Speed without compromise
Speed without compromise
Speed without compromise
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
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