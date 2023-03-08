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Smart Quant - MSK

MR Clinical Applications

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Smart Quant MSK, a combination of AI reconstruction technology and quantitative MR, is designed to allow you to perform fast and high-quality MR imaging of MSK with a single quantification scan to increase your diagnostic confidence.

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Features
Cartilage assessment
Cartilage assessment

Cartilage assessment

Smart Quant MSK enables the advanced visualization of cartilage structures and provides tools to support determination of the degradation of the cartilage. Quantitative analysis of T2 relaxation time displayed via integrated color-coded T2 maps. Positioning of cartilage-shaped, layered region of interest is used to assess variation of T2 values across the cartilage depth to determine the degradation of the cartilage.
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Cartilage assessment

Cartilage assessment
Smart Quant MSK enables the advanced visualization of cartilage structures and provides tools to support determination of the degradation of the cartilage. Quantitative analysis of T2 relaxation time displayed via integrated color-coded T2 maps. Positioning of cartilage-shaped, layered region of interest is used to assess variation of T2 values across the cartilage depth to determine the degradation of the cartilage.
Read more

Cartilage assessment

Smart Quant MSK enables the advanced visualization of cartilage structures and provides tools to support determination of the degradation of the cartilage. Quantitative analysis of T2 relaxation time displayed via integrated color-coded T2 maps. Positioning of cartilage-shaped, layered region of interest is used to assess variation of T2 values across the cartilage depth to determine the degradation of the cartilage.
Click here for more information
Cartilage assessment
Cartilage assessment

Cartilage assessment

Smart Quant MSK enables the advanced visualization of cartilage structures and provides tools to support determination of the degradation of the cartilage. Quantitative analysis of T2 relaxation time displayed via integrated color-coded T2 maps. Positioning of cartilage-shaped, layered region of interest is used to assess variation of T2 values across the cartilage depth to determine the degradation of the cartilage.
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Speed without compromise
Speed without compromise video

Speed without compromise

Philips SmartSpeed delivers image quality and speed without compromise via award-winning AI technology³ and a state-of-the-art Compressed SENSE speed engine. It increases imaging speed by up to a factor of 3⁴, provides up to 65% greater resolution⁴ to deliver outstanding image quality, and is compatible with 97% of clinical protocols⁵. It covers motion imaging, imaging near implants, free-breathing imaging and diffusion-weighted imaging to address the needs of a broad range of patients in various conditions.
Read more

Speed without compromise

Speed without compromise video

Philips SmartSpeed delivers image quality and speed without compromise via award-winning AI technology³ and a state-of-the-art Compressed SENSE speed engine. It increases imaging speed by up to a factor of 3⁴, provides up to 65% greater resolution⁴ to deliver outstanding image quality, and is compatible with 97% of clinical protocols⁵. It covers motion imaging, imaging near implants, free-breathing imaging and diffusion-weighted imaging to address the needs of a broad range of patients in various conditions.
Read more

Speed without compromise

Philips SmartSpeed delivers image quality and speed without compromise via award-winning AI technology³ and a state-of-the-art Compressed SENSE speed engine. It increases imaging speed by up to a factor of 3⁴, provides up to 65% greater resolution⁴ to deliver outstanding image quality, and is compatible with 97% of clinical protocols⁵. It covers motion imaging, imaging near implants, free-breathing imaging and diffusion-weighted imaging to address the needs of a broad range of patients in various conditions.
Click here for more information
Speed without compromise
Speed without compromise video

Speed without compromise

Philips SmartSpeed delivers image quality and speed without compromise via award-winning AI technology³ and a state-of-the-art Compressed SENSE speed engine. It increases imaging speed by up to a factor of 3⁴, provides up to 65% greater resolution⁴ to deliver outstanding image quality, and is compatible with 97% of clinical protocols⁵. It covers motion imaging, imaging near implants, free-breathing imaging and diffusion-weighted imaging to address the needs of a broad range of patients in various conditions.
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  • Cartilage assessment
  • Speed without compromise
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Cartilage assessment
Cartilage assessment

Cartilage assessment

Smart Quant MSK enables the advanced visualization of cartilage structures and provides tools to support determination of the degradation of the cartilage. Quantitative analysis of T2 relaxation time displayed via integrated color-coded T2 maps. Positioning of cartilage-shaped, layered region of interest is used to assess variation of T2 values across the cartilage depth to determine the degradation of the cartilage.
Read more

Cartilage assessment

Cartilage assessment
Smart Quant MSK enables the advanced visualization of cartilage structures and provides tools to support determination of the degradation of the cartilage. Quantitative analysis of T2 relaxation time displayed via integrated color-coded T2 maps. Positioning of cartilage-shaped, layered region of interest is used to assess variation of T2 values across the cartilage depth to determine the degradation of the cartilage.
Read more

Cartilage assessment

Smart Quant MSK enables the advanced visualization of cartilage structures and provides tools to support determination of the degradation of the cartilage. Quantitative analysis of T2 relaxation time displayed via integrated color-coded T2 maps. Positioning of cartilage-shaped, layered region of interest is used to assess variation of T2 values across the cartilage depth to determine the degradation of the cartilage.
Click here for more information
Cartilage assessment
Cartilage assessment

Cartilage assessment

Smart Quant MSK enables the advanced visualization of cartilage structures and provides tools to support determination of the degradation of the cartilage. Quantitative analysis of T2 relaxation time displayed via integrated color-coded T2 maps. Positioning of cartilage-shaped, layered region of interest is used to assess variation of T2 values across the cartilage depth to determine the degradation of the cartilage.
Read more
Speed without compromise
Speed without compromise video

Speed without compromise

Philips SmartSpeed delivers image quality and speed without compromise via award-winning AI technology³ and a state-of-the-art Compressed SENSE speed engine. It increases imaging speed by up to a factor of 3⁴, provides up to 65% greater resolution⁴ to deliver outstanding image quality, and is compatible with 97% of clinical protocols⁵. It covers motion imaging, imaging near implants, free-breathing imaging and diffusion-weighted imaging to address the needs of a broad range of patients in various conditions.
Read more

Speed without compromise

Speed without compromise video

Philips SmartSpeed delivers image quality and speed without compromise via award-winning AI technology³ and a state-of-the-art Compressed SENSE speed engine. It increases imaging speed by up to a factor of 3⁴, provides up to 65% greater resolution⁴ to deliver outstanding image quality, and is compatible with 97% of clinical protocols⁵. It covers motion imaging, imaging near implants, free-breathing imaging and diffusion-weighted imaging to address the needs of a broad range of patients in various conditions.
Read more

Speed without compromise

Philips SmartSpeed delivers image quality and speed without compromise via award-winning AI technology³ and a state-of-the-art Compressed SENSE speed engine. It increases imaging speed by up to a factor of 3⁴, provides up to 65% greater resolution⁴ to deliver outstanding image quality, and is compatible with 97% of clinical protocols⁵. It covers motion imaging, imaging near implants, free-breathing imaging and diffusion-weighted imaging to address the needs of a broad range of patients in various conditions.
Click here for more information
Speed without compromise
Speed without compromise video

Speed without compromise

Philips SmartSpeed delivers image quality and speed without compromise via award-winning AI technology³ and a state-of-the-art Compressed SENSE speed engine. It increases imaging speed by up to a factor of 3⁴, provides up to 65% greater resolution⁴ to deliver outstanding image quality, and is compatible with 97% of clinical protocols⁵. It covers motion imaging, imaging near implants, free-breathing imaging and diffusion-weighted imaging to address the needs of a broad range of patients in various conditions.
Read more

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

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Brochure

  • 1 Adaptive-C-SENSE technology used by SmartSpeed won the Fast MRI Challenge hosted by Facebook and New York Langone Health in 2019
  • 2 Compared to Philips SENSE
  • 3 On average, measured across a sample of sited from Philips MR Installed Base

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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