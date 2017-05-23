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IntelliVue MX400/MX450 Dräger Apollo Anesthesia Machine

Mounting solution

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Learn more about the options available to mount the IntelliVue MX400/450/MX500/MX550 patient monitoring system on a Dräger Apollo Anesthesia Machine.

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Features
Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit
Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-70 kit Includes: 8" (20.3cm) x 12" (30.5cm) M series articulating arm. Allows for lateral positioning and tilt/swivel adjustments. Cable management features include a cavity below the arm with cable covers; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit
GCX P/N: AG-0018-70 kit Includes: 8" (20.3cm) x 12" (30.5cm) M series articulating arm. Allows for lateral positioning and tilt/swivel adjustments. Cable management features include a cavity below the arm with cable covers; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-70 kit Includes: 8" (20.3cm) x 12" (30.5cm) M series articulating arm. Allows for lateral positioning and tilt/swivel adjustments. Cable management features include a cavity below the arm with cable covers; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.
Click here for more information
Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit
Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-70 kit Includes: 8" (20.3cm) x 12" (30.5cm) M series articulating arm. Allows for lateral positioning and tilt/swivel adjustments. Cable management features include a cavity below the arm with cable covers; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: AG-0021-101 kit Includes: Horizontal channel mount for MX400/450/MX500/MX550. Allows tilt/swivel adjustment; top shelf base plate with horizontal channel.

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
GCX P/N: AG-0021-101 kit Includes: Horizontal channel mount for MX400/450/MX500/MX550. Allows tilt/swivel adjustment; top shelf base plate with horizontal channel.

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: AG-0021-101 kit Includes: Horizontal channel mount for MX400/450/MX500/MX550. Allows tilt/swivel adjustment; top shelf base plate with horizontal channel.
Click here for more information
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: AG-0021-101 kit Includes: Horizontal channel mount for MX400/450/MX500/MX550. Allows tilt/swivel adjustment; top shelf base plate with horizontal channel.
Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: DR-0036-28 kit Includes: 12" (30.4 cm) M series pivot arm with down post for 1 or 2 Flexible Module Servers (FMS).

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
GCX P/N: DR-0036-28 kit Includes: 12" (30.4 cm) M series pivot arm with down post for 1 or 2 Flexible Module Servers (FMS).

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: DR-0036-28 kit Includes: 12" (30.4 cm) M series pivot arm with down post for 1 or 2 Flexible Module Servers (FMS).
Click here for more information
Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: DR-0036-28 kit Includes: 12" (30.4 cm) M series pivot arm with down post for 1 or 2 Flexible Module Servers (FMS).
Dräger Apollo VHM Mounting Kit
Dräger Apollo VHM Mounting Kit

Dräger Apollo VHM Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-94 Kit Includes: VHM variable height support arm with 8" rear extension. Allows vertical and lateral positioning plus tilt/swivel adjustments. Arm mounts directly to the side of the anesthesia machine; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.

Dräger Apollo VHM Mounting Kit

Dräger Apollo VHM Mounting Kit
GCX P/N: AG-0018-94 Kit Includes: VHM variable height support arm with 8" rear extension. Allows vertical and lateral positioning plus tilt/swivel adjustments. Arm mounts directly to the side of the anesthesia machine; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.

Dräger Apollo VHM Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-94 Kit Includes: VHM variable height support arm with 8" rear extension. Allows vertical and lateral positioning plus tilt/swivel adjustments. Arm mounts directly to the side of the anesthesia machine; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.
Click here for more information
Dräger Apollo VHM Mounting Kit
Dräger Apollo VHM Mounting Kit

Dräger Apollo VHM Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-94 Kit Includes: VHM variable height support arm with 8" rear extension. Allows vertical and lateral positioning plus tilt/swivel adjustments. Arm mounts directly to the side of the anesthesia machine; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.
  • Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit
  • IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
  • Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
  • Dräger Apollo VHM Mounting Kit
See all features
Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit
Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-70 kit Includes: 8" (20.3cm) x 12" (30.5cm) M series articulating arm. Allows for lateral positioning and tilt/swivel adjustments. Cable management features include a cavity below the arm with cable covers; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit
GCX P/N: AG-0018-70 kit Includes: 8" (20.3cm) x 12" (30.5cm) M series articulating arm. Allows for lateral positioning and tilt/swivel adjustments. Cable management features include a cavity below the arm with cable covers; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-70 kit Includes: 8" (20.3cm) x 12" (30.5cm) M series articulating arm. Allows for lateral positioning and tilt/swivel adjustments. Cable management features include a cavity below the arm with cable covers; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.
Click here for more information
Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit
Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

Dräger Apollo Pivot Arm Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-70 kit Includes: 8" (20.3cm) x 12" (30.5cm) M series articulating arm. Allows for lateral positioning and tilt/swivel adjustments. Cable management features include a cavity below the arm with cable covers; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: AG-0021-101 kit Includes: Horizontal channel mount for MX400/450/MX500/MX550. Allows tilt/swivel adjustment; top shelf base plate with horizontal channel.

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
GCX P/N: AG-0021-101 kit Includes: Horizontal channel mount for MX400/450/MX500/MX550. Allows tilt/swivel adjustment; top shelf base plate with horizontal channel.

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: AG-0021-101 kit Includes: Horizontal channel mount for MX400/450/MX500/MX550. Allows tilt/swivel adjustment; top shelf base plate with horizontal channel.
Click here for more information
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: AG-0021-101 kit Includes: Horizontal channel mount for MX400/450/MX500/MX550. Allows tilt/swivel adjustment; top shelf base plate with horizontal channel.
Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: DR-0036-28 kit Includes: 12" (30.4 cm) M series pivot arm with down post for 1 or 2 Flexible Module Servers (FMS).

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
GCX P/N: DR-0036-28 kit Includes: 12" (30.4 cm) M series pivot arm with down post for 1 or 2 Flexible Module Servers (FMS).

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: DR-0036-28 kit Includes: 12" (30.4 cm) M series pivot arm with down post for 1 or 2 Flexible Module Servers (FMS).
Click here for more information
Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit
Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

Dräger Apollo Top Shelf Mounting Kit

GCX P/N: DR-0036-28 kit Includes: 12" (30.4 cm) M series pivot arm with down post for 1 or 2 Flexible Module Servers (FMS).
Dräger Apollo VHM Mounting Kit
Dräger Apollo VHM Mounting Kit

Dräger Apollo VHM Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-94 Kit Includes: VHM variable height support arm with 8" rear extension. Allows vertical and lateral positioning plus tilt/swivel adjustments. Arm mounts directly to the side of the anesthesia machine; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.

Dräger Apollo VHM Mounting Kit

Dräger Apollo VHM Mounting Kit
GCX P/N: AG-0018-94 Kit Includes: VHM variable height support arm with 8" rear extension. Allows vertical and lateral positioning plus tilt/swivel adjustments. Arm mounts directly to the side of the anesthesia machine; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.

Dräger Apollo VHM Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-94 Kit Includes: VHM variable height support arm with 8" rear extension. Allows vertical and lateral positioning plus tilt/swivel adjustments. Arm mounts directly to the side of the anesthesia machine; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.
Click here for more information
Dräger Apollo VHM Mounting Kit
Dräger Apollo VHM Mounting Kit

Dräger Apollo VHM Mounting Kit

GCX P/N: AG-0018-94 Kit Includes: VHM variable height support arm with 8" rear extension. Allows vertical and lateral positioning plus tilt/swivel adjustments. Arm mounts directly to the side of the anesthesia machine; down post for mounting Flexible Module Server (FMS); integrated rotation stop prevents arm from contacting vaporizers; compatible with 2 or 3 vaporizer versions of the Apollo; for left side mounting only.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: https://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180

Documentation

Brochure (3)

Brochure

Brochure (3)

Brochure

See all documentation

Brochure (3)

Brochure

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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