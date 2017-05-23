IntelliVue MX400/MX450 ITD Roll Stand Mount

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
Roll stand: Mounting kit
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
Roll stand: Mounting kit
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
Roll stand: Mounting kit
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
Roll stand: Mounting kit
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.