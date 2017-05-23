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IntelliVue MX400/MX450 ITD Roll Stand Mount

Mounting solution

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Learn more about roll stand, including a tilt and swivel unit for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550 monitor.

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Features
Roll stand: Mounting kit
Roll stand: Mounting kit

Roll stand: Mounting kit

ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.

Roll stand: Mounting kit

Roll stand: Mounting kit
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.

Roll stand: Mounting kit

ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
Click here for more information
Roll stand: Mounting kit
Roll stand: Mounting kit

Roll stand: Mounting kit

ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
  • Roll stand: Mounting kit
See all features
Roll stand: Mounting kit
Roll stand: Mounting kit

Roll stand: Mounting kit

ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.

Roll stand: Mounting kit

Roll stand: Mounting kit
ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.

Roll stand: Mounting kit

ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.
Click here for more information
Roll stand: Mounting kit
Roll stand: Mounting kit

Roll stand: Mounting kit

ITD part no. RS.4903.801: Roll stand with 5 stabilizers; handle; basket; vertical holder; strain relief in the hub of the base; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

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Brochure (1)

Brochure

Teknik özellikler

Additional information
Additional information
DIN EN 60601-1
  • 2006 tested
Maximum load, tilt and swivel unit
  • 14 kg / 30,8 lbs
Maximum load, basket
  • 3 kg / 6,6 lbs
Maximum load, rollstand
  • 50 kg / 110,2 lbs
Height, rollstand
  • 1293 mm
Finish, rollstand and tilt and swivel unit
  • RAL 7035 light grey, powder-coated
Finish, handle and vertical holder
  • medium aqua accent, powder-coated
Additional information
Additional information
DIN EN 60601-1
  • 2006 tested
Maximum load, tilt and swivel unit
  • 14 kg / 30,8 lbs
See all specifications
Additional information
Additional information
DIN EN 60601-1
  • 2006 tested
Maximum load, tilt and swivel unit
  • 14 kg / 30,8 lbs
Maximum load, basket
  • 3 kg / 6,6 lbs
Maximum load, rollstand
  • 50 kg / 110,2 lbs
Height, rollstand
  • 1293 mm
Finish, rollstand and tilt and swivel unit
  • RAL 7035 light grey, powder-coated
Finish, handle and vertical holder
  • medium aqua accent, powder-coated

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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