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IntelliVue MX400/MX450 GCX Roll Stand Mount

Mounting solution

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Learn more about the roll stand kit available for Intellivue MX400/MX450/MX500/MX550 monitors.

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Features
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

GCX P/N: AG-0018-60 Kit includes: Base/Casters/Post/Counterweight; MX400/MX450/MX500/MX550 Mounting Adapter; handle; utility basket with cord hooks; Flexible Module Server (FMS) mount.

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit
GCX P/N: AG-0018-60 Kit includes: Base/Casters/Post/Counterweight; MX400/MX450/MX500/MX550 Mounting Adapter; handle; utility basket with cord hooks; Flexible Module Server (FMS) mount.

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

GCX P/N: AG-0018-60 Kit includes: Base/Casters/Post/Counterweight; MX400/MX450/MX500/MX550 Mounting Adapter; handle; utility basket with cord hooks; Flexible Module Server (FMS) mount.
Click here for more information
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

GCX P/N: AG-0018-60 Kit includes: Base/Casters/Post/Counterweight; MX400/MX450/MX500/MX550 Mounting Adapter; handle; utility basket with cord hooks; Flexible Module Server (FMS) mount.
  • IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit
See all features
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

GCX P/N: AG-0018-60 Kit includes: Base/Casters/Post/Counterweight; MX400/MX450/MX500/MX550 Mounting Adapter; handle; utility basket with cord hooks; Flexible Module Server (FMS) mount.

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit
GCX P/N: AG-0018-60 Kit includes: Base/Casters/Post/Counterweight; MX400/MX450/MX500/MX550 Mounting Adapter; handle; utility basket with cord hooks; Flexible Module Server (FMS) mount.

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

GCX P/N: AG-0018-60 Kit includes: Base/Casters/Post/Counterweight; MX400/MX450/MX500/MX550 Mounting Adapter; handle; utility basket with cord hooks; Flexible Module Server (FMS) mount.
Click here for more information
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Roll Stand Kit

GCX P/N: AG-0018-60 Kit includes: Base/Casters/Post/Counterweight; MX400/MX450/MX500/MX550 Mounting Adapter; handle; utility basket with cord hooks; Flexible Module Server (FMS) mount.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: https://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

See all documentation

Brochure (1)

Brochure

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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