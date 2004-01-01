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TeleMon Wall Mount

Mounting solution

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Learn more about the types of mounts available for mounting the Philips TeleMon patient monitor to a wall.

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Features
Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount
Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-20: 12" (30.48 cm) M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: slide/adapter for Philips's power supply holster and channel cover; allows lateral positioning and provides tilt/swivel adjustments; cable management features include a cavity below the arm with cable covers and a "pass-through" channel slide. Includes Channel Cover, shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*
Available to order from GCX, P/N: AG-0006-20: 12" (30.48 cm) M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: slide/adapter for Philips's power supply holster and channel cover; allows lateral positioning and provides tilt/swivel adjustments; cable management features include a cavity below the arm with cable covers and a "pass-through" channel slide. Includes Channel Cover, shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-20: 12" (30.48 cm) M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: slide/adapter for Philips's power supply holster and channel cover; allows lateral positioning and provides tilt/swivel adjustments; cable management features include a cavity below the arm with cable covers and a "pass-through" channel slide. Includes Channel Cover, shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.
Click here for more information
Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount
Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-20: 12" (30.48 cm) M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: slide/adapter for Philips's power supply holster and channel cover; allows lateral positioning and provides tilt/swivel adjustments; cable management features include a cavity below the arm with cable covers and a "pass-through" channel slide. Includes Channel Cover, shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.
Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount
Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-09: Flush M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: Slide/Adapter for Philips's power supply holster and Channel Cover; allows tilt/swivel adjustments; shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount
Available to order from GCX, P/N: AG-0006-09: Flush M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: Slide/Adapter for Philips's power supply holster and Channel Cover; allows tilt/swivel adjustments; shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-09: Flush M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: Slide/Adapter for Philips's power supply holster and Channel Cover; allows tilt/swivel adjustments; shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.
Click here for more information
Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount
Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-09: Flush M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: Slide/Adapter for Philips's power supply holster and Channel Cover; allows tilt/swivel adjustments; shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.
  • Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount
  • Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount
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Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount
Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-20: 12" (30.48 cm) M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: slide/adapter for Philips's power supply holster and channel cover; allows lateral positioning and provides tilt/swivel adjustments; cable management features include a cavity below the arm with cable covers and a "pass-through" channel slide. Includes Channel Cover, shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*
Available to order from GCX, P/N: AG-0006-20: 12" (30.48 cm) M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: slide/adapter for Philips's power supply holster and channel cover; allows lateral positioning and provides tilt/swivel adjustments; cable management features include a cavity below the arm with cable covers and a "pass-through" channel slide. Includes Channel Cover, shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-20: 12" (30.48 cm) M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: slide/adapter for Philips's power supply holster and channel cover; allows lateral positioning and provides tilt/swivel adjustments; cable management features include a cavity below the arm with cable covers and a "pass-through" channel slide. Includes Channel Cover, shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.
Click here for more information
Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount
Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Philips TeleMon: M Series Pivot Arm Wall Mount*

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-20: 12" (30.48 cm) M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: slide/adapter for Philips's power supply holster and channel cover; allows lateral positioning and provides tilt/swivel adjustments; cable management features include a cavity below the arm with cable covers and a "pass-through" channel slide. Includes Channel Cover, shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.
Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount
Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-09: Flush M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: Slide/Adapter for Philips's power supply holster and Channel Cover; allows tilt/swivel adjustments; shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount
Available to order from GCX, P/N: AG-0006-09: Flush M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: Slide/Adapter for Philips's power supply holster and Channel Cover; allows tilt/swivel adjustments; shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-09: Flush M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: Slide/Adapter for Philips's power supply holster and Channel Cover; allows tilt/swivel adjustments; shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.
Click here for more information
Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount
Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Philips TeleMon: M Series Flush Wall Mount

Available to order from GCX, P/N: AG-0006-09: Flush M Series Pivot Arm wall mount for Telemon; includes: Slide/Adapter for Philips's power supply holster and Channel Cover; allows tilt/swivel adjustments; shown with optional 19" (48.26 cm) wall channel.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: https://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180

  • *Contact GCX for options available to adapt wall channels to headwall systems.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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