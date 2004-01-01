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M3/M4 Special Wall Channel Mounting

Mounting solution

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Learn more about the options available to mount wall channels for applications when adequate backing or ideal stud locations are not present.

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Features
19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel
19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-29: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails.; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel
Available to order from GCX, P/N: WC-0002-29: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails.; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-29: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails.; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.
Click here for more information
19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel
19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-29: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails.; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.
37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel
37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-30: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel
Available to order from GCX, P/N: WC-0002-30: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-30: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.
Click here for more information
37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel
37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-30: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.
  • 19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel
  • 37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel
See all features
19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel
19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-29: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails.; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel
Available to order from GCX, P/N: WC-0002-29: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails.; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-29: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails.; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.
Click here for more information
19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel
19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

19" (48.3 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-29: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails.; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.
37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel
37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-30: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel
Available to order from GCX, P/N: WC-0002-30: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-30: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.
Click here for more information
37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel
37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

37" (94 cm) Surface Mount Wall Channel

Available to order from GCX, P/N: WC-0002-30: Rails can be attached to existing studs to allow ideal positioning of the GCX channel. The channel can be positioned at any location along the rails; includes rail covers; compatible with all GCX wall mounting solutions.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: https://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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