Terimleri ara

IntelliVue MP80/90 Anesthesia Machine Penlon Prima SP3 Mounting

Mounting solution

Benzer ürünler bul

Learn more about the options available to mount the InvelliVue MP80/90 on a Penlon Anesthesia Machine.

Bizimle iletişime geçin
Features
Penlon Mounting Kit with G5
Penlon Mounting Kit with G5

Penlon Mounting Kit with G5

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for G5; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.

Penlon Mounting Kit with G5

Penlon Mounting Kit with G5
GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for G5; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.

Penlon Mounting Kit with G5

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for G5; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.
Click here for more information
Penlon Mounting Kit with G5
Penlon Mounting Kit with G5

Penlon Mounting Kit with G5

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for G5; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.
Penlon Mounting Kit for optional AGM
Penlon Mounting Kit for optional AGM

Penlon Mounting Kit for optional AGM

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for AGM; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.

Penlon Mounting Kit for optional AGM

Penlon Mounting Kit for optional AGM
GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for AGM; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.

Penlon Mounting Kit for optional AGM

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for AGM; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.
Click here for more information
Penlon Mounting Kit for optional AGM
Penlon Mounting Kit for optional AGM

Penlon Mounting Kit for optional AGM

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for AGM; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.
  • Penlon Mounting Kit with G5
  • Penlon Mounting Kit for optional AGM
See all features
Penlon Mounting Kit with G5
Penlon Mounting Kit with G5

Penlon Mounting Kit with G5

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for G5; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.

Penlon Mounting Kit with G5

Penlon Mounting Kit with G5
GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for G5; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.

Penlon Mounting Kit with G5

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for G5; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.
Click here for more information
Penlon Mounting Kit with G5
Penlon Mounting Kit with G5

Penlon Mounting Kit with G5

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for G5; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.
Penlon Mounting Kit for optional AGM
Penlon Mounting Kit for optional AGM

Penlon Mounting Kit for optional AGM

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for AGM; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.

Penlon Mounting Kit for optional AGM

Penlon Mounting Kit for optional AGM
GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for AGM; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.

Penlon Mounting Kit for optional AGM

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for AGM; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.
Click here for more information
Penlon Mounting Kit for optional AGM
Penlon Mounting Kit for optional AGM

Penlon Mounting Kit for optional AGM

GCX p/n: AG-0019-71 Kit Includes; Mounting bracket for positioning screen above vent display; 6" (15.2 cm) downpost for mounting Flexible Module Server (FMS); remote Speedpoint/external alert bracket; top shelf 27" (68.6 cm) channel and adapter for AGM; flush Mount for MP90 CPU; counterweight and brackets to mount underneath base; utility hook for cable management.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

See all documentation

Brochure (1)

Brochure

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.