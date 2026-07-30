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Ultrasound
S4-1 for ClearVue Transducer
S4-1 for ClearVue Transducer
Broadband sector array transducer
Ultrasound
S4-1 for ClearVue Transducer
Broadband sector array transducer
Ultrasound
Learn more about the Philips S4-1 broadband sector array transducer in the specification table below.
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Broadband technology
4 - 1 MHz frequency range
Sector array type
Specifications
Specifications
Technology
Broadband
Frequency range
4 - 1 MHz
Array Type
Sector
Applications
High-resolution imaging for abdominal, cardiac, and OB/Gyn applications
Biopsy capable
Yes
Image Fusion Navigation capable
No
Disclaimer
Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.
Philips - S4-1 for ClearVue Broadband sector array transducer - Philips