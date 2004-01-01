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Lifecycle Learning*

Build and sustain staff capabilities and competencies

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Lifecycle Learning offers regular remote clinical support over the lifecycle of your system, with collaboration at the point of care. It allows you to access instructor-led remote training with a Philips clinical expert and build staff proficiency using an e-learning library, including performance ​support videos and virtual instructor-led courses​.

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Features
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

With Lifecycle Learning, you receive three hours of clinical training four times per contract year based on your organizations clinical training needs. This clinical training is delivered remotely by Philips CT clinical application specialists on a topic jointly agreed upon between Philips and your organization.

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
With Lifecycle Learning, you receive three hours of clinical training four times per contract year based on your organizations clinical training needs. This clinical training is delivered remotely by Philips CT clinical application specialists on a topic jointly agreed upon between Philips and your organization.

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

With Lifecycle Learning, you receive three hours of clinical training four times per contract year based on your organizations clinical training needs. This clinical training is delivered remotely by Philips CT clinical application specialists on a topic jointly agreed upon between Philips and your organization.
Click here for more information
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

With Lifecycle Learning, you receive three hours of clinical training four times per contract year based on your organizations clinical training needs. This clinical training is delivered remotely by Philips CT clinical application specialists on a topic jointly agreed upon between Philips and your organization.
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library

Build staff proficiency using an e-learning library

The Philips e-learning portal features performance support videos and virtual instructor-led courses. Get unlimited access to a blend of online learning materials, from e-learning modules to videos, webinars and other digital content.Expand and refresh imaging-related knowledge and skills of your clinical team, obtain continuing education credits to maintain certification or professional licensure (only available in the USA).

Build staff proficiency using an e-learning library

Build staff proficiency using an e-learning library
The Philips e-learning portal features performance support videos and virtual instructor-led courses. Get unlimited access to a blend of online learning materials, from e-learning modules to videos, webinars and other digital content.Expand and refresh imaging-related knowledge and skills of your clinical team, obtain continuing education credits to maintain certification or professional licensure (only available in the USA).

Build staff proficiency using an e-learning library

The Philips e-learning portal features performance support videos and virtual instructor-led courses. Get unlimited access to a blend of online learning materials, from e-learning modules to videos, webinars and other digital content.Expand and refresh imaging-related knowledge and skills of your clinical team, obtain continuing education credits to maintain certification or professional licensure (only available in the USA).
Click here for more information
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library

Build staff proficiency using an e-learning library

The Philips e-learning portal features performance support videos and virtual instructor-led courses. Get unlimited access to a blend of online learning materials, from e-learning modules to videos, webinars and other digital content.Expand and refresh imaging-related knowledge and skills of your clinical team, obtain continuing education credits to maintain certification or professional licensure (only available in the USA).
  • Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
  • Build staff proficiency using an e-learning library
See all features
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

With Lifecycle Learning, you receive three hours of clinical training four times per contract year based on your organizations clinical training needs. This clinical training is delivered remotely by Philips CT clinical application specialists on a topic jointly agreed upon between Philips and your organization.

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
With Lifecycle Learning, you receive three hours of clinical training four times per contract year based on your organizations clinical training needs. This clinical training is delivered remotely by Philips CT clinical application specialists on a topic jointly agreed upon between Philips and your organization.

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

With Lifecycle Learning, you receive three hours of clinical training four times per contract year based on your organizations clinical training needs. This clinical training is delivered remotely by Philips CT clinical application specialists on a topic jointly agreed upon between Philips and your organization.
Click here for more information
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert

With Lifecycle Learning, you receive three hours of clinical training four times per contract year based on your organizations clinical training needs. This clinical training is delivered remotely by Philips CT clinical application specialists on a topic jointly agreed upon between Philips and your organization.
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library

Build staff proficiency using an e-learning library

The Philips e-learning portal features performance support videos and virtual instructor-led courses. Get unlimited access to a blend of online learning materials, from e-learning modules to videos, webinars and other digital content.Expand and refresh imaging-related knowledge and skills of your clinical team, obtain continuing education credits to maintain certification or professional licensure (only available in the USA).

Build staff proficiency using an e-learning library

Build staff proficiency using an e-learning library
The Philips e-learning portal features performance support videos and virtual instructor-led courses. Get unlimited access to a blend of online learning materials, from e-learning modules to videos, webinars and other digital content.Expand and refresh imaging-related knowledge and skills of your clinical team, obtain continuing education credits to maintain certification or professional licensure (only available in the USA).

Build staff proficiency using an e-learning library

The Philips e-learning portal features performance support videos and virtual instructor-led courses. Get unlimited access to a blend of online learning materials, from e-learning modules to videos, webinars and other digital content.Expand and refresh imaging-related knowledge and skills of your clinical team, obtain continuing education credits to maintain certification or professional licensure (only available in the USA).
Click here for more information
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library

Build staff proficiency using an e-learning library

The Philips e-learning portal features performance support videos and virtual instructor-led courses. Get unlimited access to a blend of online learning materials, from e-learning modules to videos, webinars and other digital content.Expand and refresh imaging-related knowledge and skills of your clinical team, obtain continuing education credits to maintain certification or professional licensure (only available in the USA).
  • *Not available in all geographies.

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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