Lifecycle Learning offers regular remote clinical support over the lifecycle of your system, with collaboration at the point of care. It allows you to access instructor-led remote training with a Philips clinical expert and build staff proficiency using an e-learning library, including performance support videos and virtual instructor-led courses.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Access instructor-led remote training with a Philips clinical expert
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library
Build staff proficiency using an e-learning library
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
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