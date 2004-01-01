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Adult/Pediatric IBP Transducers (20)

MR Patient Care

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Single patient use. For use with 989803194601 IBP Transducer Cable.

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Teknik özellikler

Product details
Product details
Unit of Measure
  • Box 20
Disposable or reusable
  • Single Use
Patient Application
  • Adults / Pediatrics
Use with Philips Equipment
  • 866185 (Expression MR400)
Sterile or Non-Sterile
  • Ethylene oxide sterilization
Latex-free
  • Yes
Product details
Product details
Unit of Measure
  • Box 20
Disposable or reusable
  • Single Use
See all specifications
Product details
Product details
Unit of Measure
  • Box 20
Disposable or reusable
  • Single Use
Patient Application
  • Adults / Pediatrics
Use with Philips Equipment
  • 866185 (Expression MR400)
Sterile or Non-Sterile
  • Ethylene oxide sterilization
Latex-free
  • Yes
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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