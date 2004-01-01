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How do you bring together key patient information in care environments from diverse equipment? The IntelliBridge EC10 module consolidates data from bedside devices to display on IntelliVue patient monitors and transmit to clinical and hospital information systems.
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Your link to a comprehensive patient overview
Your link to a comprehensive patient overview
Your link to a comprehensive patient overview
Your link to a comprehensive patient overview
Consolidated information enhances patient management
Consolidated information enhances patient management
Consolidated information enhances patient management
Consolidated information enhances patient management
Compatible with devices from major manufacturers
Compatible with devices from major manufacturers
Compatible with devices from major manufacturers
Compatible with devices from major manufacturers
Your link to a comprehensive patient overview
Your link to a comprehensive patient overview
Your link to a comprehensive patient overview
Your link to a comprehensive patient overview
Consolidated information enhances patient management
Consolidated information enhances patient management
Consolidated information enhances patient management
Consolidated information enhances patient management
Compatible with devices from major manufacturers
Compatible with devices from major manufacturers
Compatible with devices from major manufacturers
Compatible with devices from major manufacturers
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IntelliBridge System is a vendor-neutral interoperability solution between your hospital information systems and patient care devices - whether from Philips or other manufacturers - to help you boost clinical workflow efficiency, and let you leverage patient data to inform your clinical decisions.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
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