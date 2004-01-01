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Pulse Oximetry Module M1020B

Pulse Oximetry Module

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The IntelliVue Pulse Oximetry Module is for use with IntelliVue Patient Monitors MP40-MP90 and MX500-MX850. The module allows non-invasive measurement of arterial oxygenation saturation using light transmitted through tissue.

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Teknik özellikler

Technical Specifications
Technical Specifications
Electromagnetic Compatibility
  • IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2
Compatible Host Devices
Compatible Host Devices
Compatible with the following Philips patient monitoring systems
  • IntelliVue MX500 in internal slots
  • IntelliVue MX550 in internal slots
  • IntelliVue MX700 via FMS-4 or FMS-8
  • IntelliVue MX800 via FMS-4 or FMS-8
  • IntelliVue MX750 via FMX-4
  • IntelliVue MX850 via FMX-4
Physical Specifications
Physical Specifications
Max Weight
  • 0.3 kg (0.7 lb)
Dimensions
  • 36 x 102 x 111 mm (1.4 x 4.0 x 4.4 in)
Environmental Specifications
Environmental Specifications
Operating Temperature Range
  • 0–45°C (32–113°F)
Storage Temperature Range
  • -40–70°C (-40°–158°F)
Operating Humidity Range
  • 95% RH max. at 40°C (104°F)
Storage Humidity Range
  • 90% RH max. at 65°C (150°F)
Operating Altitude Range
  • Up to 4600 m (15000 ft)
Storage Altitude Range
  • Up to 15300 m (50000 ft)
Technical Specifications
Technical Specifications
Electromagnetic Compatibility
  • IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2
Compatible Host Devices
Compatible Host Devices
Compatible with the following Philips patient monitoring systems
  • IntelliVue MX500 in internal slots
  • IntelliVue MX550 in internal slots
  • IntelliVue MX700 via FMS-4 or FMS-8
  • IntelliVue MX800 via FMS-4 or FMS-8
  • IntelliVue MX750 via FMX-4
  • IntelliVue MX850 via FMX-4
See all specifications
Technical Specifications
Technical Specifications
Electromagnetic Compatibility
  • IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2
Compatible Host Devices
Compatible Host Devices
Compatible with the following Philips patient monitoring systems
  • IntelliVue MX500 in internal slots
  • IntelliVue MX550 in internal slots
  • IntelliVue MX700 via FMS-4 or FMS-8
  • IntelliVue MX800 via FMS-4 or FMS-8
  • IntelliVue MX750 via FMX-4
  • IntelliVue MX850 via FMX-4
Physical Specifications
Physical Specifications
Max Weight
  • 0.3 kg (0.7 lb)
Dimensions
  • 36 x 102 x 111 mm (1.4 x 4.0 x 4.4 in)
Environmental Specifications
Environmental Specifications
Operating Temperature Range
  • 0–45°C (32–113°F)
Storage Temperature Range
  • -40–70°C (-40°–158°F)
Operating Humidity Range
  • 95% RH max. at 40°C (104°F)
Storage Humidity Range
  • 90% RH max. at 65°C (150°F)
Operating Altitude Range
  • Up to 4600 m (15000 ft)
Storage Altitude Range
  • Up to 15300 m (50000 ft)

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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