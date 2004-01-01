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CT Protocol Manager*

Manage and standardize protocols

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CT Protocol Manager allows you to manage and standardize CT scanner protocols without interrupting workflow. This central protocol repository allows for remote viewing, editing, distributing and approving protocols in connected scanners.

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Features
View CT protocols
View CT protocols

View CT protocols

Access CT scanner protocols remotely from the CT Protocol Manager application.

View CT protocols

View CT protocols
Access CT scanner protocols remotely from the CT Protocol Manager application.

View CT protocols

Access CT scanner protocols remotely from the CT Protocol Manager application.
Click here for more information
View CT protocols
View CT protocols

View CT protocols

Access CT scanner protocols remotely from the CT Protocol Manager application.
Edit CT protocols
Edit CT protocols

Edit CT protocols

Edit the scanner protocols using CT Protocol Manager without interrupting the scanner workflow.

Edit CT protocols

Edit CT protocols
Edit the scanner protocols using CT Protocol Manager without interrupting the scanner workflow.

Edit CT protocols

Edit the scanner protocols using CT Protocol Manager without interrupting the scanner workflow.
Click here for more information
Edit CT protocols
Edit CT protocols

Edit CT protocols

Edit the scanner protocols using CT Protocol Manager without interrupting the scanner workflow.
Distribute CT protocols
Distribute CT protocols

Distribute CT protocols

Share protocols from the CT Protocol Manager central repository with connected Philips CT scanners.

Distribute CT protocols

Distribute CT protocols
Share protocols from the CT Protocol Manager central repository with connected Philips CT scanners.

Distribute CT protocols

Share protocols from the CT Protocol Manager central repository with connected Philips CT scanners.
Click here for more information
Distribute CT protocols
Distribute CT protocols

Distribute CT protocols

Share protocols from the CT Protocol Manager central repository with connected Philips CT scanners.
Synchronize CT protocols
Synchronize CT protocols

Synchronize CT protocols

Review protocols generated at the CT scanner and either accept changes or send protocols for revision through CT Protocol Manager.

Synchronize CT protocols

Synchronize CT protocols
Review protocols generated at the CT scanner and either accept changes or send protocols for revision through CT Protocol Manager.

Synchronize CT protocols

Review protocols generated at the CT scanner and either accept changes or send protocols for revision through CT Protocol Manager.
Click here for more information
Synchronize CT protocols
Synchronize CT protocols

Synchronize CT protocols

Review protocols generated at the CT scanner and either accept changes or send protocols for revision through CT Protocol Manager.
  • View CT protocols
  • Edit CT protocols
  • Distribute CT protocols
  • Synchronize CT protocols
See all features
View CT protocols
View CT protocols

View CT protocols

Access CT scanner protocols remotely from the CT Protocol Manager application.

View CT protocols

View CT protocols
Access CT scanner protocols remotely from the CT Protocol Manager application.

View CT protocols

Access CT scanner protocols remotely from the CT Protocol Manager application.
Click here for more information
View CT protocols
View CT protocols

View CT protocols

Access CT scanner protocols remotely from the CT Protocol Manager application.
Edit CT protocols
Edit CT protocols

Edit CT protocols

Edit the scanner protocols using CT Protocol Manager without interrupting the scanner workflow.

Edit CT protocols

Edit CT protocols
Edit the scanner protocols using CT Protocol Manager without interrupting the scanner workflow.

Edit CT protocols

Edit the scanner protocols using CT Protocol Manager without interrupting the scanner workflow.
Click here for more information
Edit CT protocols
Edit CT protocols

Edit CT protocols

Edit the scanner protocols using CT Protocol Manager without interrupting the scanner workflow.
Distribute CT protocols
Distribute CT protocols

Distribute CT protocols

Share protocols from the CT Protocol Manager central repository with connected Philips CT scanners.

Distribute CT protocols

Distribute CT protocols
Share protocols from the CT Protocol Manager central repository with connected Philips CT scanners.

Distribute CT protocols

Share protocols from the CT Protocol Manager central repository with connected Philips CT scanners.
Click here for more information
Distribute CT protocols
Distribute CT protocols

Distribute CT protocols

Share protocols from the CT Protocol Manager central repository with connected Philips CT scanners.
Synchronize CT protocols
Synchronize CT protocols

Synchronize CT protocols

Review protocols generated at the CT scanner and either accept changes or send protocols for revision through CT Protocol Manager.

Synchronize CT protocols

Synchronize CT protocols
Review protocols generated at the CT scanner and either accept changes or send protocols for revision through CT Protocol Manager.

Synchronize CT protocols

Review protocols generated at the CT scanner and either accept changes or send protocols for revision through CT Protocol Manager.
Click here for more information
Synchronize CT protocols
Synchronize CT protocols

Synchronize CT protocols

Review protocols generated at the CT scanner and either accept changes or send protocols for revision through CT Protocol Manager.
  • *This product is not commercially available for sale in the USA

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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You are about to visit a Philips global content page

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Tüm hakları saklıdır.

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