Fitlife seals around the periminter of the face for optimal pressure distribution.
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Full face mask is more comfortable
Full face mask is more comfortable
Full face mask is more comfortable
Versatile headgear for easy application and removal
Versatile headgear for easy application and removal
Versatile headgear for easy application and removal
Radial diffusion leak ports provide quiet operation
Radial diffusion leak ports provide quiet operation
Radial diffusion leak ports provide quiet operation
Entrainment valve for safety
Entrainment valve for safety
Entrainment valve for safety
Accessory swivel allows for easy tubing movement
Accessory swivel allows for easy tubing movement
Accessory swivel allows for easy tubing movement
Perimeter seal for maximum comfort
Perimeter seal for maximum comfort
Perimeter seal for maximum comfort
Full face mask is more comfortable
Full face mask is more comfortable
Full face mask is more comfortable
Versatile headgear for easy application and removal
Versatile headgear for easy application and removal
Versatile headgear for easy application and removal
Radial diffusion leak ports provide quiet operation
Radial diffusion leak ports provide quiet operation
Radial diffusion leak ports provide quiet operation
Entrainment valve for safety
Entrainment valve for safety
Entrainment valve for safety
Accessory swivel allows for easy tubing movement
Accessory swivel allows for easy tubing movement
Accessory swivel allows for easy tubing movement
Perimeter seal for maximum comfort
Perimeter seal for maximum comfort
Perimeter seal for maximum comfort
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
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