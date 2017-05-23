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FitLife

Total face mask

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Fitlife seals around the periminter of the face for optimal pressure distribution.

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Features
Full face mask

Full face mask is more comfortable

FitLife provides optimal pressure distribution around less pressure-sensitive areas of the face, while allowing an unrestricted view. The large surface area equalizes pressure inside the mask and minimizes eye irritation.

Full face mask is more comfortable

FitLife provides optimal pressure distribution around less pressure-sensitive areas of the face, while allowing an unrestricted view. The large surface area equalizes pressure inside the mask and minimizes eye irritation.

Full face mask is more comfortable

FitLife provides optimal pressure distribution around less pressure-sensitive areas of the face, while allowing an unrestricted view. The large surface area equalizes pressure inside the mask and minimizes eye irritation.
Versatile headgear

Versatile headgear for easy application and removal

The FitLife headgear is available in small and large sizes. It has EZ tabs that allow for quick, easy adjustment and removal of headgear. Snap clips simplify re-application and eliminate the need to refit after removal.

Versatile headgear for easy application and removal

The FitLife headgear is available in small and large sizes. It has EZ tabs that allow for quick, easy adjustment and removal of headgear. Snap clips simplify re-application and eliminate the need to refit after removal.

Versatile headgear for easy application and removal

The FitLife headgear is available in small and large sizes. It has EZ tabs that allow for quick, easy adjustment and removal of headgear. Snap clips simplify re-application and eliminate the need to refit after removal.
Radial diffusion leak ports

Radial diffusion leak ports provide quiet operation

The built-in leak ports deflect exhaled air away from the bed partner, helping your patients and their partners get a good night's sleep.

Radial diffusion leak ports provide quiet operation

The built-in leak ports deflect exhaled air away from the bed partner, helping your patients and their partners get a good night's sleep.

Radial diffusion leak ports provide quiet operation

The built-in leak ports deflect exhaled air away from the bed partner, helping your patients and their partners get a good night's sleep.
Entrainment valve

Entrainment valve for safety

The valve triggers access to room air if pressure drops below 3 cm H2O.

Entrainment valve for safety

The valve triggers access to room air if pressure drops below 3 cm H2O.

Entrainment valve for safety

The valve triggers access to room air if pressure drops below 3 cm H2O.
Accessory swivel

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement
Perimeter seal

Perimeter seal for maximum comfort

A soft silicone cushion creates the perimeter seal.

Perimeter seal for maximum comfort

A soft silicone cushion creates the perimeter seal.

Perimeter seal for maximum comfort

A soft silicone cushion creates the perimeter seal.
  • Full face mask
  • Versatile headgear
  • Radial diffusion leak ports
  • Entrainment valve
See all features
Full face mask

Full face mask is more comfortable

FitLife provides optimal pressure distribution around less pressure-sensitive areas of the face, while allowing an unrestricted view. The large surface area equalizes pressure inside the mask and minimizes eye irritation.

Full face mask is more comfortable

FitLife provides optimal pressure distribution around less pressure-sensitive areas of the face, while allowing an unrestricted view. The large surface area equalizes pressure inside the mask and minimizes eye irritation.

Full face mask is more comfortable

FitLife provides optimal pressure distribution around less pressure-sensitive areas of the face, while allowing an unrestricted view. The large surface area equalizes pressure inside the mask and minimizes eye irritation.
Versatile headgear

Versatile headgear for easy application and removal

The FitLife headgear is available in small and large sizes. It has EZ tabs that allow for quick, easy adjustment and removal of headgear. Snap clips simplify re-application and eliminate the need to refit after removal.

Versatile headgear for easy application and removal

The FitLife headgear is available in small and large sizes. It has EZ tabs that allow for quick, easy adjustment and removal of headgear. Snap clips simplify re-application and eliminate the need to refit after removal.

Versatile headgear for easy application and removal

The FitLife headgear is available in small and large sizes. It has EZ tabs that allow for quick, easy adjustment and removal of headgear. Snap clips simplify re-application and eliminate the need to refit after removal.
Radial diffusion leak ports

Radial diffusion leak ports provide quiet operation

The built-in leak ports deflect exhaled air away from the bed partner, helping your patients and their partners get a good night's sleep.

Radial diffusion leak ports provide quiet operation

The built-in leak ports deflect exhaled air away from the bed partner, helping your patients and their partners get a good night's sleep.

Radial diffusion leak ports provide quiet operation

The built-in leak ports deflect exhaled air away from the bed partner, helping your patients and their partners get a good night's sleep.
Entrainment valve

Entrainment valve for safety

The valve triggers access to room air if pressure drops below 3 cm H2O.

Entrainment valve for safety

The valve triggers access to room air if pressure drops below 3 cm H2O.

Entrainment valve for safety

The valve triggers access to room air if pressure drops below 3 cm H2O.
Accessory swivel

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement

Accessory swivel allows for easy tubing movement
Perimeter seal

Perimeter seal for maximum comfort

A soft silicone cushion creates the perimeter seal.

Perimeter seal for maximum comfort

A soft silicone cushion creates the perimeter seal.

Perimeter seal for maximum comfort

A soft silicone cushion creates the perimeter seal.

Documentation

Brochure (2)

Brochure

Brochure (2)

Brochure

See all documentation

Brochure (2)

Brochure

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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