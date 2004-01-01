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Batteries 989803210521

Lithium Ion Battery 10.7V 7.1Ah

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Rechargeable Lithium Ion Battery. 989803210521 is equivalent to M4605A.

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Teknik özellikler

Product Details
Product Details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 866060, 866061, 866062, 866064, 866066, M8105A, M8105AS, M2702A, M2703A
Single-Patient Use or Multi-Patient Use
  • Reusable
Packaging Unit
  • 1 battery per package
Minimum shelflife
  • 4 months
Usable Life
  • 3 years or 500 full charge-discharge cycles
Not manufactured with natural rubber latex
  • yes
CE Certified
  • yes
Product Details
Product Details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 866060, 866061, 866062, 866064, 866066, M8105A, M8105AS, M2702A, M2703A
See all specifications
Product Details
Product Details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 866060, 866061, 866062, 866064, 866066, M8105A, M8105AS, M2702A, M2703A
Single-Patient Use or Multi-Patient Use
  • Reusable
Packaging Unit
  • 1 battery per package
Minimum shelflife
  • 4 months
Usable Life
  • 3 years or 500 full charge-discharge cycles
Not manufactured with natural rubber latex
  • yes
CE Certified
  • yes
  • Do not disassemble, puncture, crush or incinerate.
  • If battery shows signs of severe swelling or damage, please discontinue use immediately.
  • Do not place battery in an environment where the temperature is above 60°C (140°F).
  • Do not use battery after immersion in water.
  • Battery should not be used with MP Monitor series.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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