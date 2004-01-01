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Avalon TOCO MP

Transducer

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Avalon Toco MP Transducer measures contractions along with maternal pulse. It adds confidence in monitoring mothers with our exclusive SmartPulse technology by reducing the confusion between FHR and Maternal Pulse.

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Features
Fetal and maternal data
Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.

Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data
The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.
Click here for more information
Fetal and maternal data
Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.
D-Shaped Connectors
D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.

D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection
D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.
Click here for more information
D-Shaped Connectors
D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.
Smart Pulse
Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse provides cross-channel verification. It continuously compares all fetal and maternal heart rates, enhancing caregiver confidence that each is measured separately.

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse for automated coincidence detection
Smart Pulse provides cross-channel verification. It continuously compares all fetal and maternal heart rates, enhancing caregiver confidence that each is measured separately.

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse provides cross-channel verification. It continuously compares all fetal and maternal heart rates, enhancing caregiver confidence that each is measured separately.
Click here for more information
Smart Pulse
Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse provides cross-channel verification. It continuously compares all fetal and maternal heart rates, enhancing caregiver confidence that each is measured separately.
  • Fetal and maternal data
  • D-Shaped Connectors
  • Smart Pulse
See all features
Fetal and maternal data
Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.

Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data
The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.
Click here for more information
Fetal and maternal data
Provides fetal and maternal data

Provides fetal and maternal data

The Transducer can be regarded as a measurement module which can be attached to the fetal monitor to provide fetal and maternal data.
D-Shaped Connectors
D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.

D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection
D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.
Click here for more information
D-Shaped Connectors
D-Shaped Connectors for easy connection

D-Shaped Connectors for easy connection

D-shaped connectors allow easy connection to any of the corresponding fetal sensor sockets on the fetal monitor, for simple plug-and-play convenience.
Smart Pulse
Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse provides cross-channel verification. It continuously compares all fetal and maternal heart rates, enhancing caregiver confidence that each is measured separately.

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse for automated coincidence detection
Smart Pulse provides cross-channel verification. It continuously compares all fetal and maternal heart rates, enhancing caregiver confidence that each is measured separately.

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse provides cross-channel verification. It continuously compares all fetal and maternal heart rates, enhancing caregiver confidence that each is measured separately.
Click here for more information
Smart Pulse
Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse provides cross-channel verification. It continuously compares all fetal and maternal heart rates, enhancing caregiver confidence that each is measured separately.

Teknik özellikler

Environmental
Environmental
Operating temperature
  • 0°C-40°C (32°F-104°F)
Operating humidity
  • max. 95% relative humidity @ 40°C (104°F)
Operating Altitude
  • -500-3000 m (-1640-9840 ft)
Storage/transportation temperature
  • -20°C-60°C (-4°F-140°F)
Storage/transportation humidity
  • max. 90% relative humidity @ 60°C (140°F)
Storage/transportation altitude
  • -500-13100 m (-1640-43000 ft)
Environmental
Environmental
Operating temperature
  • 0°C-40°C (32°F-104°F)
Operating humidity
  • max. 95% relative humidity @ 40°C (104°F)
See all specifications
Environmental
Environmental
Operating temperature
  • 0°C-40°C (32°F-104°F)
Operating humidity
  • max. 95% relative humidity @ 40°C (104°F)
Operating Altitude
  • -500-3000 m (-1640-9840 ft)
Storage/transportation temperature
  • -20°C-60°C (-4°F-140°F)
Storage/transportation humidity
  • max. 90% relative humidity @ 60°C (140°F)
Storage/transportation altitude
  • -500-13100 m (-1640-43000 ft)

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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