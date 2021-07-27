The Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP) supports proactive care across hospital departments, with potential benefits for the entire health system. When data is aggregated and presented in context to the patient, care providers can prioritize and coordinate interventions effectively and efficiently.
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Security by design
Security by design
Security by design
Live-streaming data analytics
Live-streaming data analytics
Live-streaming data analytics
Contextual awareness
Contextual awareness
Contextual awareness
Scalability
Scalability
Scalability
Cloud capable
Cloud capable
Cloud capable
Centralized management
Centralized management
Centralized management
Security by design
Security by design
Security by design
Live-streaming data analytics
Live-streaming data analytics
Live-streaming data analytics
Contextual awareness
Contextual awareness
Contextual awareness
Scalability
Scalability
Scalability
Cloud capable
Cloud capable
Cloud capable
Centralized management
Centralized management
Centralized management
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Connect your care teams to more intelligent, data-driven care with the Philips Capsule Neuron 3 clinical computing hub. Neuron 3 enables dependable connectivity to medical devices, even through power failures, network outages and patient transports. This versatile device runs Vitals Stream and Chart Xpress applications to help you create workflow efficiencies and enhance the timeliness and accuracy of data.
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A single network bridge with up to eight serial ports and small form factor, the Philips Capsule Axon hub provides robust medical device connectivity in areas with a high concentration of beds, including the ICU, PACU and NICU. The Axon delivers device data to the Capsule server via the regular hospital network, where it can be integrated into other intelligent solutions to enhance workflow and aid in clinical decision making.
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Capsule Chart Xpress is a flexible, cost-effective way to eliminate much of the time, hassle and error of manually charting vital signs required in non-critical care areas. It transforms existing spot check monitors into connected solutions that capture, validate and periodically deliver vital signs from the bedside to the EMR. With Chart Xpress, charting vital signs can be performed in seconds, giving care teams more time with patients.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.I understand
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