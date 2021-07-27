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Capsule MDIP

Software platform

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The Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP) supports proactive care across hospital departments, with potential benefits for the entire health system. When data is aggregated and presented in context to the patient, care providers can prioritize and coordinate interventions effectively and efficiently.

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Features
Security by design

Security by design

Provides authentication, authorization, confidentiality, data integrity, privacy, and accountability within the platform. With MDIP secure communications, the platform supports end-to-end encryption for data in transit from the bedside to the HL7 downstream consumer.

Security by design

Provides authentication, authorization, confidentiality, data integrity, privacy, and accountability within the platform. With MDIP secure communications, the platform supports end-to-end encryption for data in transit from the bedside to the HL7 downstream consumer.

Security by design

Provides authentication, authorization, confidentiality, data integrity, privacy, and accountability within the platform. With MDIP secure communications, the platform supports end-to-end encryption for data in transit from the bedside to the HL7 downstream consumer.
Live-streaming data analytics

Live-streaming data analytics

Provides data management capabilities to transform streaming medical device data and transmit context rich information to receiving systems.

Live-streaming data analytics

Provides data management capabilities to transform streaming medical device data and transmit context rich information to receiving systems.

Live-streaming data analytics

Provides data management capabilities to transform streaming medical device data and transmit context rich information to receiving systems.
Contextual awareness

Contextual awareness

Provides critical contextual data elements that consuming systems require such as patient identification and association, multi-visit encounter selection, time synchronization, user access, and asset location. The Philips Capsule MDIP provides the tools and processes to identify, associate and disassociate the patient.

Contextual awareness

Provides critical contextual data elements that consuming systems require such as patient identification and association, multi-visit encounter selection, time synchronization, user access, and asset location. The Philips Capsule MDIP provides the tools and processes to identify, associate and disassociate the patient.

Contextual awareness

Provides critical contextual data elements that consuming systems require such as patient identification and association, multi-visit encounter selection, time synchronization, user access, and asset location. The Philips Capsule MDIP provides the tools and processes to identify, associate and disassociate the patient.
Scalability

Scalability

Provides flexibility, security, and reliability to meet the needs of simple and complex deployments. Hospitals can continue to add new types of medical devices and expand the use of device data and adapt to organization, industry and regulatory change.

Scalability

Provides flexibility, security, and reliability to meet the needs of simple and complex deployments. Hospitals can continue to add new types of medical devices and expand the use of device data and adapt to organization, industry and regulatory change.

Scalability

Provides flexibility, security, and reliability to meet the needs of simple and complex deployments. Hospitals can continue to add new types of medical devices and expand the use of device data and adapt to organization, industry and regulatory change.
Cloud capable

Cloud capable

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.

Cloud capable

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.

Cloud capable

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.
Centralized management

Centralized management

Provides single visibility and management of the Philips Capsule MDIP, connectivity hubs, connections, and application configurations securely through a web-based application. Enhanced controls and live remote views ease deployment and management by providing searching and filtering of connected hubs and access to hub details and status.

Centralized management

Provides single visibility and management of the Philips Capsule MDIP, connectivity hubs, connections, and application configurations securely through a web-based application. Enhanced controls and live remote views ease deployment and management by providing searching and filtering of connected hubs and access to hub details and status.

Centralized management

Provides single visibility and management of the Philips Capsule MDIP, connectivity hubs, connections, and application configurations securely through a web-based application. Enhanced controls and live remote views ease deployment and management by providing searching and filtering of connected hubs and access to hub details and status.
  • Security by design
  • Live-streaming data analytics
  • Contextual awareness
  • Scalability
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Security by design

Security by design

Provides authentication, authorization, confidentiality, data integrity, privacy, and accountability within the platform. With MDIP secure communications, the platform supports end-to-end encryption for data in transit from the bedside to the HL7 downstream consumer.

Security by design

Provides authentication, authorization, confidentiality, data integrity, privacy, and accountability within the platform. With MDIP secure communications, the platform supports end-to-end encryption for data in transit from the bedside to the HL7 downstream consumer.

Security by design

Provides authentication, authorization, confidentiality, data integrity, privacy, and accountability within the platform. With MDIP secure communications, the platform supports end-to-end encryption for data in transit from the bedside to the HL7 downstream consumer.
Live-streaming data analytics

Live-streaming data analytics

Provides data management capabilities to transform streaming medical device data and transmit context rich information to receiving systems.

Live-streaming data analytics

Provides data management capabilities to transform streaming medical device data and transmit context rich information to receiving systems.

Live-streaming data analytics

Provides data management capabilities to transform streaming medical device data and transmit context rich information to receiving systems.
Contextual awareness

Contextual awareness

Provides critical contextual data elements that consuming systems require such as patient identification and association, multi-visit encounter selection, time synchronization, user access, and asset location. The Philips Capsule MDIP provides the tools and processes to identify, associate and disassociate the patient.

Contextual awareness

Provides critical contextual data elements that consuming systems require such as patient identification and association, multi-visit encounter selection, time synchronization, user access, and asset location. The Philips Capsule MDIP provides the tools and processes to identify, associate and disassociate the patient.

Contextual awareness

Provides critical contextual data elements that consuming systems require such as patient identification and association, multi-visit encounter selection, time synchronization, user access, and asset location. The Philips Capsule MDIP provides the tools and processes to identify, associate and disassociate the patient.
Scalability

Scalability

Provides flexibility, security, and reliability to meet the needs of simple and complex deployments. Hospitals can continue to add new types of medical devices and expand the use of device data and adapt to organization, industry and regulatory change.

Scalability

Provides flexibility, security, and reliability to meet the needs of simple and complex deployments. Hospitals can continue to add new types of medical devices and expand the use of device data and adapt to organization, industry and regulatory change.

Scalability

Provides flexibility, security, and reliability to meet the needs of simple and complex deployments. Hospitals can continue to add new types of medical devices and expand the use of device data and adapt to organization, industry and regulatory change.
Cloud capable

Cloud capable

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.

Cloud capable

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.

Cloud capable

Provides the option to deploy remote servers in the cloud, reducing hardware and support requirements while helping facilitate rapid deployment. Data is encrypted at rest and in transit and is stored to meet HIPAA standards. Provides a transition path from on-premise to cloud hosted.
Centralized management

Centralized management

Provides single visibility and management of the Philips Capsule MDIP, connectivity hubs, connections, and application configurations securely through a web-based application. Enhanced controls and live remote views ease deployment and management by providing searching and filtering of connected hubs and access to hub details and status.

Centralized management

Provides single visibility and management of the Philips Capsule MDIP, connectivity hubs, connections, and application configurations securely through a web-based application. Enhanced controls and live remote views ease deployment and management by providing searching and filtering of connected hubs and access to hub details and status.

Centralized management

Provides single visibility and management of the Philips Capsule MDIP, connectivity hubs, connections, and application configurations securely through a web-based application. Enhanced controls and live remote views ease deployment and management by providing searching and filtering of connected hubs and access to hub details and status.

Documentation

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Brochure

Product overview (1)

Product overview

Brochure (1)

Brochure

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Product overview

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Product overview

  • Products may not be available in all geographies. Please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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