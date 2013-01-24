Philips; sağlam bir Kalite Yönetim Sistemine sahiptir ve bu sorunu tanımlamada ve ele almada yardımcı olması için inceleme ve analiz süreçlerimizi uygulamıştır.

Ürünler, piyasaya sunuldukları tarihte geçerli olan standartlara göre ve bunlara uygun şekilde tasarlanmıştır. Yeni standartlar geliştirildikçe ürün özelliklerin kalite ve düzenleyici kurum süreçlerine uygun şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Philips Kalite Yönetim Sistemi, bu yeni gereklilikleri yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

Ancak standartlar güncellendiğinde önceki standarda göre geliştirilen ürünler tıbbi cihaz düzenlemelerine uygun olmaya devam etmiştir. Köpüğün bozulması ve kimyasal emisyon sorunları, Kalite Yönetim Sistemi proseslerimiz kapsamında belirlenmiştir ve uygun düzenleyici kurum gerekliliklerine göre düzeltilmektedir.

Philips, ürünün piyasaya sunulduğu tarihte mevcut olan ilgili standartlara tam uygunluk sağlamaktadır.