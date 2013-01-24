Müşterilerden, hastalardan, kullanıcılardan ve klinisyenlerden bu geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar) yer alan kılavuz bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri istenmektedir.

Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar), hastalara ve müşterilere aşağıdaki eylemleri uygulamaları tavsiye edilmektedir:

BPAP ve CPAP cihazlarını kullanan hastalar için: Etkilenen birimleri kullanmaya devam etmeyin ve tedaviye devam edilmesinin yararlarını ve potansiyel riskleri belirlemek için doktorlara danışın.

Yaşam desteğine yönelik mekanik ventilatör cihazlarını kullanan hastalar için: Kullanmayı BIRAKMAYIN ya da reçete edilen tedaviyi DEĞİŞTİRMEYİN , sonraki uygun adımları belirlemesi için doktorlara danışın.

Etkilenen cihazları geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildirimi (Uluslararası Pazarlar) web sitesinde kaydedin ( www.philips.com/SRC-update ).

Web sitesi, geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminin (Uluslararası Pazarlar) durumu ve bu iki sorunla ilgili kalıcı düzeltici eylemlerin nasıl alınacağına ilişkin güncel bilgiler sağlar.

Ayrıca ilgili web sitesi, etkilenen bir cihazın Seri Numarasının nasıl bulunacağı konusunda talimatlar sağlar ve kayıt süreci boyunca kullanıcılara rehberlik eder.

Web sitesini ziyaret edemiyorsanız veya internet erişiminiz yoksa 00800-1420 63269 numaralı telefonu arayın.

Şirket; bu düzeltme süreci için kapsamlı bir plan geliştirmiştir ve bu süreci halihazırda başlatmıştır.

Philips; müşterilerin ve hastaların ozonla ilgili temizlik ürünlerini kullanmayı durdurmalarını ve onaylı temizleme yöntemleri için cihazlarının Kullanım Talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir.

Ek olarak Philips, müşterilere ve hastalara BPAP ve CPAP cihazlarının kaç yıldır kullanımda olduğunu göz önünde bulundurmalarını hatırlatmaktadır; bu cihazların tipik olarak beş yıllık kullanımın ardından değiştirilmesi önerilir.

Philips; bu sorunun neden olduğu rahatsızlıklardan dolayı büyük üzüntü duymaktadır. Bu sorundan etkilenen hastalara ve müşterilere bekledikleri ve hak ettikleri hizmeti sunmak için ciddi ölçüde kaynak ve zaman ayırıyor ve bu sorunun çözümünü birincil önceliğimiz olarak görüyoruz.

Geri çağırma bildirimi ile ilgili daha fazla bilgi ve müşterilere, kullanıcılara ve doktorlara yönelik talimatlar için etkilenen taraflar, bölgelerindeki Philips temsilcileri ile iletişime geçebilir ya da www.philips.com/SRC-update adresini ziyaret edebilir. Web sitesini ziyaret edemiyorsanız veya internet erişiminiz yoksa 00800-1420 63269 numaralı telefonu arayın.