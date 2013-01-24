Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar), müşteriler ve kullanıcılar bu sorun ile ilgili klinik kullanım ve hasta sağlığı üzerindeki potansiyel etkiler hakkında bilgilendirilmektedir. Olası sağlık riskleri arasında, örneğin ozon gibi onaylı olmayan temizlik yöntemleri yoluyla bozulmuş ses azaltma köpüğüne maruziyet ve köpük materyalinden kaynaklanan kimyasal emisyonlara maruziyet yer almaktadır. Yüksek ısı ve yüksek nemli ortamlar da belirli bölgelerde köpüğün ayrışmasını tetikleyebilir.

Philips faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda tıbbi cihaz düzenlemeleri ve yasaları uyarınca gerekli kılındığı şekilde pazarlama sonrası gözetim faaliyetlerimiz üzerinden potansiyel güvenlik sorunları bildirimlerini izlemeye devam etmektedir.

Bozulmuş köpüğe maruz kalma durumunda:

Bozulmuş köpük maruziyetinin potansiyel riskleri şunları içerir: Tahriş (cilt, göz ve solunum yolu), inflamatuar yanıt, baş ağrısı, astım, diğer organlara olumsuz etkiler (ör. böbrekler ve karaciğer) ve toksik kanserojen tesirler.

Philips Respironics, hava yolu devresinde (cihaz prizi, nemlendirici, hortumlar ve maskeye kadar yayılan) siyah kalıntı/parçacık varlığıyla ilgili birtakım şikayetler almıştır. Philips ayrıca baş ağrısı, üst solunum yolu tahrişi, öksürük, göğüste baskı hissi ve sinüs enfeksiyonu bildirimlerini almıştır.

Kimyasal emisyonlara maruz kalma durumunda: