Geri çağırma bildiriminde (yalnızca ABD) / saha güvenlik bildiriminde (Uluslararası Pazarlar), hastalara ve müşterilere aşağıdaki eylemleri uygulamaları tavsiye edilmektedir:

BPAP ve CPAP cihazlarını kullanan hastalar için: Etkilenen birimleri kullanmaya devam etmeyin ve tedaviye devam edilmesinin yararlarını ve potansiyel riskleri belirlemek için doktorlara danışın.

Yaşam desteğine yönelik mekanik ventilatör cihazlarını kullanan hastalar için: Kullanmayı BIRAKMAYIN ya da reçete edilen tedaviyi DEĞİŞTİRMEYİN , sonraki uygun adımları belirlemesi için doktorlara danışın.

Philips; müşterilerin ve hastaların ozonla ilgili temizlik ürünlerini kullanmayı durdurmalarını ve onaylı temizleme yöntemleri için cihazlarının Kullanım Talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir.

Ek olarak Philips, müşterilere ve hastalara BPAP ve CPAP cihazlarının kaç yıldır kullanımda olduğunu göz önünde bulundurmalarını hatırlatmaktadır; bu cihazların tipik olarak beş yıllık kullanımın ardından değiştirilmesi önerilir.