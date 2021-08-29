David Ferguson'dan bir mesaj

Şu anda, alınan cihaz seri numarası kayıtlarını işliyoruz ve düzeltme süreci konusunda dünya genelindeki yetkili makamlarla aktif olarak çalışıyoruz. Kuruluşumuz, cihazları en kısa sürede değiştirmek veya onarmak için özenle çalışıyor. Dünya genelinde etkilenen cihazlara yönelik mevcut tahminlere dayanarak, çalışmalarımızı yaklaşık 12 ay içinde tamamlama gayretindeyiz.



İlerleme durumu ve zamanlama ile ilgili tüm yeni gelişmeler hakkındaki güncellemeleri ve ek bilgileri sürekli olarak size iletmeye devam edeceğiz.