David Ferguson'dan bir mesaj

30 Ağustos 2021
Uyku ve Solunum Sağlığı portföyümüzdeki belirli ürünlere yönelik yakın tarihli geri çağırma bildirimi (yalnızca ABD)/saha güvenliği bildirimi (ABD dışında) ile ilgili sürekli iletişimde kalma taahhüdümüzün bir parçası olarak sizlerle birkaç önemli güncellemeyi paylaşmak istiyorum.
Geçtiğimiz haftalarda, düzeltme sürecine uyum sağlamak için dünya genelinde yetkili makamlar ve düzenleyici kuruluşlarla aktif olarak çalışıyoruz. Bu süreçte, etkilenen cihazların onarılmasını veya değiştirilmesini sağlarken hasta güvenliğini ve düzeltme hızını en önemli öncelikler arasına koyuyoruz.
Şimdi sizinle güncelleme yaptığımız diğer üç alanı paylaşmak istiyorum:
philips.com/src-update adresinden erişebileceğiniz, Philips'in etkilenen cihazların kullanımına ilişkin sağladığı rehber çok fazla ilgi gördü. Hastaların tedavi seçenekleri ve sürekli kullanım konusunda doktorlarına danışmaları gerektiğini tekrar hatırlatmalıyız.
Bu çözüm planını sonlandırmak ve uygulamaya koymak için gereken süre de göz önüne alındığında bu önerinin müşterilerimiz, doktorlar ve hastaları için zorlayıcı olabileceğini kabul ediyoruz. Ancak bu öneri, kişiselleştirilmiş bakım ile ilgili olarak hastalar ve doktorlar arasındaki ilişkinin yanı sıra eldeki klinik veriler dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra ortaya çıkmıştır.
Doktorların göz önünde bulundurmaları gereken tüm yeni verileri ve rehberleri philips.com/src-clinician-update adresinde sunmaya devam edeceğiz.
philips.com/src-update adresinden erişebileceğiniz, Philips'in etkilenen cihazların kullanımına ilişkin sağladığı rehber çok fazla ilgi gördü. Hastaların tedavi seçenekleri ve sürekli kullanım konusunda doktorlarına danışmaları gerektiğini tekrar hatırlatmalıyız.
Şu anda, alınan cihaz seri numarası kayıtlarını işliyoruz ve düzeltme süreci konusunda dünya genelindeki yetkili makamlarla aktif olarak çalışıyoruz. Kuruluşumuz, cihazları en kısa sürede değiştirmek veya onarmak için özenle çalışıyor. Dünya genelinde etkilenen cihazlara yönelik mevcut tahminlere dayanarak, çalışmalarımızı yaklaşık 12 ay içinde tamamlama gayretindeyiz.
İlerleme durumu ve zamanlama ile ilgili tüm yeni gelişmeler hakkındaki güncellemeleri ve ek bilgileri sürekli olarak size iletmeye devam edeceğiz.
Şu anda, alınan cihaz seri numarası kayıtlarını işliyoruz ve düzeltme süreci konusunda dünya genelindeki yetkili makamlarla aktif olarak çalışıyoruz. Kuruluşumuz, cihazları en kısa sürede değiştirmek veya onarmak için özenle çalışıyor. Dünya genelinde etkilenen cihazlara yönelik mevcut tahminlere dayanarak, çalışmalarımızı yaklaşık 12 ay içinde tamamlama gayretindeyiz.
Bu sorunu küresel ölçekte ele almaya kararlıyız ve servis ve onarım kapasitemizin yanı sıra üretim kapasitemizi de artırdık. Özellikle belirtmek gerekirse onarım setleri ve ikame cihazlar için üretim kapasitesini 2021 yılının 3. çeyreğinde haftada 55.000 üniteye çıkardık ve kapasitemizi 2021 yılının 4. çeyreğinde haftada 80.000 üniteye çıkarmayı hedefliyoruz.
İlerleme kaydetmiş olsak da zamanlama ve iletişimin kritik önem taşıdığının farkındayız. Bu süreci kontrol ederken güncellemeleri paylaşmaya ve güncel bilgileri philips.com/src-update adresinde yayınlamaya devam edeceğiz.
Bu sorunu küresel ölçekte ele almaya kararlıyız ve servis ve onarım kapasitemizin yanı sıra üretim kapasitemizi de artırdık. Özellikle belirtmek gerekirse onarım setleri ve ikame cihazlar için üretim kapasitesini 2021 yılının 3. çeyreğinde haftada 55.000 üniteye çıkardık ve kapasitemizi 2021 yılının 4. çeyreğinde haftada 80.000 üniteye çıkarmayı hedefliyoruz.
Hasta bakımını daima yaptığımız her şeyin merkezinde tutarak ele aldığımız bu konuda gösterdiğiniz sabır ve ortaklığınız için Philips'teki herkes adına teşekkür etmek isterim. Saygılarımla,
David Ferguson
Hasta bakımını daima yaptığımız her şeyin merkezinde tutarak ele aldığımız bu konuda gösterdiğiniz sabır ve ortaklığınız için Philips'teki herkes adına teşekkür etmek isterim.
Saygılarımla,
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