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Önemli uyarı: Bir güvenlik sorununa yol açabileceğinden, ürün belgeleri değiştirilmemelidir.


*Not: Philips Kaynak merkezi, Philips ürünleri kullanıcılarına, bu ürünler için Kullanım Talimatları da dahil olmak üzere etiketlemenin elektronik kopyalarını sağlar. Kullanıcılar, yalnızca cihazın yasal olarak pazarlandığı ve kullanıldığı dil ve coğrafi bölge için geçerli olan etiketleme sürümlerine erişmelidir. Bu web sitesinde yer alan tüm ürünler tüm pazarlarda mevcut değildir.

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

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