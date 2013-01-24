İndirilen belgeyi bilgisayarınıza kaydederek okuyun ve yalnızca ihtiyacınız olan sayfaları yazdırın.
Bu belgeleri görüntülemek için PDF dosya okuyucu yazılımı gereklidir.
Önemli uyarı: Bir güvenlik sorununa yol açabileceğinden, ürün belgeleri değiştirilmemelidir.
*Not: Philips Kaynak merkezi, Philips ürünleri kullanıcılarına, bu ürünler için Kullanım Talimatları da dahil olmak üzere etiketlemenin elektronik kopyalarını sağlar. Kullanıcılar, yalnızca cihazın yasal olarak pazarlandığı ve kullanıldığı dil ve coğrafi bölge için geçerli olan etiketleme sürümlerine erişmelidir. Bu web sitesinde yer alan tüm ürünler tüm pazarlarda mevcut değildir.
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.