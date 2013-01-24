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Kaynak merkezi

Kullanım Talimatları, teknik uyumluluk, kalite ve mevzuata uygunluk ve daha fazlasını içeren ürün kataloğumuzla verimli bir şekilde çalışmak için ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı oluyoruz.

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Ürün kullanım belgeleri

Uygulamalı kullanıcıların Philips ürünlerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olacak bilgiler, örneğin:
Manuals/Instructions for use
Technical descriptions
Technical reference guide
Addendum
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Düzenleyici belgeler

Aşağıdakiler dahil kalite ve düzenleyici standartların dokümantasyonu:
Declaration of compatibility
Bu belgeleri görüntülemek için PDF dosya okuyucu yazılımı gereklidir.
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Kişisel sağlık

 

Aşağıdakiler dahil olmak üzere ürün desteğine kolay erişim için model numaranızı kullanın:

  • SSS
  • Kullanım kılavuzları
  • İpuçları
Tüketici ürününüz için destek alın

Servis desteği

 

Sistemlerinizi çalışır durumda tutmak veya sorun gidermek için aşağıdakiler dahil kaynaklar:

  • Sistem kılavuzları
  • Yazılım yükleme

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Daha fazla yardım için doğrudan teknik destek ekibimizle iletişime geçin.
Teknik desteğe başvurun

Önemli uyarı: Bir güvenlik sorununa yol açabileceğinden, ürün belgeleri değiştirilmemelidir.


*Not: Philips Kaynak merkezi, Philips ürünleri kullanıcılarına, bu ürünler için Kullanım Talimatları da dahil olmak üzere etiketlemenin elektronik kopyalarını sağlar. Kullanıcılar, yalnızca cihazın yasal olarak pazarlandığı ve kullanıldığı dil ve coğrafi bölge için geçerli olan etiketleme sürümlerine erişmelidir. Bu web sitesinde yer alan tüm ürünler tüm pazarlarda mevcut değildir.

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

I understand

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