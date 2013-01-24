Siparişinizi vermek için aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Seçtiğiniz ürünü turuncu renkli “Sepete Ekle” butonu ile alışveriş sepetinize ekleyiniz.

2. Hesabınıza giriş yaptıysanız siparişinize hemen devam edebilirsiniz. Henüz hesabınızla giriş yapmadıysanız Philips hesabınızla oturum açmayı seçebilirsiniz (https://www.philips.com.tr/myphilips/login). Daha önce hesap oluşturmadıysanız yeni bir Philips hesabı açabilir veya hesap oluşturmadan yalnızca e-posta adresinizi ilgili kutucuğa girerek "Misafir olarak ödeme yapma" butonuna basabilir ve satın almaya devam edebilirsiniz.

3. Sepetinizi onayladıktan sonra kargo seçeneklerinden tercihinizi belirtip adres bilgilerinizi eksiksiz girdiğinizden emin olunuz ve devam butonuna basınız.

4. Ödeme adımına geldiğinizde fatura seçiminizi (İşletme/Bireysel) yapıp ödeme yönteminizi seçiniz. Gizlilik Bildirimi ve Aydınlatma Beyanı ile Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunu okuyup onayladığınızdan emin olunuz.

5. Sipariş özetini gördüğüğnüz ekranı son kez kontrol ettikten sonra kredi kartı bilgilerinizi girip "Ödeme Yap" butonuna basınız. Bankanızın kayıtlı cep telefonunuza yönlendireceği 3D güvenlik koduyla birlikte ödeme adımını tamamlayabilirsiniz.

6. Ödemeniz başarı ile gerçekleştiğinde sipariş onay maili kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir.

7. Siparişiniz kargoya verildikten sonra, kayıtlı e-posta adresinize "Gönderi onayı" maili ile bir kargo takip numarası iletilecektir.

İlgili sorular: