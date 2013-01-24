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Sepetim

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    Sipariş oluşturma

    Nasıl ürün sipariş edebilirim?

    Siparişinizi vermek için aşağıdaki adımları takip ediniz:

     

    1. Seçtiğiniz ürünü turuncu renkli “Sepete Ekle” butonu ile alışveriş sepetinize ekleyiniz.

    2. Hesabınıza giriş yaptıysanız siparişinize hemen devam edebilirsiniz. Henüz hesabınızla giriş yapmadıysanız Philips hesabınızla oturum açmayı seçebilirsiniz (https://www.philips.com.tr/myphilips/login). Daha önce hesap oluşturmadıysanız yeni bir Philips hesabı açabilir veya hesap oluşturmadan yalnızca e-posta adresinizi ilgili kutucuğa girerek "Misafir olarak ödeme yapma" butonuna basabilir ve satın almaya devam edebilirsiniz.

    3. Sepetinizi onayladıktan sonra kargo seçeneklerinden tercihinizi belirtip adres bilgilerinizi eksiksiz girdiğinizden emin olunuz ve devam butonuna basınız.

    4. Ödeme adımına geldiğinizde fatura seçiminizi (İşletme/Bireysel) yapıp ödeme yönteminizi seçiniz. Gizlilik Bildirimi ve Aydınlatma Beyanı ile Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunu okuyup onayladığınızdan emin olunuz.

    5. Sipariş özetini gördüğüğnüz ekranı son kez kontrol ettikten sonra kredi kartı bilgilerinizi girip "Ödeme Yap" butonuna basınız. Bankanızın kayıtlı cep telefonunuza yönlendireceği 3D güvenlik koduyla birlikte ödeme adımını tamamlayabilirsiniz.

    6. Ödemeniz başarı ile gerçekleştiğinde sipariş onay maili kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir.

    7. Siparişiniz kargoya verildikten sonra, kayıtlı e-posta adresinize "Gönderi onayı" maili ile bir kargo takip numarası iletilecektir.

     

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    Satın alma sırasında zorluklarla karşılaşıyorum?

    Siparişinizi tamamlarken bir hata mesajı alırsanız lütfen fatura bilgileri, teslimat adresi ve kredi kartı bilgilerinizin doğru girildiğinden emin olunuz. Daha fazla bilgi için şağıda belirilen ilgili maddelere bakabilirsiniz. Daha fazla yardım almak için Tüketici Danışma Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

     

    İlgili sorular:

    • Nasıl ürün sipariş edebilirim?

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    Philips Online Mağaza’dan toptan satış yapılıyor mu?
    Philips Online Mağaza’dan yalnızca son kullanıcı ve tüketicilerimiz için
    perakende satış yapılmaktadır. Ürünlerimizin yeniden satışına yönelik ticari satın almalar, Mesafeli Satış Sözleşmesi madde 8.5’te açıkça belirtildiği gibi mümkün değildir. Bu gibi durumlar tespit edildiğinde, siparişiniz iptal edilip ödemeniz en kısa
    sürede iade edilecektir.
    Philips Online Mağaza’dan oluşturduğum siparişlerdeki ürünler için herhangi bir satın alma ya da adet sınırlandırması var mı?
     Philips Online Mağaza’dan oluşturduğunuz siparişlerinizde her bir ürün için tek seferde en fazla 3 adet satın alma yapabilirsiniz. Aynı üründen 3 adet üzerinde satın alma yapmanıza ya da ürünü sepete eklemenize sistem izin vermeyecektir. Philips Online Mağaza yalnızca son kullanıcı olan tükticilerimize perakende satış yapmaktadır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 8.5’nci maddesinde  detayları belirtildiği gibi, tekrar satışı yapılmak üzere gerçekleştirilen toptan satın almalara müsade edilmemektedir. Böyle bir durum tespit edildiğinde Philips Online Mağaza, siparişinizi iptal edip ödemenizi en kısa sürede iade etme hakkına sahiptir.

    Sipariş değiştirme veya iptal etme

    Siparişimi nasıl iptal edebilirim?

    Siparişinizi mümkün olan en kısa sürede teslim etmek  için, tüm siparişleri otomatik olarak derhal işleme almaktayız. Bu nedenle sipariş talebinizin onaylanması ve teslimatı arasındaki sürede siparişinizi iptal etmeniz ya da değiştirmeniz mümkün olmayacaktır.  

     

    Siparişiniz teslim edildiğinde paketinizi kapıda reddedebilir veya siparişinizi bize ücretsiz olarak geri gönderebilirsiniz. Siparişinizi iade/iptal etmeye karar verirseniz lütfen aşağıdaki ilgili maddeyi okuyunuz.

     

    İlgili sorular:

    • Ürünü nasıl iade edebilirim? 

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    Teslimat adresimi değiştirebilir miyim?
    Siparişinizi onayladıktan sonra teslimat adresinizi değiştirmek her zaman mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda "Gönderi onayı" mailiniz henüz ulaşmadıysa Philips Tüketici Danışma Merkezi'ne ulaşrak (0850 222 74 45) teslimat adresinizin değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Gönderi onayı mailinin kayıtlı e-posta adresinize ulaştığı durumlarda, ilgili maildeki kargo takip numarası ile birlikte Aras Kargo ile iletişime geçmeniz gerekmektedir

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    Sipariş takibi

    Siparişimin durumunu nasıl takip edebilirim?

    Siparişinizin durumunu aşağıdaki linke tıklayarak kolaylıkla takip edebilirsiniz.

    https://www.philips.com.tr/shop/order-search/search-input

     

    Sipariş numaranızı ve e-posta adresinizi girerek “Sipariş Ara” butonunu tıklayınız.

     

    İlgili sorular:

    Siparişimin teslimat durumunu nasıl takip edebilirim?

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    Siparişim ne zaman teslim edilir?
    Tüm kargo gönderilerinin standart teslim süresi 3-5 iş günüdür. İstisnai durumlarda çağrı merkezimiz ile görüşebilir ya da Mesafeli Satış Sözleşmesinden detaylı bilgi edinebilirsiniz. Birden fazla ürün siparişi verdiyseniz, ürünleriniz ayrı ayrı gönderilebilir.

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    Stok durumu

    Ürünüm stokta mı?
    Seçtiğiniz ürünler stokta ise ürün sayfasında "stokta mevcut" bilgisi ile birlikte "sepete ekle" butonu aktiftir. Stokta olmayan ürünler için "Tükendi" bilgisi ürün sayfasında yer almaktadır. Stokta olmayan bir ürün için sipariş oluşturulamamaktadır.

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