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    Ödeme yöntemleri

    Alışverişimi tamamlarken nasıl ödeme yapabilirim?

    Philips Online Mağaza'dan yaptığınız alışverişlerde aşağıdaki ödeme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

    Debit ve Kredi Kartı (Visa ve MasterCard)

     

    Ödemeniz sırasında herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir. Online alışverişe açık olan kredi kartınız ile tek çekim ya da taksit seçeneklerini değerlendirerek ödemenizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca online ödeme kabul edilmekle birlikte kapıda ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

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    Havale/EFT yoluyla ödeme yapabiliyor muyum?

    Philips Online Mağaza'dan yapacağınız alışverişlerde yalnızca debit ve kredi kartı ile online ödeme kabul edilmektedir. Kapıda ödeme seçeneği ödeme yöntemleri arasında yer almamaktadır.

     

    İlgili sorular:

    • Alışverişimi tamamlarken nasıl ödeme yapabilirim?

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    Philips Online Mağaza kredi kartımla alışveriş yaparken güvende miyim?
    Philips Online Mağaza alışverişlerinizde SSL sertifikalı güvenli ödeme sayfası kullanılmaktadır. Ayrıca ödeme sayfamızda, banka ve kredi kartı kuruluşları tarafından oluşturulan 3D güvenlik sistemi kullanılmaktadır. 3D güvenlik sistemi sayesinde, bankanızda kayıtlı cep telefonunuza gelen onay kodu olmadan ödeme işleminin tamamlanması mümkün değildir.

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    Kredi kartıyla yaptığım ödemelerde taksit seçeceği bulunuyor mu?
    Philips Online Mağaza alışverişlerinizde kredi kartınız ile vade farkı ödemeden 3-6-9-12 taksi seçeneklerinden birini tercih ederek ödeme yapabilirsiniz. Taksit tercihinizi ödeme adımında yapacağınız seçimle belirleyebilirsiniz.

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    Kredi kartı puanlarımla sipariş verebilir miyim?
    Philips Online Mağazada kredi kartıyla yapacağınız ödemelerde kartınızda yüklü puanlarınızı kullanılması mümkün değildir. Alışveriş tutarı tercih ettiğiniz tek çekim veya taksit seçenklerine göre kartınızdan tahsil edilecektir.

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    Philips Online Mağaza'dan aldığım ürünlerin fiyatlarına KDV dahil midir?
    Philips Online Mağaza alışverişlerinizde satın aldığınız ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.

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    Kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu?

    Philips Online Mağaza'dan yapacağınız alışverişlerde yalnızca debit ve kredi kartı ile online ödeme kabul edilmektedir. Kapıda ödeme seçeneği ödeme yöntemleri arasında yer almamaktadır.

     

    İlgili sorular:

    • Alışverişimi tamamlarken nasıl ödeme yapabilirim?

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    Kupon kodları

    İndirimli alışveriş için kupon kodumu nasıl kullanabilirim?

    Sepetinizi onaylamadan önce “İndirim Kuponu" alanına kupon kodunuzu girip uygula butonuna basınız. İndirim yansıtılmış güncel fiyatın ekrana yansımasıyla birlikte satın al butonuna basarak işleminize ödeme adımıyla devam edebilirsiniz.

     

    Her siparişte sadece bir kupon kodu kullanabilirsiniz. Bazı kupon kodları yalnızca belirli ürün kategorileri için geçerlidir. Bir kupon kodu yalnızca bir defa kullanılabilir.

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    Kupon kodumu kullanırken hata mesajı alırsam ne yapmalıyım?
    Kupon kodları büyük-küçük harfe duyarlıdır ve herhangi bir çizgi (-) ya da özel karakter de kupon kodunun bir parçasıdır. Eğer her şeyi denediğiniz halde kupon kodunuz uygulanamıyorsa, lütfen Tüketici Danışma Merkezi ile irtibata geçiniz (0850 222  74 45). Size daha fazla yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

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    Kupon kodumu siparişime sonradan ekleyebilir miyim?
    Kupon kodunun sağladığı indirimden faydalanmak için kodunuzu yalnızca sipariş oluştururken kullanabilirsiniz.

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    Ödeme hataları

    Ödemem başarısız oldu?
    Kredi/debit kartı bilgilerinin doğru girildiğinden, kartınızın son kullanma tarihinin geçmemiş, mevcut bakiyesinin yeterli ve kartınızın online alışverişe açık olduğundan emin olunuz. Web tarayıcınızdan önbellek ve çerezlerin temizlenmesi de sorunun giderilmesi için yardımcı olabilir. Tercihen farklı bir tarayıcı kullanarak yeniden denemenizi önerebiliriz. Eğer sorun devam ederse lütfen bankanız veya kartı veren kurum ile irtibata geçiniz.

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    Faturalar

    Faturamı kaybettim / ulaşmadı, nasıl ulaşabilirim?

    Siparişinizi vermenizin ardından faturanız 1-2 işgünü gün içinde kayıtlı e-posta adresinize mail ile gönderilecektir. 

    Faturanıza ihtiyacınız olduğu durumlarda tüketici danışma merkezinden yardım alabilirsiniz. (0850 222 74 45)

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    İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

    Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

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    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

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