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Philips Online Mağaza'dan yaptığınız alışverişlerde aşağıdaki ödeme seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Debit ve Kredi Kartı (Visa ve MasterCard)
Ödemeniz sırasında herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir. Online alışverişe açık olan kredi kartınız ile tek çekim ya da taksit seçeneklerini değerlendirerek ödemenizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca online ödeme kabul edilmekle birlikte kapıda ödeme seçeneği bulunmamaktadır.
Philips Online Mağaza'dan yapacağınız alışverişlerde yalnızca debit ve kredi kartı ile online ödeme kabul edilmektedir. Kapıda ödeme seçeneği ödeme yöntemleri arasında yer almamaktadır.
İlgili sorular:
Philips Online Mağaza'dan yapacağınız alışverişlerde yalnızca debit ve kredi kartı ile online ödeme kabul edilmektedir. Kapıda ödeme seçeneği ödeme yöntemleri arasında yer almamaktadır.
İlgili sorular:
Sepetinizi onaylamadan önce “İndirim Kuponu" alanına kupon kodunuzu girip uygula butonuna basınız. İndirim yansıtılmış güncel fiyatın ekrana yansımasıyla birlikte satın al butonuna basarak işleminize ödeme adımıyla devam edebilirsiniz.
Her siparişte sadece bir kupon kodu kullanabilirsiniz. Bazı kupon kodları yalnızca belirli ürün kategorileri için geçerlidir. Bir kupon kodu yalnızca bir defa kullanılabilir.
Siparişinizi vermenizin ardından faturanız 1-2 işgünü gün içinde kayıtlı e-posta adresinize mail ile gönderilecektir.
Faturanıza ihtiyacınız olduğu durumlarda tüketici danışma merkezinden yardım alabilirsiniz. (0850 222 74 45)