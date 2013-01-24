Kupon kodları büyük-küçük harfe duyarlıdır ve herhangi bir çizgi (-) ya da özel karakter de kupon kodunun bir parçasıdır. Eğer her şeyi denediğiniz halde kupon kodunuz uygulanamıyorsa, lütfen Tüketici Danışma Merkezi ile irtibata geçiniz (0850 222 74 45). Size daha fazla yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.