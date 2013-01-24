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    İadeler

    Satın aldığım ürünü nasıl iade edebilirim?
    Ürününüzü satın aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade talebinizi iletmek için 0850 222 74 45 no'lu tüketici danışma merkezimize ulaşmanız gerekmektedir.

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    İade koşulları nelerdir?
    Alışverişinizden tam anlamıyla memnun kalamadığınız durumlarda siparişinizi takip eden ilk 14 gün içinde aldığınız ürünü iade edebilirsiniz. Ürün, temiz ve tüm parçalarıyla birlikte (eksiksiz) orijinal ambalajı ile iade edilmelidir. Kişisel Bakım (tıraş makineleri, epilatör ve lazer IPL cihazları) ve Avent ürünlerinde (Biberon, emzik, suluk, göğüs pedi ve pompası vb.) hijyen ve sağlık açısından uygun olmadığı için ürün ambalajı açıldıysa iade kabul edilmemektedir.

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    İade başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim?
    My Philips hesabı ile alışveriş yaptıysanız, hesabınıza giriş yaparak siparişinizin iade durumunu görüntüleyebilirsiniz veya 0850 222 74 45 no'lu tüketici danışma merkezimize ulaşarak iade durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. 

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    İade gönderdiğim ürün, iade talebim reddedildiği için teslim alınmadı geri geldi. Neden olabilir ve ne yapmalıyım?

    İade talebi oluşturup kargo ile bize gönderdiğiniz ürünler öncelikle iade koşullarını sağladığından emin olmak için kontrolden geçmektedir. Bu kontrol sırasında iade koşullarımızda yer alan bazı durumlara uygun olmadığı saptandığında iadeniz size geri gönderilerek kabul edilmeyecektir. Detaylı bilgi için aşağıdaki "ilgili sorular"a bakabilir veya Tüketici Danışma Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz (0850 222 74 45).

     

    İlgili sorular:

    • İade koşulları nelerdir?

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    Farklı teslimatlarımı tek seferde iade edebilir miyim?
    Her siparişiniz için ayrı bir iade talebi oluşturmanız gerekmektedir. 

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    Geri ödeme

    İade etmek istediğim cihazın geri ödemesini kaç gün içerisinde alabiliyorum?
    Onaylanan bir para iadesi talebi, ilgili bankanın iş süreçlerine göre 2 ile 6 iş günü arasında tamamlanmaktadır.

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    Taksitle aldığım ürünün iadesi neden taksitle yapılıyor?
    Taksitlendirilmiş kredi kartı alışverişi iadelerinde tutarın tamamı sahibi olduğunuz kredi kartınızın ait olduğu bankaya Philips Online Mağaza tarafından tek seferde ödenir. Ancak bankaların kendi süreçleri gereği bu tutarlar, banka tarafından kartınıza seçtiğiniz ay kadar taksitle iade edilir. İade ödemelerinin taksitle yapılmasında Philips Online Mağaza’nın herhangi bir müdahalesi / dahiliyeti olmayıp detaylı bilgi için bankanızla iletişime geçebilirsiniz.

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    Ürün değişimi

    Cihazımı iade etmek yerine başka bir cihaz ile değiştirebiliyor muyum?

    Philips Online Mağaza'dan satın alınan ürünler için öncelikle para iadesi yapılmaktadır. Para iadesi yapıldıktan sonra, yeni ürün almak için sipariş oluşturabilirsiniz.

     

    İlgili sorular:

    • Nasıl ürün sipariş edebilirim?

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