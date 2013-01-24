İade talebi oluşturup kargo ile bize gönderdiğiniz ürünler öncelikle iade koşullarını sağladığından emin olmak için kontrolden geçmektedir. Bu kontrol sırasında iade koşullarımızda yer alan bazı durumlara uygun olmadığı saptandığında iadeniz size geri gönderilerek kabul edilmeyecektir. Detaylı bilgi için aşağıdaki "ilgili sorular"a bakabilir veya Tüketici Danışma Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz (0850 222 74 45).

İlgili sorular:

• İade koşulları nelerdir?