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Kireç temizleme düğmesinden ve Philips Buhar Kazanlı Ütümün tabanının altından su/buhar sızıyor

Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün tabanının altındaki yüzey ıslanırsa veya EASY DECALC düğmesinin altından buhar ve/veya su çıkarsa aşağıdaki makalemizde olası nedenleri ve çözümleri bulabilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: PSG8200/70, PSG8300/20, PSG7200/30. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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