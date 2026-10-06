Philips Destek
Kireç temizleme düğmesinden ve Philips Buhar Kazanlı Ütümün tabanının altından su/buhar sızıyor
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzün tabanının altındaki yüzey ıslanırsa veya EASY DECALC düğmesinin altından buhar ve/veya su çıkarsa aşağıdaki makalemizde olası nedenleri ve çözümleri bulabilirsiniz.
Cihazı kapatın ve soğuması için iki saat bekleyin. İyice sıkıldığından emin olmak için düğmeyi çıkarıp yeniden takın.
Lastik sızdırmazlık halkası aşınmışsa EASY DECALC düğmesinden su ve/veya buhar sızabilir. EASY DECALC düğmesini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermediyse daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: PSG8200/70, PSG8300/20, PSG7200/30. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›