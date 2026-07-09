Philips ürünüm için USB adaptörünü/şarj cihazını bulamıyorum
Philips cihazınız için USB adaptörü/şarj cihazı bulamıyorsanız lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.
Bu bilgiler, bir USB-A şarj kablosunu prize bağlamak için kullanılan HQ87 adaptörüyle ilgilidir. USB şarj kablosu ile birlikte gelen Philips tıraş, bakım ve güzellik cihazları (tıraş makineleri/tıraş bıçakları, OneBlade, kadınlara özel tıraş makineleri ve hepsi bir arada düzelticiler dahil) için geçerlidir.
Bulunabilirlik, konumdan konuma değişiklik gösterdiğinden lütfen ülkeniz için doğru bölümü seçin.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız adaptör talep etmek için lütfen buraya tıklayın. Model numaranızın tamamını girmeniz gerektiğini unutmayın (eğik çizgiden sonraki rakamlar dahil). Bunu, ürününüzün ambalajında veya makbuzunda/faturasında bulabilirsiniz.
Kanada'da yaşıyorsanız bir adaptör talep etmek için lütfen telefon yoluyla bizimle iletişime geçin. Lütfen ürününüz için HQ87 USB adaptörüne ihtiyacınız olduğunu belirtin.
Avrupa, Asya, Afrika, Amerika kıtaları (ABD ve Kanada hariç) veya Okyanusya'da yaşıyorsanız lütfen buraya tıklayın ve sayfanın üst kısmındaki arama çubuğuna "HQ87" veya "USB duvar tipi adaptör" yazarak arama yapın. Bu sayfanın üst kısmındaki arama çubuğunun ürün destek bilgilerini bulmak için optimize edildiğini unutmayın. Bu nedenle, sağlanan bağlantıya tıklamak ve arama işlevini mevcut sayfada değil, yeni sayfada kullanmak önemlidir.
Ayrıca, adaptörün Philips web sitesinin farklı sürümlerinde farklı ürün adlarına ve model numaralarına sahip olabileceğini de unutmayın (ör. "AB güç adaptörü" veya "CP1607/01"). Ürün açıklamasını kontrol edin; "HQ87" ifadesi varsa ürününüz için doğru adaptördür.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:MG7935/15 , X9002/30 , XP9402/31 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›