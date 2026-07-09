Philips ürünüm için USB adaptörünü/şarj cihazını bulamıyorum

Avrupa, Asya, Afrika, Amerika kıtaları (ABD ve Kanada hariç) veya Okyanusya'da yaşıyorsanız lütfen buraya tıklayın ve sayfanın üst kısmındaki arama çubuğuna "HQ87" veya "USB duvar tipi adaptör" yazarak arama yapın. Bu sayfanın üst kısmındaki arama çubuğunun ürün destek bilgilerini bulmak için optimize edildiğini unutmayın. Bu nedenle, sağlanan bağlantıya tıklamak ve arama işlevini mevcut sayfada değil, yeni sayfada kullanmak önemlidir.



Ayrıca, adaptörün Philips web sitesinin farklı sürümlerinde farklı ürün adlarına ve model numaralarına sahip olabileceğini de unutmayın (ör. "AB güç adaptörü" veya "CP1607/01"). Ürün açıklamasını kontrol edin; "HQ87" ifadesi varsa ürününüz için doğru adaptördür.