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Philips ürünüm için USB adaptörünü/şarj cihazını bulamıyorum

Philips cihazınız için USB adaptörü/şarj cihazı bulamıyorsanız lütfen aşağıdaki bilgilere bakın. 

Bu bilgiler, bir USB-A şarj kablosunu prize bağlamak için kullanılan HQ87 adaptörüyle ilgilidir. USB şarj kablosu ile birlikte gelen Philips tıraş, bakım ve güzellik cihazları (tıraş makineleri/tıraş bıçakları, OneBlade, kadınlara özel tıraş makineleri ve hepsi bir arada düzelticiler dahil) için geçerlidir.

Bulunabilirlik, konumdan konuma değişiklik gösterdiğinden lütfen ülkeniz için doğru bölümü seçin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: MG7935/15 , X9002/30 , XP9402/31 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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