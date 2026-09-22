Philips 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgemi nasıl temizlerim?
Philips 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin toz haznesini, filtresini, fırçasını ve su haznesini nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bölümlere göz atın. Dikey süpürgenin model adını bulabilir ve/veya aşağıdaki resmi inceleyebilirsiniz.
Toz haznesi Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin toz haznesini temizlemek için lütfen aşağıdaki basit adımları uygulayın:
Temizlemek için her iki parçayı da çöp kutusunun üzerinde tutup hafifçe vurun (resim 10).
Köpük filtreyi durulayın (resim 11) ve temiz su gelene kadar sıkın (resim 12). Filtre kutusunun durulanmaması gerektiğini unutmayın.
Not: En iyi temizlik sonuçlarını elde etmek için filtre tırnağı aşağı bakacak şekilde filtrenin içinden su akıtın ve yapışmış tozları yıkayın.
24 saat boyunca filtrenin kurumasını bekleyin (resim 13).
Parçaları yeniden birleştirin (resim 14-16).
Hazneyi yerine takmadan önce ilk olarak haznenin çıkıntılı parçasını hizalayın.
Daha ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
Not: Elektrikli süpürgeniz, i8 bilgi kodunu ve yeni bir filtre sipariş etmek için bir QR kodu (aksesuar XV1681) görüntüleyerek filtreyi temizlemenizi otomatik olarak size hatırlatır. Cihazda i8 kodu görüntülendiğinde adım adım filtre temizleme talimatları ile temizleme animasyonunu izlemek için herhangi bir düğmeye (güç düğmesi hariç) basabilirsiniz. Maksimum performans için filtreyi temizledikten sonra i8 mesajı almaya devam ettiğiniz takdirde veya en az 6 ayda bir yeni bir filtre takmanızı öneririz. Toz haznesi cihaza düzgün şekilde takılmamıştır Toz haznesinin düzgün şekilde takılmaması, emiş gücünde sorunlara yol açabilir. Toz haznesinin doğru şekilde takıldığından emin olun. Bunun için hazneyi yerine takmadan önce ilk olarak üst tarafı hizalayın (aşağıdaki videonun 1:11-1:15 arasındaki kısımlarını izleyebilirsiniz).
Fırça Philips Kablosuz Süpürgenizin başlığının içinde bir döner fırça bulunur. Bu fırça kıllardan dolayı tıkanabilir ve düzenli bakım gerektirir. Fırçayı temizlemek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın ve daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin:
Gevşek kirleri gidermek için köpük filtreyi çöp kutusunun üzerinde tutup hafifçe vurun ve köpük filtreyi musluk altında yıkayın (resim B5)
Temiz su gelene kadar sıkın (resim B6-B7).
Filtre kutusunun durulanmaması gerektiğini unutmayın. Bunun yerine çöp kutusunun üzerinde tutup hafifçe vurun (resim B8).
24 saat boyunca filtrenin kurumasını bekleyin (resim B9).
Parçaları yeniden birleştirin (resim B10).
Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyin. Not:
En iyi performans için elektrikli süpürgenizin filtresini ayda bir temizlemenizi ve filtreyi 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.
Fırça Philips Kablosuz SpeedPro Max elektrikli süpürgenizin başlığının içinde bir döner fırça bulunur. Bu fırça kıllardan dolayı tıkanabilir ve düzenli bakım gerektirir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adımları izleyin ve aşağıdaki videoyu izleyin:
Kolay düğmeyle fırçayı çıkarın ve ardından yan kapağı çıkarın (resim A1-A3)
Fırçaya veya kapak altına dolanan parçaları elinizle çekerek veya makas kullanarak çıkarın (resim A4).
Bir tık sesi duyana kadar bastırarak yan kapağı geri takın ve fırçayı yerine oturtun (resim A5-A7). Elektrikli süpürgeniz artık tekrar kullanıma hazırdır.
Su haznesi Aqua haznenizi her kullanımdan sonra temizlemenizi ve kurutmanızı öneririz. Bunu birkaç basit adımda şu şekilde yapabilirsiniz:
Bezi su haznesinden çıkarın (resim B1).
Su haznesini boşaltın (resim B2).
Su haznesini lavaboda temizleyin ve hafifçe sallayın (resim B3-B5).
Su haznesini boşaltın ve kurumaya bırakın (resim B6-B8).
Bezi, durulayarak veya çamaşır makinesine atarak temizleyin (resim B9).
İpucu: (XC8347 ve XC8349): Buna ek olarak Aqua başlığınızdaki yan kanalları üç ayda bir veya performansta bir düşüş gözlemlerseniz temizleyin. Bunun için yan kanalları açarak kirleri temizleyebilirsiniz.
Yukarıdaki çözümler yardımcı oldu mu? Yardımcı olmadıysa daha fazla yardım için lütfen www.philips.com/support adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XC8054/01 , XC8053/01 , XC8057/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›