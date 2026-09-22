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Philips 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgemi nasıl temizlerim?

Philips 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin toz haznesini, filtresini, fırçasını ve su haznesini nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki bölümlere göz atın. Dikey süpürgenin model adını bulabilir ve/veya aşağıdaki resmi inceleyebilirsiniz.
 

8000 modelleri

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XC8054/01 , XC8053/01 , XC8057/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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