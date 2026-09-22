Philips 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürgemi nasıl temizlerim?

Fırça

Philips Kablosuz Süpürgenizin başlığının içinde bir döner fırça bulunur. Bu fırça kıllardan dolayı tıkanabilir ve düzenli bakım gerektirir. Fırçayı temizlemek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın ve daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin:

Gücü kapatın (resim A1).

Düğmeye basarak fırçayı çıkarın (resim A2-A3).

Fırçadaki dolanmış kılları keserek temizleyin (resim A4).

Yan kapağı çıkarın ve aradaki kılları kesin (resim A5).

Fırçayı tekrar yerine takın. Ardından elektrikli süpürgeniz kullanıma hazır olacaktır (resim A5-A6).

Su haznesi

Aqua başlığınızın sağlığı için her kullanım sonrasında temizlik ve kurulamaya yönelik olarak aşağıdaki basit adımları uygulamanızı öneririz:

Bezi su haznesinden çıkarın.

Su haznesini boşaltın (resim B1).

Su haznesini lavaboda temizleyin ve hafifçe sallayın (resim B4).

Su haznesini kurumaya bırakın ve bezi durulayarak veya çamaşır makinesine koyarak temizleyin. Bezi her 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz (aksesuar XV1700).