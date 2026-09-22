Philips HomeRun elektrikli robot süpürgem düzgün temizlemiyor
Philips HomeRun süpürge ve paspas robotunuz düzgün temizlenmiyorsa olası nedenleri ve çözümleri aşağıda bulabilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler 7000 serisi modeller için geçerlidir.
Çöp kutusunun dolu olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse kutuyu boşaltın.
Toz haznesindeki hava filtresini temizleyin ve hava filtresini toz haznesine tekrar doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
Fırçalara herhangi bir engelin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Ana ve yan fırçaların temiz ve saç veya diğer kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun.
Yıkanabilir paspasın değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini kontrol edin. Paspas etkili bir şekilde temizlenemeyecek kadar aşınmışsa değiştirilmelidir. Uygulama [ana menü > aksesuar bul (find accessories) > yedek paspas paketi XV1470 (replacement mop pack XV1470)] aracılığıyla veya Philips'in web sitesinden yeni bir yıkanabilir paspas satın alabilirsiniz.
Su haznesinin boş olup olmadığını veya yeniden doldurmanın gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Adım adım talimatlar için robot modelinizin bakım videosunu izleyin.
Aşağıdaki bilgiler 3000 serisi modeller için geçerlidir.
Çöp kutusunun dolu olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse kutuyu boşaltın.
Toz haznesindeki hava filtresini temizleyin ve hava filtresini toz haznesine tekrar doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
Fırçalara herhangi bir engelin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Ana ve yan fırçaların temiz ve saç veya diğer kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun.
Yıkanabilir paspasın değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini kontrol edin. Paspas etkili bir şekilde temizlenemeyecek kadar aşınmışsa değiştirilmelidir. Uygulama [ana menü > aksesuar bul (find accessories) > yedek paspas paketi XV1430 (replacement mop pack XV1430)] aracılığıyla veya Philips'in web sitesinden yeni bir yıkanabilir paspas satın alabilirsiniz.
Su haznesinin boş olup olmadığını veya yeniden doldurmanın gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Adım adım talimatlar için robot modelinizin bakım videosunu izleyin.
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım almak için bizimle iletişime geçin.
Aşağıdaki bilgiler 2000 serisi modeller için geçerlidir.
Çöp kutusunun dolu olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse kutuyu boşaltın.
Toz haznesindeki hava filtresini temizleyin ve hava filtresinin kuru olduğundan ve toz haznesine tekrar doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Fırçalara herhangi bir engelin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Ana ve yan fırçaların temiz ve saç veya diğer kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun.
Yıkanabilir paspasın değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini kontrol edin. Paspas etkili bir şekilde temizlenemeyecek kadar aşınmışsa değiştirilmelidir. Uygulama [ana menü > aksesuar bul (find accessories) > yedek paspas paketi XV1430 (replacement mop pack XV1430)] aracılığıyla veya Philips'in web sitesinden yeni bir yıkanabilir paspas satın alabilirsiniz.
Su haznesinin boş olup olmadığını veya yeniden doldurmanın gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Adım adım talimatlar için robot modelinizin bakım videosunu izleyin veya Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın.
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa daha fazla yardım almak için bizimle iletişime geçin.
Aşağıdaki bilgiler 6000 serisi modeller için geçerlidir.
Filtrenin, yan fırçanın ve ana fırçanın doğru takıldığından emin olun.