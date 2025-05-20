Philips HomeRun elektrikli robot süpürgem otomatik olarak boşalmıyor

Philips HomeRun modelleri XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 ve XU2100 birer Otomatik Boşaltma istasyonuyla donatılmıştır. Temizlikten sonra, çöp kutusu Otomatik Boşaltma istasyonundaki tek kullanımlık torbaya otomatik olarak boşaltılır.



Robotunuzun çöp kutusunu tek kullanımlık torbaya otomatik olarak boşaltmasını sağlamak için:

İstasyonun prize bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Tek kullanımlık toz torbasının doğru takıldığından emin olun. İpucu : Robot modelinizin Otomatik Boşaltma istasyonunun kullanımıyla ilgili aşağıdaki videoyu izleyin.

: Robot modelinizin Otomatik Boşaltma istasyonunun kullanımıyla ilgili aşağıdaki videoyu izleyin. Toz torbasının dolu olup olmadığını kontrol edin.

İstasyon kapağının kapalı olduğunu doğrulayın.

HomeRun uygulamasında Sessiz modu veya Rahatsız etme modunu kapatın.

Otomatik Boşaltma istasyonunun girişinin engellenip engellenmediğini kontrol edin.



XU7100 modeli için not

Robotunuzu istasyona elinizle geri götürdüğünüzde otomatik boşaltma başlamaz.

Otomatik boşaltma yalnızca robot otomatik olarak istasyona döndüğünde başlar.

XU5100 modeli için not

Robotu istasyona manuel olarak geri koyduğunuzda veya robot otomatik olarak istasyona döndüğünde kendi kendini temizleme işlemi başlar.

Otomatik kendi kendini temizlemeyi manuel olarak başlatmak için Philips HomeRun uygulamasını açın ve "Robotlarım" (My Robots) listesinden robotunuzu seçin. Ardından ana sayfadaki "İstasyon" (Station) düğmesine tıklayın ve "Kendi kendini temizlemeyi başlat" (Start self-cleaning) öğesini seçin.

Robotu elle geri yerleştirdikten sonra otomatik boşaltmayı başlatmak için Philips HomeRun uygulamasını açın ve "robotlarım" (my robots) listesinden robotunuzu seçin. Ardından sol üst köşedeki ana menü düğmesine tıklayın ve "Otomatik Boşaltma ayarları" (Auto-Empty settings) öğesini seçin. Burada "Toz haznesini şimdi boşalt" (Empty dust container now) düğmesine tıklayabilirsiniz.

Motorun aşırı ısınmasını önlemek için otomatik boşaltmanın yalnızca 10 dakikada bir gerçekleştirilebileceğini lütfen unutmayın.



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