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Philips HomeRun elektrikli robot süpürgem otomatik olarak boşalmıyor

Philips HomeRun süpürge ve paspas robotunuz (XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 ve X2100 modelleri) temizlik tamamlandıktan ve istasyona döndükten sonra otomatik olarak boşaltılmıyorsa olası nedenleri ve çözümleri aşağıda bulabilirsiniz.

otomatik boşaltma istasyonu modelleri

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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