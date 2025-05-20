Philips HomeRun elektrikli robot süpürgem Philips HomeRun Uygulamasına bağlanmıyor

"Robot ekle" (Add robot) düğmesine dokunup talimatları izleyerek robotunuzu Philips HomeRun uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz. Eşleştirme başarısız olursa sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Not: Wi-Fi'ınız hem 2.4 GHz hem 5 GHz frekansı destekliyorsa daha iyi bir sinyal için 2.4 GHz seçeneğini belirlemenizi öneririz.

Robotunuzun açık olup olmadığını kontrol edin

Robotunuzun şarjının tamamen dolu olduğunu, istasyonun bir duvar prizine bağlı olduğunu ve robotun açık olduğunu kontrol edin.

Wi-Fi şifrenizi kontrol edin

Uygulamada evinizdeki Wi-Fi için doğru şifreyi girdiğinizden emin olun.

Doğru robot modelini seçin

Robotunuzu uygulamaya eklerken doğru modeli seçin.

Otomatik Boşaltma istasyonlu: XU7100, XU5100, XU3110 veya XU3100

Otomatik Boşaltma istasyonsuz: XU7000, XU5000, XU3000 veya XU2000

Bağlantı İstasyonlu: XU6500

Robotun Wi-Fi kurulum modunda olup olmadığını kontrol edin

Uygulamayla başarılı bir eşleştirme için robotun Wi-Fi kurulum modunda olması gerekir. Robotun On/Off düğmesi ve Home düğmesi, Wi-Fi kurulum modunun etkinleştirildiğini belirtmek için yanıp söner. Robotunuzu Wi-Fi kurulum moduna almak için On/Off düğmesini ve Home düğmesini aynı anda üç saniye basılı tutun. Düğmelerdeki ışıklar, robotun Wi-Fi kurulum modunda olduğunu göstermek için turuncu renkte yanıp söner (aşağıdaki resme bakın).

Evinizdeki Wi-Fi bağlantısının düzgün çalıştığından emin olun

İnternet bağlantınızı kontrol edin. Ağınız yavaşsa yönlendiricinizi kapatıp tekrar açın.

İstasyonu, yönlendiricinize daha yakın bir yere yerleştirin

Robotun şarj istasyonu iyi bir Wi-Fi kapsama alanına sahip bir yere yerleştirilmelidir. Daha güçlü bir Wi-Fi sinyali elde etmek için istasyonu yönlendiricinin yakınına yerleştirin.

En son Philips HomeRun uygulaması sürümü

Uygulama mağazanıza gidip Philips HomeRun uygulamasının güncellemesi olup olmadığını kontrol ederek en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.



Modelinize göre robotun uygulamaya nasıl bağlanacağına dair adım adım talimatlar içeren videolarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

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