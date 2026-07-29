Philips Airfryer'ım, HomeID Uygulaması cihaz listesinde görünmüyor

HD9285 için tercih edilen ön ayar simgesine kısa basarak ve süreyi ve/veya sıcaklığı ayarlayarak ön ayarları kişiselleştirebilirsiniz. Ardından, kişisel ayarlarınızı kaydetmek için cihaz bip sesi çıkarmaya başlayana kadar aynı ön ayar simgesine uzun basın.

NA32x, NA33x ve NA34x için fabrika ön ayarlarını aşağıdaki şekilde kişiselleştirebilirsiniz:

Değiştirmek istediğiniz ön ayara basın. Saati ve/veya sıcaklığı ayarlayın. Onaylamak için saat veya sıcaklık düğmesine basın. Ana menüye dönmek için tekrar saat veya sıcaklık düğmesine basın. Ayarları favori düğmenize kaydetmek için aynı ön ayar düğmesini iki saniye basılı tutun. Ayar kaydedildikten sonra bir bip sesi duyacaksınız.

"☆" favori düğmesini kullanarak da en sevdiğiniz ön ayarı kaydedebilirsiniz:

Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesine basın. "☆" favori düğmesine basın. Sıcaklık düğmesine basın. Sıcaklığı seçin. Süre düğmesine basın. Saati seçin. Saati seçtikten sonra, ana menüye dönmek için saat düğmesine basın. Ayarları kaydetmek için "☆" favori düğmesini iki saniye basılı tutun. Ayar kaydedildikten sonra bir bip sesi duyacaksınız. Yemek pişirme işlemini başlatmak için Başlat düğmesine basın.

Daha üst modellerde, bir ön ayarı varsayılan süre ve sıcaklığa sıfırlamak için tercih edilen ön ayar simgesine kısa basın ve ardından cihaz bip sesi çıkarana kadar aynı ön ayar simgesine uzun basın.





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