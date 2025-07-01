Philips Destek Philips Avent bağlı bebek telsizimin bağlantısı kesiliyor

Philips Avent bebek telsizinizin ebeveyn ve bebek üniteleri arasındaki bağlantı kesilirse üniteleri birbirine yakın bir yere yerleştirin ve bağlantının kurulması için bir dakika kadar bekleyin. İki ünite birbirine yakın olduğunda ebeveyn ünitesini sessize alın.



Üniteler bir dakika sonra bağlanmadıysa aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin:

Bebek ünitesindeki gece ışığı ve sakinleştirici ses düğmelerine aynı anda üç saniye boyunca basın. Gece ışığı yanıp sönmeye başlar. Ebeveyn ünitesindeki mod ve menü düğmelerini aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutun. Ebeveyn ünitesinin ekranında bir QR kodu belirir. Bebek ünitesini, kamera QR koduna bakacak şekilde ekrandan yaklaşık 20 cm uzakta tutun. Kamera kodu taradığında, bebek ünitesi başarılı eşleştirmeyi göstermek için bir melodi çalar. Video akışı, ebeveyn ünitesinde 10 ila 20 saniye içinde başlar.