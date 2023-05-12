Philips AquaTrio Kablosuz Elektrikli Süpürgem bir hata kodu gösteriyor

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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
AquaTrio 7000 veya 9000 Serisi cihazınızın ekranındaki hata, simge veya bilgi kodlarının ne anlama geldiğini ve sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için makalemizdeki bilgileri okuyun.
Aşağıdaki resme bakın.
Hata ve bilgi kodlarının simgelerini tanımlamak üzere lütfen aşağıdaki resme de bakın.
Hata Kodları:
E1
E1 hata kodu, cihazınızda bir sistem hatası olduğu anlamına gelir. Bunu çözmek için lütfen cihazı adaptörden çıkarın ve adaptöre tekrar takın. Ardından cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Çözüm işe yaramazsa lütfen cihazı bir Philips servis merkezine götürün veya bizimle iletişime geçin.
E2
E2 hata kodu (tersten baktığınızda 53 gibi görünebilir); cihazın kullanıldığı, depolandığı veya şarj edildiği odanın sıcaklığının çok düşük olduğu anlamına gelir. Lütfen odadaki sıcaklığın 5°C'nin üzerinde olduğundan emin olun. Cihazın doğru sıcaklıkta kullanılmasına ve depolanmasına rağmen, hata kodu görüntülenmeye devam ediyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.
E3
E3 hata kodu; cihazın kullanıldığı, depolandığı veya şarj edildiği odanın sıcaklığının çok yüksek olduğu anlamına gelir. Lütfen odadaki sıcaklığın 35°C'nin altında olduğundan emin olun. Cihazı doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara (gazlı ocakların yakınında, mikrodalga fırın içinde veya elektrikli ocakların üstünde) maruz bırakmayın. Cihazın doğru sıcaklıkta kullanılmasına ve depolanmasına rağmen, hata kodu görüntülenmeye devam ediyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.
Bilgi Kodları:
i1
i1 bilgi kodu, Philips 7000 serisi Elektrikli Süpürgenizin kirli su haznesinin dolu olduğu anlamına gelir. Lütfen hazneyi boşaltın.
i3
i3 bilgi kodu (tersten baktığınızda !E gibi görünebilir) Philips 7000 serisi Elektrikli Süpürgenizin AquaSpin başlığının sıkıştığı anlamına gelir. Bu, güvenlik amaçlı bir durdurma/kapatma halidir. Lütfen başlığa bir elektrik kablosu veya oyuncak sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Ayrıca fırçalara, rulmanlara, motor parçalarına ve kapaklara saç veya başka engellere takılıp takılmadığını kontrol edin ve mevcutsa bunları giderin. Herhangi bir engel yoksa cihazı kapatıp açmak sorunu çözebilir.
i5
i5 bilgi kodu (tersten baktığınızda !2 gibi görünebilir) Philips 7000 serisi Elektrikli Süpürgenizin hava giriş deliklerinin tıkalı olduğu anlamına gelir. Hava giriş delikleri olarak adlandırılan delikler, başlığın içinde bulunur. Lütfen tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve varsa tıkanıklıkları giderin. Bu işlem sorunu çözmezse tüm hava geçidinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve bunları çıkarın. Bu; başlık, hortum ve ıslak filtreyi ifade eder.
i6
i6 bilgi kodu (tersten baktığınızda !9 gibi görünebilir) Philips 7000 serisi Elektrikli Süpürgenizi kullanım için fişten çıkarmanız gerektiğini belirtir, aksi takdirde cihaz açılmaz. Cihazı yalnızca AUTOCLEAN programı sırasında ve şarj sırasında fişe takın.
i7
i7 bilgi kodu, Philips 7000 serisi Elektrikli Süpürgenize yanlış şarj cihazının bağlı olduğu anlamına gelir. Cihazı yalnızca birlikte verilen adaptörle şarj edebilirsiniz. Lütfen sadece 34 V adaptör S036-1A340100HE kullanın. Karşılık gelen adaptör numarasını adaptörde bulabilirsiniz. XV1793 parça numarası altında bir Yedek adaptör mevcuttur.
AUTOCLEAN
Ekranınızdaki "AUTOCLEAN" simgesi, Philips 7000 serisi Elektrikli Süpürgenizin AUTOCLEAN işlemini çalıştırdığı anlamına gelir.
Fırça Değiştirme
Philips 7000 serisi Elektrikli Süpürgenizin ekranındaki "fırça değiştirme" simgesi, AquaSpin başlıktaki mikrofiber fırçaları değiştirme zamanının geldiğini hatırlatır. Yedek mikrofiber fırçaları, web sitemizde XV1793 parça numarası altında bulabilirsiniz.
E1
E1 hata kodu, cihazınızda bir sistem hatası olduğu anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini deneyin:
Bilgi kodlarının simgelerini tanımlamak üzere lütfen aşağıdaki resme de bakın.
i1
i1 bilgi kodu, Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin kirli su haznesinin dolu olduğu anlamına gelir. Lütfen boşaltın.
i2
i2 bilgi kodu, AquaSpin başlığın (düzgün şekilde) bağlı olmadığı anlamına gelir. Lütfen AquaSpin başlığı bağlayın.
i3
i3 bilgi kodu, Philips 9000 Serisi Elektrikli Süpürgenizin AquaSpin başlığının sıkıştığı anlamına gelir. Bu, güvenlik amaçlı bir durdurma/kapatma halidir. Lütfen başlığa bir elektrik kablosu veya oyuncak sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Ayrıca fırçalara, rulmanlara, motor parçalarına ve kapaklara saç veya başka engellere takılıp takılmadığını kontrol edin ve mevcutsa bunları giderin. Herhangi bir engel yoksa cihazı kapatıp açmak sorunu çözebilir.
i4
i4 bilgi kodu, LED başlığın sıkıştığı anlamına gelir. Bu, başlıkta bir şey sıkıştığında gerçekleşen (örneğin bir güç kablosu veya oyuncak) güvenlik amaçlı bir durdurma/kapatma halidir. Döner fırçada ve başlığın geri kalanında saç veya başka engeller olup olmadığını kontrol edin ve bunları çıkarın. Herhangi bir engel yoksa cihazı kapatıp açmak sorunu çözebilir. Cihazınızın fırçasını nasıl temizleyeceğinizle ilgili adım adım talimatlar için lütfen videomuzu izleyin:
i5
i5 bilgi kodu, Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin hava giriş deliklerinin tıkalı olduğu anlamına gelir. Hava giriş delikleri olarak adlandırılan delikler, başlığın içinde bulunur. Lütfen tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve varsa tıkanıklıkları giderin. Bu işlem sorunu çözmezse tüm hava geçidinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve bunları çıkarın. Yalnızca süpürme amaçlı kurulum için bu; başlık, boru, filtre, vorteks bulucu, uzun aralık temizleme başlığı ve Mini turbo fırçayı ifade eder. Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu için bu; başlık, hortum ve ıslak filtreyi ifade eder.
i6
i6 bilgi kodu (tersten baktığınızda !9 gibi görünebilir) Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizi kullanmak için fişten çıkarmanız gerektiğini belirtir, aksi takdirde cihaz açılmaz. Cihazı yalnızca AUTOCLEAN programı sırasında ve şarj ederken fişe takın.
i7
i7 bilgi kodu, Philips 7000 serisi Elektrikli Süpürgenize yanlış şarj cihazının bağlı olduğu anlamına gelir. Cihazı yalnızca birlikte verilen adaptörle şarj edebilirsiniz. Lütfen sadece 34 V adaptör S036-1A340100HE kullanın. Karşılık gelen adaptör numarasını adaptörde bulabilirsiniz. XV1793 parça numarası altında bir yedek adaptör mevcuttur.
i10 bilgi kodu, pilin takılmadığı anlamına gelir. Lütfen pilin doğru takıldığından emin olun. Ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki videoyu izleyin:
AUTOCLEAN
Ekranınızdaki "AUTOCLEAN" simgesi, Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin AUTOCLEAN işlemini çalıştırdığı anlamına gelir.
Fırça Değiştirme
Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin ekranındaki "fırça değiştirme" simgesi, AquaSpin başlıktaki mikrofiber fırçaları değiştirme zamanının geldiğini hatırlatır. Yedek mikrofiber fırçaları, web sitemizde XV1793 parça numarası altında bulabilirsiniz.
Filtre Temizleme
Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin ekranındaki "filtre temizleme" simgesi, Yalnızca Elektrik Süpürgenizdeki filtreyi temizleme zamanının geldiğini hatırlatır.
Filtreyi temizleme ile ilgili adım adım talimatlar için lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.
Filtre Değiştirme
Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin ekranındaki "filtre değiştirme" simgesi, Yalnızca Elektrik Süpürgenizdeki filtreyi değiştirme zamanının geldiğini hatırlatır. Yedek filtreleri, web sitemizde XV1791 parça numarası altında bulabilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XW7110/01 , XW9383/01 .
Philips Elektrikli Süpürgemin aksesuarları diğer modellerle uyumlu mu?
Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgemin pilini değiştirebilir miyim?
AquaTrio Elektrikli Süpürgemin fırçalarını ve filtrelerini ne zaman değiştirmem gerekir?
Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgemin toz haznesi veya su hazneleri bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem için ne tür su kullanabilirim?
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