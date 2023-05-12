Philips AquaTrio Kablosuz Elektrikli Süpürgem bir hata kodu gösteriyor

E1

E1 hata kodu, cihazınızda bir sistem hatası olduğu anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini deneyin:

Pili cihazdan çıkarın ve yeniden takın. Ardından cihazı yeniden başlatmayı deneyin. 3'ü 1 arada tutma sapını cihazdan çıkarıp tutma sapındaki açma/kapama düğmesine basın. Ekranınızda hala E1 hatası görüyorsanız lütfen Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin. Hala E1 hatasını görmüyorsanız ve cihaz çalışmıyorsa boru veya başlık ile ilgili bir iletişim problemi olabilir.

Sorun devam ederse lütfen cihazı bir Philips servis merkezine götürün veya daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.E2 hata kodu (tersten baktığınızda 53 gibi görünebilir) cihazın kullanıldığı, depolandığı veya şarj edildiği odanın sıcaklığının çok düşük olduğu anlamına gelir. Lütfen odadaki sıcaklığın 5°C'nin üzerinde olduğundan emin olun. Cihazın doğru sıcaklıkta kullanılmasına ve depolanmasına rağmen, hata kodu görüntülenmeye devam ediyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.E3 hata kodu; cihazın kullanıldığı, depolandığı veya şarj edildiği odanın sıcaklığının çok yüksek olduğu anlamına gelir. Lütfen odadaki sıcaklığın 35°C'nin altında olduğundan emin olun. Cihazı doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara (gazlı ocakların yakınında, mikrodalga fırın içinde veya elektrikli ocakların üstünde) maruz bırakmayın. Cihazın doğru sıcaklıkta kullanılmasına ve depolanmasına rağmen, hata kodu görüntülenmeye devam ediyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.E5 hata kodu (tersten baktığınızda 23 gibi görünebilir), pilin tam takılmadığı anlamına gelir. Lütfen pilin doğru şekilde takıldığından emin olunAyrıntılı talimatlar için aşağıdaki videoyu izleyin: