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Philips AquaTrio Kablosuz Elektrikli Süpürgem bir hata kodu gösteriyor

AquaTrio 7000 veya 9000 Serisi cihazınızın ekranındaki hata, simge veya bilgi kodlarının ne anlama geldiğini ve sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için makalemizdeki bilgileri okuyun.

Aşağıdaki resme bakın.

aquatrio 9000 serisi

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XW7110/01 , XW9383/01 .

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