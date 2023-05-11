Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemin pili çabuk tükeniyor

Philips AquaTrio 7000 Elektrikli Süpürgeniz iki farklı güç ayarına sahiptir: Normal ıslak mod (düşük güç) ve yoğun mod (yüksek güç).



Yoğun ıslak mod (iki damlacıklı simge), inatçı lekeleri temizlemek için kullanılır. Daha fazla su uygular ve çok güçlü bir emiş gücüne sahiptir. Buna bağlı olarak cihazın pili çok hızlı tükenir. Düzenli günlük kullanım için normal ıslak modu (bir damlacıklı simge) seçmenizi öneririz. Çalışma süresi yaklaşık 30 dakikadır.