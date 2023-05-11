Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemin pili çabuk tükeniyor

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips AquaTrio 7000 veya 9000 Serisi elektrikli süpürgenizin pili çok çabuk tükeniyorsa bu sorunu kolayca çözebilmeniz için aşağıdaki sorun giderme önerimizi okuyun.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XW7110/01, XW9383/01.
Philips Elektrikli Süpürgemin aksesuarları diğer modellerle uyumlu mu?
Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgemin pilini değiştirebilir miyim?
AquaTrio Elektrikli Süpürgemin fırçalarını ve filtrelerini ne zaman değiştirmem gerekir?
Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgemi nasıl kurabilirim?
Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgemin toz haznesi veya su hazneleri bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemi tüm zeminlerde, halılarda ve kilimlerde kullanabilir miyim?
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgem için ne tür su kullanabilirim?
Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgemi ne kadar şarj etmeliyim?
Philips Elektrikli Süpürgemin model/seri numarası nerede?
Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemi kullandıktan sonra nasıl temizlerim?