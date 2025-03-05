Philips tıraş makinemle iyi sonuçlar almıyorum

Temizlenmesi gerektiği için tıraş makinenizin performansı düşmüş olabilir. Tıraş makinenizin içinde kalan kıl veya kir parçacıkları tıraş başlıklarının düzgün çalışmamasına neden olabilir.



Bu sorunu çözmek için tıraş makinenizi düzgün bir şekilde temizleyin. Tıraş başlıklarını çıkarın ve tıraş makinenizin içini de temizleyin. Ayrıntılı temizlik talimatları için kullanım kılavuzunuza bakın veya aşağıdaki videoyu izleyin.



Bazı tıraş makinelerinde, tıraş makinesinin temizlenmesi gerektiğini yanıp sönerek belirten bir temizleme hatırlatıcısı simgesi bulunur.



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