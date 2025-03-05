Philips tıraş makinemle iyi sonuçlar almıyorum

Philips tıraş makineniz beklendiği kadar iyi tıraş etmiyorsa aşağıdaki sorun giderme ipuçları çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.
Adımları aşağıda listelenen sırayla izlemenizi öneririz. Bir sonraki adıma geçmeden önce adımlar arasında sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Temizlenmesi gerektiği için tıraş makinenizin performansı düşmüş olabilir. Tıraş makinenizin içinde kalan kıl veya kir parçacıkları tıraş başlıklarının düzgün çalışmamasına neden olabilir.
Bu sorunu çözmek için tıraş makinenizi düzgün bir şekilde temizleyin. Tıraş başlıklarını çıkarın ve tıraş makinenizin içini de temizleyin. Ayrıntılı temizlik talimatları için kullanım kılavuzunuza bakın veya aşağıdaki videoyu izleyin.
Bazı tıraş makinelerinde, tıraş makinesinin temizlenmesi gerektiğini yanıp sönerek belirten bir temizleme hatırlatıcısı simgesi bulunur.
İpucu: Videoyu başlatmak için dokunduktan/tıkladıktan sonra, diliniz için altyazıları etkinleştirmek üzere videonun alt kısmındaki dişli simgesine dokunun/tıklayın (gerekirse).
Tıraş makinenizin düzgün çalışmamasının nedeni doğru birleştirilmemesi de olabilir. Tıraş makinenizi yeniden birleştirme ile ilgili tüm talimatlar için kullanım kılavuzunuza veya aşağıdaki videoya bakın.
Philips tıraş makinenizi kullandığınız sırada aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi hafifçe bastırırken tıraş makinesiyle dairesel hareketler yaparak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.
S7000 ve S9000'in en yeni modelleri, hareket sensörü kontrolü sayesinde mükemmel dairesel hareketler yapmanıza yardımcı olur.
İlk kez bir Philips tıraş makinesi kullanıyorsanız cildinizin elektrikli tıraş makinesine alışması gerektiğini unutmayın. Bu, başlarda cildinizin biraz tahriş olabileceği anlamına gelir. Yeni Philips tıraş makinenize alışmak için kendinize 2-3 hafta süre tanıyın.
Tıraştan sonra cildinizi rahatlatmak için hafif bir nemlendirici veya tıraş sonrası losyonu kullanabilirsiniz.
Uzun sakalları tıraş etmek rahatsızlık verebilir ve cildin tahriş olmasına neden olabilir.
Birkaç gün tıraş olmadıysanız ve sık bir sakalınız varsa tıraşa başlamadan önce sakalınızı kısaltmanız kolaylık sağlar. Bu teknik tıraş süresini kısaltmanıza da yardımcı olur.
Bazı Philips tıraş makineleri, sakalınızı düzeltmek için kullanabileceğiniz bir düzeltme aparatıyla gelir. Standart bir sakal düzeltici de alternatif olarak kullanılabilir.
Bu ipuçlarından hiçbiri yardımcı olmazsa tıraş makinenizin içi hasar görmüş olabilir. Tıraş makineniz için onarım veya değişim talebinde bulunmanızı öneririz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:S591/05 , S1885/00 , X9002/30 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›