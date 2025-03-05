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Philips tıraş makinem yüksek ses çıkarıyor

Philips tıraş makinenizi çalıştırdığınızda yüksek ses çıkıyorsa bunun en olası nedeni parçaların hatalı şekilde takılmasıdır. Parçaları yanlış bir şekilde takılmış (örneğin temizledikten sonra) tıraş makinesi, kullanıldığında tıkırtı sesi çıkarır.

Tıraş makinenizin parçalarını doğru şekilde taktığınızdan emin olmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: X9002/30, XP9402/31, SP9883/35R1. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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