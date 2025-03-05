Philips tıraş makinem yüksek ses çıkarıyor

Her tıraş başlığında bir kesici ve bir koruyucu bulunur. Tıraş başlığını tıraş makinesi ünitesinde tutan ayrı bir tutucu halka da bulunur (tıraş başlığı tutucusu olarak da bilinir). Her bir kesici ve koruyucu benzersiz bir set oluşturur, bu nedenle temizledikten sonra her bir kesiciyi mutlaka kendi koruyucusuna yerleştirmeye çalışın. Kesiciyi, bıçaklar aşağı bakacak şekilde koruyucuya yerleştirin.



Tıraş başlıklarını tıraş ünitesine geri takın ve tutucu halkaları kullanarak yerlerine sıkıca oturtun.



Tıraş başlıklarını çıkarma ve yeniden takma ile ilgili ayrıntılı talimatlar için lütfen ürününüzle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın veya genel rehberlik için aşağıdaki videoya bakın.

