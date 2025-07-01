Philips Destek Pompalama sırasında ağrı veya rahatsızlık hissediyorum

İlk başta hassasiyet normal olsa da sağım acı verici olmamalıdır. Sağım sırasında ağrı veya rahatsızlık; genellikle yastık/flanş, göğüs kalkanı veya ek parça boyutunun yanlış olmasından, pompa yerleşiminden, emme ayarlarından veya pompa parçalarının aşınmış olmasından kaynaklanır.

Sağım, ritmik bir çekme hissi gibi gelmelidir. Keskin, yakıcı, sıkıştırıcı veya acılı bir his vermemelidir.

Ağrı ve stres, süt ejeksiyonu (süt inmesi) refleksinizi engelleyebilir ve bu da süt boşaltma işleminin daha az etkili olmasına neden olabilir. Rahat sağım, hem süt akışını hem de genel sağım deneyiminizi destekler.

Şiddetli ağrı, kanama, ciltte tahriş veya enfeksiyon belirtileri yaşarsanız pompayı kullanmayı bırakın ve bir sağlık uzmanına danışın.

1 Adım: Emme seviyesini kontrol edin Çok yüksek emme seviyesi kullanmak sağım sırasında rahatsızlığa, göğüs ucunda ağrı ve acıya neden olabilir. Rahat ettiğiniz maksimum emme seviyesini kullanarak sütü rahat ve verimli bir şekilde sağın. Rahat ettiğiniz maksimum emme seviyesini bulmak için motor ünitenizde çekimi acı vermeyen en yüksek seviyeye ulaşana kadar ayarlayın ve ardından bir ila iki seviye düşürün. Rahat ettiğiniz maksimum emme seviyesi, her bir sağım seansında ve sağım saatine göre değişir (özellikle gündüz ve gece saatleri arasında), bu nedenle ağrı veya rahatsızlık hissederseniz seviyeyi mutlaka yeniden ayarlayın. Sağım acı verirse emme seviyesini hemen azaltın. 2 Adım: Pompayı nasıl taktığınızı kontrol edin Yanlış yerleştirme rahatsızlık hissine, ağrıya ve süt akışının azalmasına neden olabilir. Şunları kontrol edin: Göğüs ucunuz yastık/flanş veya göğüs kalkanında ortalanmış pozisyonda

Yastık/flanş veya göğüs kalkanı göğse rahatça oturuyor

Pompa doğru şekilde monte edilmiş

Tüm pompa parçaları birbirine sağlam bir şekilde bağlı Eller serbest veya tamamen giyilebilir pompamızı kullanıyorsanız sağma seansına başlamadan önce toplama kaplarının sütyeninizin içine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. 3 Adım: Pompanızın uyumunu kontrol edin Doğru yerleşmemesi sağım sırasında meydana gelen ağrıların en yaygın nedenlerinden biridir. Şunları kontrol edin: Göğüs ucunuz sağım sırasında serbestçe hareket ediyor

Pompa bileşenleri rahat bir şekilde göğse oturuyor

Hiçbir şey sürtünmüyor, sıkıştırmıyor, sürekli kızarıklığa neden olmuyor veya sağım sonrasında göğüs ucunuzun alışılmadık şekilde soluk görünmesine neden olmuyor

Tüm yastıklar/flanşlar, göğüs kalkanları veya ek parçalar size uygun boyutta Yalnızca Philips Avent Natural Care Eller Serbest Giyilebilir ve Philips Avent Eller Serbest Elektrikli Göğüs Pompaları için Göğüs ucu boyutunuz zamanla değişebilir. Sağım, pompa daha önce iyi oturmasına rağmen rahatsızlık vermeye başladıysa göğüs kalkanınızın veya ek parçanızın boyutunu yeniden kontrol etmeniz tavsiye edilir. Göğüs kalkanınız veya ek parçanız doğru şekilde uymuyorsa farklı bir boyut deneyin. Philips Avent Natural Care Eller Serbest Giyilebilir Elektrikli Göğüs Pompası için "Giyilebilir Göğüs Pompam için doğru göğüs kalkanı/göğüs ucu ek parça boyutunu nasıl seçebilirim?" SSS makalemize bakın. Philips Avent Eller Serbest Elektrikli Göğüs Pompası için "Doğru göğüs kalkanı/göğüs ucu ek parça boyutunu nasıl seçebilirim?" SSS makalemize bakın. 4. Adım: Pompanızın parçalarını kontrol edin Aşınmış veya hasarlı pompa parçaları konforu ve sağım performansını etkileyebilir.

Silikon membran ve diğer pompa parçalarında aşağıdakilerin olup olmadığını inceleyin: Yırtılmalar

Çatlaklar

Delikler

Aşınma veya hasar belirtileri

Herhangi bir parça hasarlıysa kullanmayı bırakın ve tekrar sağım yapmadan önce parçayı değiştirin. 5. Adım: Rahat bir sağma seansına hazırlanın Kendinizi rahat hissetmeniz ve konforlu olmanız süt akışını destekleyip sağımı daha rahat hale getirebilir. Pompalamadan önce: Rahat bir pozisyonda oturun

Bebeğinize bakın, bebeğinizi düşünün veya süt akışını desteklemek için yakınınızda bir fotoğrafını bulundurun

Mümkünse sakin bir ortamda sağım yapın

Göğse sıcak bir havlu uygulayın

Sağım öncesinde göğsünüze nazikçe masaj yapın

Sağma moduna geçmeden önce pompanın uyarma modunu tamamlayın 6. Adım: Hassaslaşmış meme uçlarına bakım yapın Sağım sonrasında meme uçlarınız hassaslaşıyorsa: Seanslar arasında kurumalarını bekleyin

Sağlık uzmanınız tarafından öneriliyorsa göğüs ucu kremi kullanın

Sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için gerekirse göğüs pedleri veya göğüs kapakları kullanın Her zaman vücudunuzu dinleyin. Ağrı devam ederse, kötüleşirse veya her sağma seansında meydana gelirse pompayı kullanmayı bırakın ve bir sağlık uzmanına danışın. Hala rahatsızlık mı yaşıyorsunuz? Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra ağrı veya rahatsızlık yaşamaya devam ederseniz: Pompanızın kullanım kılavuzunu inceleyin

Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin

Sağlık uzmanınıza veya emzirme danışmanınıza danışın