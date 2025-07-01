Pompalama sırasında ağrı veya rahatsızlık hissediyorum
İlk başta hassasiyet normal olsa da sağım acı verici olmamalıdır. Sağım sırasında ağrı veya rahatsızlık; genellikle yastık/flanş, göğüs kalkanı veya ek parça boyutunun yanlış olmasından, pompa yerleşiminden, emme ayarlarından veya pompa parçalarının aşınmış olmasından kaynaklanır.
Sağım, ritmik bir çekme hissi gibi gelmelidir. Keskin, yakıcı, sıkıştırıcı veya acılı bir his vermemelidir.
Ağrı ve stres, süt ejeksiyonu (süt inmesi) refleksinizi engelleyebilir ve bu da süt boşaltma işleminin daha az etkili olmasına neden olabilir. Rahat sağım, hem süt akışını hem de genel sağım deneyiminizi destekler.
Şiddetli ağrı, kanama, ciltte tahriş veya enfeksiyon belirtileri yaşarsanız pompayı kullanmayı bırakın ve bir sağlık uzmanına danışın.
Çok yüksek emme seviyesi kullanmak sağım sırasında rahatsızlığa, göğüs ucunda ağrı ve acıya neden olabilir. Rahat ettiğiniz maksimum emme seviyesini kullanarak sütü rahat ve verimli bir şekilde sağın. Rahat ettiğiniz maksimum emme seviyesini bulmak için motor ünitenizde çekimi acı vermeyen en yüksek seviyeye ulaşana kadar ayarlayın ve ardından bir ila iki seviye düşürün.
Rahat ettiğiniz maksimum emme seviyesi, her bir sağım seansında ve sağım saatine göre değişir (özellikle gündüz ve gece saatleri arasında), bu nedenle ağrı veya rahatsızlık hissederseniz seviyeyi mutlaka yeniden ayarlayın.
Sağım acı verirse emme seviyesini hemen azaltın.
Yanlış yerleştirme rahatsızlık hissine, ağrıya ve süt akışının azalmasına neden olabilir.
Şunları kontrol edin:
Göğüs ucunuz yastık/flanş veya göğüs kalkanında ortalanmış pozisyonda
Yastık/flanş veya göğüs kalkanı göğse rahatça oturuyor
Pompa doğru şekilde monte edilmiş
Tüm pompa parçaları birbirine sağlam bir şekilde bağlı
Eller serbest veya tamamen giyilebilir pompamızı kullanıyorsanız sağma seansına başlamadan önce toplama kaplarının sütyeninizin içine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Doğru yerleşmemesi sağım sırasında meydana gelen ağrıların en yaygın nedenlerinden biridir.
Şunları kontrol edin:
Göğüs ucunuz sağım sırasında serbestçe hareket ediyor
Pompa bileşenleri rahat bir şekilde göğse oturuyor
Hiçbir şey sürtünmüyor, sıkıştırmıyor, sürekli kızarıklığa neden olmuyor veya sağım sonrasında göğüs ucunuzun alışılmadık şekilde soluk görünmesine neden olmuyor
Tüm yastıklar/flanşlar, göğüs kalkanları veya ek parçalar size uygun boyutta
Yalnızca Philips Avent Natural Care Eller Serbest Giyilebilir ve Philips Avent Eller Serbest Elektrikli Göğüs Pompaları için
Göğüs ucu boyutunuz zamanla değişebilir. Sağım, pompa daha önce iyi oturmasına rağmen rahatsızlık vermeye başladıysa göğüs kalkanınızın veya ek parçanızın boyutunu yeniden kontrol etmeniz tavsiye edilir.
Göğüs kalkanınız veya ek parçanız doğru şekilde uymuyorsa farklı bir boyut deneyin.