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Philips Destek

Pompalama sırasında ağrı veya rahatsızlık hissediyorum

İlk başta hassasiyet normal olsa da sağım acı verici olmamalıdır. Sağım sırasında ağrı veya rahatsızlık; genellikle yastık/flanş, göğüs kalkanı veya ek parça boyutunun yanlış olmasından, pompa yerleşiminden, emme ayarlarından veya pompa parçalarının aşınmış olmasından kaynaklanır.

Sağım, ritmik bir çekme hissi gibi gelmelidir. Keskin, yakıcı, sıkıştırıcı veya acılı bir his vermemelidir.

Ağrı ve stres, süt ejeksiyonu (süt inmesi) refleksinizi engelleyebilir ve bu da süt boşaltma işleminin daha az etkili olmasına neden olabilir. Rahat sağım, hem süt akışını hem de genel sağım deneyiminizi destekler.

Şiddetli ağrı, kanama, ciltte tahriş veya enfeksiyon belirtileri yaşarsanız pompayı kullanmayı bırakın ve bir sağlık uzmanına danışın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF531/11 , SCD323/20 , SCF323/11 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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