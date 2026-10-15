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Philips Destek

Philips Epilatörüm gürültülü çalışıyor

Kullanım esnasında Philips epilatörünüzün gürültü yapması normaldir ve endişelenecek bir durum yoktur. Ses, epilasyon disklerinin açılması ve kapanmasından kaynaklanır. Ayrıca, dayanıklı olması için epilasyon disklerinin malzemesi çok sert tasarlanmıştır ve bu da ürünü biraz gürültülü hale getirir. 

Kullanım sırasında sesin değiştiğini fark ederseniz ürünün temizlenmesi veya şarj edilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmeniz önerilir. Epilatörünüzü kuru ciltte doğru şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRE229/00, BRE720/05, BRE721/00. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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