Philips Destek Philips Epilatörüm gürültülü çalışıyor

Kullanım esnasında Philips epilatörünüzün gürültü yapması normaldir ve endişelenecek bir durum yoktur. Ses, epilasyon disklerinin açılması ve kapanmasından kaynaklanır. Ayrıca, dayanıklı olması için epilasyon disklerinin malzemesi çok sert tasarlanmıştır ve bu da ürünü biraz gürültülü hale getirir.



Kullanım sırasında sesin değiştiğini fark ederseniz ürünün temizlenmesi veya şarj edilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmeniz önerilir. Epilatörünüzü kuru ciltte doğru şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

Epilatör aşırı sıcak, düşük performans gösteriyor veya garip davranıyor Ürünü cildinize çok fazla bastırırsanız cihazın dahili koruma sistemi devreye girebilir. Yoğun basınç uygulamak ciltte tahrişe, cihazın ısınmasına veya kapanmasına neden olabilir. Cihazı cildinize çok fazla bastırmayın; hafif bir baskı uygulamanız yeterlidir.



Epilasyon yaparken cildi gerin ve epilasyon başlığını yavaşça cildinizin üzerinde hareket ettirerek disklerin tüyleri yakalayabilmesini sağlayın. En iyi sonuçları elde etmek için başlığı cildinize tam olarak temas ettirirken cihazı tüylerin uzama yönünün tersine doğru hareket ettirin.



Epilatör başlığının temizliğini ve hasarlı olup olmadığını her zaman kontrol edin. Pilin şarj edildiğinden emin olun. Epilatörünüzü ıslak ciltte doğru şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

