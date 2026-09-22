Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max emiş gücünü kaybetti

Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max cihazınızın filtresi kirliyse bu durum, kablosuz elektrik süpürgenizin performansını etkileyebilir.



Optimum temizleme gücü için filtreyi temizlemek üzere lütfen aşağıdaki adımları izleyin:



1. Cihazın toz kovasını çıkarın

2. Toz kovasının altında bulunan filtreyi çıkarın

Not: Bu filtre, normal bir filtre ve köpük filtreden oluşur. Normal filtre yıkanamaz. Köpük kısım suyla yıkanabilir.

3. Köpük filtreyi normal filtreden ayırın

4. Köpük filtreyi suyla yıkayın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin

Not: Köpük filtrenin cihaza geri takılabilmesi için tamamen kuruması gerekir.

5. Normal filtreyi hafifçe vurarak temizleyin

6. Normal filtreyi ve köpük filtreyi birleştirin ve toz kovasına geri takın

