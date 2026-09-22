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Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max emiş gücünü kaybetti

Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max veya SpeedPro Max Aqua cihazınız düşük emiş gücüne sahipse lütfen aşağıdaki sorun giderme önerimize göz atın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XC8054/01 , XC8053/01 , XC8057/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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